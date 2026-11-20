Los arrestos se han producido en San Sebastián, Vilanova i la Geltrú, Fuengirola y Melilla. Según el Ministerio del Interior, los investigadores han detectado contenidos relacionados con DAESH y Hamás, vídeos de exaltación de la violencia y materiales difundidos a través de plataformas digitales utilizadas por jóvenes. La operación ha contado con la colaboración del CNI y del FBI estadounidense.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en diferentes puntos de España en el marco de varias actuaciones contra la radicalización yihadista y la difusión de propaganda terrorista a través de internet. Las investigaciones, cuyos resultados han sido comunicados este viernes por el Ministerio del Interior, han permitido localizar actividades de adoctrinamiento, distribución de contenidos extremistas y utilización de nuevas tecnologías para perfeccionar los procesos de captación ideológica.

Los arrestos se han producido en San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa; Vilanova i la Geltrú, en Barcelona; Fuengirola, en Málaga, y la ciudad autónoma de Melilla.

Según la información oficial difundida por Interior el 20 de noviembre de 2026, tres de los detenidos fueron arrestados en una primera actuación desarrollada por la Guardia Civil en las localidades de San Sebastián, Vilanova i la Geltrú y Fuengirola. El cuarto arresto corresponde a otra operación antiterrorista llevada a cabo recientemente en Melilla.

Las autoridades atribuyen a los investigados actividades relacionadas con la difusión de propaganda yihadista, el adoctrinamiento y la promoción de contenidos que justifican la violencia terrorista.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la utilización de herramientas de inteligencia artificial para mejorar los procedimientos de radicalización, así como la elaboración y difusión de vídeos en los que algunos de los detenidos manifestaban su adhesión a planteamientos yihadistas y exhibían armas blancas.

La actuación vuelve a poner de manifiesto la importancia que ha adquirido el entorno digital en las investigaciones antiterroristas y las dificultades que supone detectar procesos de radicalización que pueden desarrollarse sin contacto directo con organizaciones terroristas.

Tres detenidos tras años de exposición a propaganda extremista

La primera de las actuaciones policiales permitió detener a tres personas en diferentes localidades españolas. Según el comunicado de la Dirección General de la Guardia Civil, los investigadores habían detectado que los arrestados experimentaron procesos de radicalización durante los últimos años.

La investigación apunta especialmente al incremento del acceso a contenidos de propaganda terrorista a través de internet.

Entre los materiales localizados aparecen publicaciones y contenidos audiovisuales relacionados con DAESH, también conocido como Estado Islámico, y con Hamás, organizaciones que figuran en la comunicación policial por su utilización en procesos de adoctrinamiento con fines terroristas.

Los investigadores sostienen que estos contenidos no se limitaban a expresar determinadas posiciones ideológicas, sino que incluían mensajes destinados a justificar la violencia y la ejecución de ataques.

La Guardia Civil considera que la difusión de este tipo de material puede favorecer la captación de personas vulnerables y facilitar la normalización de comportamientos violentos.

El consumo reiterado de propaganda extremista, unido a la participación en determinados entornos digitales, puede contribuir a crear espacios de adoctrinamiento en los que los usuarios reciben contenidos cada vez más radicalizados.

Las autoridades no han facilitado públicamente la identidad de los tres detenidos ni han detallado todos los elementos intervenidos durante los registros o las diligencias de investigación.

Por tanto, los hechos conocidos deben limitarse a la información comunicada oficialmente, sin atribuir a los arrestados planes concretos de atentados que no hayan sido confirmados por las autoridades.

Melilla, escenario de otra actuación contra la propaganda yihadista

La cuarta detención se produjo en Melilla dentro de una investigación antiterrorista desarrollada recientemente por la Guardia Civil.

En este caso, los agentes atribuyen al arrestado una actividad especialmente intensa en la difusión de contenidos multimedia relacionados con el yihadismo.

Según el Ministerio del Interior, el detenido habría distribuido grandes cantidades de material propagandístico mediante redes sociales especialmente utilizadas por jóvenes.

La preocupación de los investigadores se centra en la capacidad de estos contenidos para llegar a usuarios que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y convertirse en objetivos de procesos de adoctrinamiento.

El material analizado incluía mensajes que justificaban la violencia y la realización de ataques terroristas.

La difusión de este tipo de propaganda puede constituir una actividad delictiva cuando concurren los elementos previstos en la legislación penal española, especialmente en materia de enaltecimiento, adoctrinamiento o colaboración con organizaciones terroristas.

