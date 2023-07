El Ecuatoriano Richard Carapaz se retira del Tour de Francia

Carapaz logró terminar la primera etapa con muchas dificultades después de sufrir una caída.

Ayer Sábado se dio inicio al Tour de Francia, la mayor y más dura prueba ciclística a nivel mundial, en esta versión 2023 iniciada en España concretamente en el país vasco, y en la primera etapa de la carrera estuvo marcada por el accidente que sufrió el corredor ecuatoriano Richard Carapaz, que logró completar la etapa, pero que se vio obligado a retirarse de la competencia por problemas físicos. Ayer en la tarde 1 de Julio, el EF Education EasyPost hizo oficial el retiro del ciclista Ecuatoriano, quien era uno de los llamados a pelear por el título de esta edición del Tour de Francia. El reporte médico entregado por el equipo de Norte Americano reveló que el campeón ecuatoriano sufrió un fuerte golpe en su rodilla que le provocó una sutura de tres puntos, y tiene una pequeña fractura en la rótula izquierda.

Debido a las afectaciones físicas por la caída de Richard Carapaz, el EF Education EasyPost decidió sacarlo de la competencia gala, para que se tome unos días de descanso mientras avanza su recuperación, esto con el objetivo de no arriesgar su estado de salud. Richard Carapaz no participará en la etapa 2 de hoy Domingo del Tour de Francia después de que una ecografía reveló una pequeña fractura en la rótula izquierda, necesitó tres puntos para cerrar el corte en la misma rodilla. Richard no sufrió otras lesiones en el accidente y regresará a casa para comenzar su recuperación, Cúrate campeón, llevaremos tu espíritu de ataque al resto de este Tour, expresó el equipo Estadounidense en un comunicado oficial entregado a los medios de comunicación y a autoridades del Tour.