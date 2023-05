El Manchester City muy superior al Real Madrid

Tremenda goleada por 4-0

El equipo Español del Real Madrid literalmente ha sido como una aplanadora en el Etihad, machacado por un Manchester City de Guardiola, tremendamente superior con una aplastante goleada muy dolorosa de 4-0 para sellar su billete a Estambul para la final de la Champions league, El Manchester City golpeó a un campeón que mostró su peor cara y que por supuesto tendrá consecuencias posteriores, el equipo de Guardiola derrocó al Rey de Europa con mucha superioridad, con muy buen fútbol, con intensidad, con orden y por supuesto con mucho talento.

El Real Madrid no pudo ni competir, porque fue muy inferior sobre todo en el centro del campo, allí donde se deciden los partidos y claro los títulos, se mantuvo con un tanteador decente gracias a Courtois, que evitó tres goles de Haaland con paradas antológicas, pero al Real Madrid no le salió nada, el plan de Ancelotti no dio resultados, los jugadores más fiables como Benzema o Modric, Valverde o Vinicius no se vieron en el campo de juego, una derrota dura que obliga a revisar el plan, del banquillo a su gran estrella y reconocer lo bueno y bien que jugó un conjunto que ha llegado a la antesala de una final, donde sólo llegan los mejores, el City es el justo finalista de la Champions league y será el rival del Inter de Milán el 10 de junio en Estambul.