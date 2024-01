Ecuador se declara en Estado de excepción

Ejecución de guardias, secuestro de policías, soldados en las calles, Ecuador vive una jornada de terror.

El recién elegido presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el dia de ayer el estado de excepción y un toque de queda por sesenta días, luego de que se tuviera conocimiento de la desaparición de Adolfo Macías, más conocido en el mundo delictivo como el Fito, quien es un peligroso líder de la banda de Los Choneros, la situación en el Ecuador se ha complicado a raíz de los conflictos violentos que van en aumento y que deja ya al menos diez muertos y más de setenta detenidos el día de ayer. Ecuador vive en estos momentos una importante ola de violencia que azota muy fuerte todo el país, lo que ha provocado que se produzcan amotinamientos en diferentes carceles del pais, que los presos han tomado como rehenes a algunos policías y funcionarios de seguridad, con videos que circulan en redes sociales del caos que reina en el país, existen grabaciones en las que se puede observar a policías de Machala secuestrados y que son obligados por sus captores a pronunciar un comunicado en el que amenazan al presidente del Gobierno.

Declaraste la guerra y guerra vas a tener, pensaste con los pies y toca asumir las consecuencias de tus errores, declaraste el estado de excepción, ahora nosotros declaramos motín de guerra a policía civil y militares, cualquier persona que se encuentre en la calle a partir de las 11:00 de la noche será ejecutada, indican, tal y como se observa en un vídeo publicado en la red social X por el usuario @RoiLopezRivas. En las cárceles del Ecuador los reos han secuestrado a funcionarios de prisiones, tal y como se observa en algunas imágenes filtradas en redes sociales. Presidente, o dialogamos o la guerra. Vamos a comenzar a matar a policías y funcionarios dentro y fuera de las cárceles, asegura uno de estos presos de una de las prisiones de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país, luego de esta advertencia de protesta, se ve como el preso ejecuta a un guardia disparándole hasta en seis ocasiones.

La violencia que vive el Ecuador, no solo se está viviendo en las prisiones, sino que también se está viviendo en las calles del País, en la ciudad de Machala, la población civil, ha sufrido el caos perpetrado por algunos grupos armados, en la provincia de El Oro, en un centro comercial la población se han visto obligados a huir de este lugar de ocio, entre gritos de pánico, el sonido de cristales rotos y alarmas antirrobo, después de que se produjera el saqueo de algunos comercios, en el centro histórico de la capital del país Quito, capital del país, las personas tratan de refugiarse en algunos de los comercios, al ver que están saqueando y cerrando los comercios. Uno de los episodios de violencia más comentados en los informativos, se ha producido en Guayaquil, cuando un grupo de encapuchados armados accedió a las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión. El incidente se inició cuando varios miembros de grupos delictivos interrumpieron la emisión en directo. Estamos en el aire para que sepan que no se juega con la mafia, proclamó uno de los encapuchados ocultando su rostro y portando armamento y explosivos. Señor presidente, por favor, que se vaya la policía. Tenga humanidad, por favor, afirman algunos de los trabajadores retenidos mientras suplicaban a los grupos armados que no les disparasen.

Ante la complicada situación en el país, el gobierno de Ecuador se vio obligado a desplegar en las calles a las Fuerzas Militares, para tratar de contener los brotes de violencia, ha sido secundada por la Asamblea Nacional del país, que en las últimas horas ha manifestado su respaldo a todos los cuerpos de seguridad. Por ello, el organismo anunció que aplicará, indultos y amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar que los cuerpos de seguridad del país, puedan cumplir estrictamente y correctamente con su función, en el texto se dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente Decreto Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas tienen carta libre para ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos identificados como terroristas. El estado de excepción, declarado previamente, permite entre otros puntos la recaudación anticipada de tributos, la utilización de los fondos públicos, el traslado de la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, la censura previa en la información de los medios de comunicación social y el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.