No obstante, la existencia de contenidos extremistas en una investigación no equivale automáticamente a una condena. Será la autoridad judicial competente la que determine la posible responsabilidad penal de cada investigado a partir de las pruebas incorporadas al procedimiento.

La inteligencia artificial entra en el radar de las investigaciones antiterroristas

Uno de los elementos más llamativos de estas actuaciones es la utilización de inteligencia artificial en los procesos de radicalización.

Según el comunicado oficial, los detenidos utilizaban estas herramientas para perfeccionar sus actividades de adoctrinamiento y la elaboración de determinados materiales audiovisuales.

La incorporación de estas tecnologías supone un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad, que deben analizar no solamente los mensajes difundidos en redes sociales, sino también los procedimientos utilizados para producir, modificar y distribuir contenidos extremistas.

La inteligencia artificial permite generar imágenes, vídeos, voces y materiales audiovisuales con un nivel de elaboración cada vez mayor. Estas posibilidades pueden ser aprovechadas por grupos extremistas para aumentar el atractivo de su propaganda, adaptarla a diferentes públicos y multiplicar su difusión.

En este caso concreto, la Guardia Civil ha señalado que los investigados también grababan vídeos en los que expresaban su adhesión a planteamientos yihadistas y aparecían exhibiendo armas blancas.

Las autoridades consideran especialmente preocupante la posibilidad de que este tipo de contenidos llegue a usuarios jóvenes y contribuya a fomentar comportamientos violentos.

La investigación no ha detallado públicamente qué herramientas de inteligencia artificial se utilizaron ni si existía una infraestructura tecnológica organizada detrás de las actividades detectadas.

Tampoco se ha comunicado que los detenidos hubieran llegado a ejecutar ataques terroristas. La información difundida se centra en las actividades de propaganda, radicalización y adoctrinamiento que se les atribuyen.

DAESH y Hamás aparecen entre los contenidos investigados

El comunicado de Interior identifica dos organizaciones cuyos materiales habrían aparecido durante las investigaciones: DAESH y Hamás.

En el caso de DAESH, la propaganda difundida por esta organización terrorista ha sido objeto de numerosas operaciones policiales en España y otros países europeos durante los últimos años.

Sus contenidos suelen recurrir a vídeos, mensajes ideológicos y materiales audiovisuales destinados a justificar la violencia y promover la adhesión a sus planteamientos extremistas.

La investigación también ha localizado contenidos relacionados con Hamás, organización de origen palestino que el Ministerio del Interior menciona expresamente entre los materiales utilizados en los procesos de adoctrinamiento detectados.

La presencia de propaganda relacionada con estas organizaciones no permite concluir que todos los detenidos mantuvieran vínculos operativos directos con sus estructuras ni que existiera una coordinación entre ellos.

Lo que sí recoge la comunicación oficial es que los investigadores han identificado contenidos vinculados a ambas organizaciones dentro de los materiales analizados.

Esta distinción resulta importante para comprender el alcance de la investigación y evitar confundir el consumo o difusión de propaganda con la pertenencia acreditada a una estructura terrorista.

La cooperación del CNI y el FBI ha sido determinante

El Ministerio del Interior ha destacado la colaboración institucional como uno de los factores que han permitido desarrollar estas actuaciones.

En el ámbito nacional, la Guardia Civil ha contado con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo encargado de obtener, evaluar e interpretar información relacionada con los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad nacional.

En el plano internacional, la investigación también ha contado con la colaboración del FBI estadounidense.

Esta cooperación resulta especialmente relevante en las investigaciones sobre terrorismo digital, ya que las actividades pueden desarrollarse a través de plataformas internacionales, servidores ubicados en distintos países y redes de comunicación que superan las fronteras nacionales.

El intercambio de información entre organismos permite identificar posibles conexiones, analizar contenidos y facilitar la coordinación de las actuaciones policiales cuando existen elementos que afectan a diferentes jurisdicciones.

La colaboración internacional constituye desde hace años uno de los principales instrumentos para combatir el terrorismo yihadista, especialmente en un contexto en el que los procesos de radicalización pueden desarrollarse a miles de kilómetros de las organizaciones que inspiran la propaganda.

España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista

Las detenciones se producen mientras España mantiene activado el nivel 4 de alerta antiterrorista, dentro de una escala de cinco niveles.

Este nivel fue establecido el 26 de junio de 2015 y supone un escenario de riesgo elevado que obliga a mantener medidas reforzadas de vigilancia y prevención.

