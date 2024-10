Goleada del Barcelona al Real Madrid en su casa.

El Barça Arrasó en el Bernabéu al equipo merengue por 0-4

En el famoso mundialmente Clásico entre dos de los mejores equipos del mundo del fútbol el FC Barcelona y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, el equipo Catalán dio una exhibición en la segunda parte para la que los dirigidos por Ancelotti no encontraron solución, el Italiano no supo poder reaccionar cuando el equipo de Hansi Flick empezó a ser superior y por supuesto lo peor lo pasaban sus jugadores, no se entendio lo que tenia en la cabeza el técnico que quitó a Camavinga, el que mejor estaba entendiendo el partido en el centro del campo, para dar entrada a un Brahim que volvía tras dos meses de lesión, y sustituyó a Mendy en el minuto 86 por Fran García, no dio oportunidades a Arda Güler y Endrick, cuyas ausencias escuecen cada vez más a la fanaticada del Real Madrid.

Su gran Estrella el Francés Kylian Mbappe entre ocho veces en fuera de juego durante el Clásico sin corregir la posición una y otra vez frente a la línea defensiva de los blaugrana, lo que sirvió para que no subiese al marcador ninguno de los dos goles que anotó ante Iñaki Peña, su falta de puntería en las pocas acciones en las que sí estuvo habilitado, como en el mano a mano que tuvo con el 0-2 en el marcador, lo cual seguramente había cambiado la dinámica del partido, lo que puso a los aficionados del equipo merengue a querer abandonar las gradas del Bernabéu, en el momento en que Yamal con un Golazo subió al marcador un 0-3. En cuanto al delantero Brasileño que fue un héroe en la pasada Champions frente al Borussia Dortmund, estando a las puertas de recibir su primer Balón de Oro, Vinicios no apareció ni definió en las pocas oportunidades que tuvo, estuvo desaparecido en un segundo tiempo en el que el Barça fue infinitamente superior, en general tiene mucho trabajo el técnico Ancelotti para solucionar y de una manera rápida el que sus jugadores tengan el nivel de su potencial y que el líder de la liga no les deje atrás.