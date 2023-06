La Insólita y preocupante pérdida de 570 mil millones de pesos

El Presidente Petro pide reunirse urgentemente con la Contraloría.

Un sólido y extenso informe revelado por la Contraloría General de la República, donde se evidencia que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares realizó un fallido negocio para la construcción de un moderno edificio de oficinas, el cual dejó una pérdida de la cuantiosa suma de más de $570.000 millones, en base al informe inmediatamente el presidente Gustavo Petro dijo que busca reunirse con el ente de control para mirar las posibles alternativas para recuperar los dineros, la que debería ser la entrega de un moderno edificio de oficinas para las Fuerzas Militares, que fue programada para su entrega en el año 2019 a cargo de la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares, dejó una pérdida de más de $570.000 millones que estaban destinados a pensiones de los militares retirados, según evidenció un informe de la Contraloría. La pérdida de medio billón de pesos del fondo para las asignaciones de retiro de miembros de la fuerza pública debe ser investigado a profundidad, escribió el Presidente Petro en su cuenta de Twitter.

Según el llamativo informe emitido por la Contraloría se evidencia la entrega de 14 lotes a los constructores del que prometía ser un moderno proyecto inmobiliario, y no obtuvieron ninguna garantía, el lugar es ahora un elefante blanco, lleno de plantas, varillas oxidadas y pisos sin construir, la inversión realizada por el fondo que maneja las pensiones de los militares en retiro, genera una pérdida millonaria que afecta el patrimonio para el pago de las pensiones de militares retirados, la Contraloría explicó que Cremil transfirió el derecho real de dominio de estos lotes, que estaban avaluados en 543.000 millones de pesos y en el negocio se acordó que un fideicomiso le entregaría a la Caja de Retiro 16.000 metros cuadrados en oficinas que serían construidas en los lotes que antes eran propiedad de Cremil la Caja de Retiro de los Militares en Colombia y quienes esperaban casi 300 parqueaderos que podían rentarse en las edificaciones que se iban a construir, el problema es que la obra debió entregarse el 6 de agosto de 2019 lo que suponía debía estar construido, los 16.000 metros cuadrados de la torre que no existen tan solo se han puesto los cimientos, se trata de una inversión que no tuvo rentabilidad y configura un daño patrimonial que hoy supera los 577.813 millones. Desde la Contraloría General de la República indican que este daño patrimonial pone en riesgo los recursos para pagar la asignación de retiro de los militares en Colombia.