Entre las actuaciones asociadas a este nivel figuran el incremento de la protección de determinadas infraestructuras, la vigilancia de espacios especialmente sensibles y el refuerzo de las investigaciones sobre individuos y organizaciones vinculados al terrorismo.

El Ministerio del Interior dispone de un registro estadístico de las operaciones y detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad en materia de terrorismo yihadista.

Según el balance oficial publicado con datos actualizados al 5 de noviembre de 2026, España había contabilizado durante ese año 54 operaciones y 97 detenidos por terrorismo yihadista.

Estas cifras son anteriores a los cuatro arrestos comunicados el 20 de noviembre, por lo que no deben interpretarse como un balance que ya incluya necesariamente las nuevas actuaciones.

El registro refleja, en cualquier caso, la continuidad de las investigaciones policiales contra la radicalización y la actividad de propaganda terrorista en diferentes provincias españolas.

La radicalización juvenil preocupa especialmente a las autoridades

Uno de los aspectos que más preocupan a la Guardia Civil es la posibilidad de que los contenidos extremistas lleguen a personas jóvenes.

Las redes sociales y las plataformas de comunicación permiten que determinados mensajes se propaguen rápidamente y alcancen a usuarios que pueden no tener contacto directo con organizaciones terroristas.

Los investigadores advierten de que la difusión continuada de propaganda violenta puede favorecer procesos de radicalización individual y facilitar el acercamiento a comunidades digitales que justifican los ataques contra civiles.

La prevención requiere, por tanto, combinar las investigaciones policiales con medidas educativas, cooperación internacional y mecanismos que permitan detectar contenidos de captación y adoctrinamiento.

Las autoridades también insisten en la importancia de la colaboración ciudadana cuando se detectan actividades que puedan representar un riesgo para la seguridad.

La detección temprana de determinados comportamientos puede resultar decisiva para evitar que los procesos de radicalización evolucionen hacia conductas violentas.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades

Las cuatro detenciones comunicadas por el Ministerio del Interior vuelven a situar el terrorismo digital y el uso de nuevas tecnologías en el centro de las preocupaciones de los servicios de seguridad españoles.

La Guardia Civil ha destacado que los materiales intervenidos y analizados incluían contenidos de justificación de la violencia, propaganda yihadista y vídeos relacionados con la exaltación de las actividades terroristas.

La investigación también ha permitido identificar el uso de inteligencia artificial como herramienta para perfeccionar determinados procesos de adoctrinamiento.

Sin embargo, todavía quedan cuestiones que no han sido detalladas públicamente, como las posibles conexiones entre los investigados, la existencia de una estructura organizada, el alcance de la difusión de los contenidos y las responsabilidades individuales que puedan derivarse de las actuaciones.

Las detenciones no equivalen a una condena y los investigados conservan plenamente su derecho a la presunción de inocencia.

Por ahora, la información oficial confirma que la Guardia Civil ha desarrollado actuaciones en cuatro localidades españolas y que la cooperación del CNI y el FBI ha contribuido al desarrollo de las investigaciones.

El caso pone de relieve un nuevo desafío para la seguridad nacional: impedir que internet y las herramientas de inteligencia artificial se conviertan en instrumentos para extender la propaganda terrorista y facilitar procesos de radicalización entre los sectores más vulnerables de la población.

Fuentes oficiales y periodísticas

Fuente oficial principal

Ministerio del Interior – 20 de noviembre de 2026

Comunicado de la Guardia Civil con las cuatro detenciones, las localidades, el uso de inteligencia artificial y la cooperación del CNI y el FBI.Consultar comunicado oficial

Agencia de noticias

Agencia EFE – 20 de noviembre de 2026

Información contrastada sobre los arrestos, la propaganda de DAESH y Hamás y el uso de inteligencia artificial.Consultar noticia de EFE

Europa Press – 20 de noviembre de 2026

Detalles de las actuaciones policiales en las cuatro localidades.Consultar información de Europa Press

Estadísticas oficiales

Ministerio del Interior – Balance antiterrorista 2026

Registro de operaciones y detenidos por terrorismo yihadista. Datos actualizados al 5 de noviembre de 2026: 54 operaciones y 97 detenidos.Consultar estadísticas oficiales

Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Análisis y seguimiento de las operaciones antiterroristas desarrolladas en España durante 2026.Consultar análisis especializado

La Gaceta – 20 de noviembre de 2026

Noticia original que sirve como punto de partida para esta nueva redacción.Consultar noticia original