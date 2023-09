Llega el cuerpo sin vida de Fernando Botero a Colombia

Permanecerá en cámara ardiente en Bogota y Medellin

El cuerpo sin vida del Maestro y gran artista Colombiano llegó procedente de Paris en un vuelo de Air France, la pasada noche del 21 de Septiembre a la capital del País a las 7 de la noche, donde permanecerá una semana para que Colombia rinda homenaje, permanecerá en cámara ardiente en las ciudad de Bogotá y en la ciudad que le vio nacer Medellín, su hija Lina viajó en un vuelo comercial desde España y fue recibida por representantes del gobierno Colombiano en la sede de la Cancillería, junto con el ministro de Cultura, Juan David Correa y la directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Exteriores, Catalina Ceballos, su hijo Fernando ya está en Bogotá y Juan su otro hijo, llegaría el domingo.

Es un momento histórico, especial, es un cuerpo que hizo muchas cosas con su cuerpo. Son unas manos que nos mostraron que la imaginación, el trabajo, la decisión y la fuerza de un hombre pueden transformar el mundo y el destino de una sociedad, han sido las palabras a la llegada de los restos mortales del Maestro del Ministro Correa, Lo que hizo Botero a lo largo de sus 91 años y por lo menos sus 70 años de carrera como pintor, dibujante y escultor, de alguna manera, fue transformar constantemente su vida y a través de su mirada transformar la mirada de todo un país, de la apropiación de un territorio, de la sensibilidad como la colombiana, fundiéndola con la historia del arte, afirmó el Ministro.

Con un esquema de seguridad fue escoltado el féretro con el cuerpo del maestro Fernando Botero donde inmediatamente abordó el carro fúnebre en Bogotá, para su traslado a la sede de la Funeraria Gaviria en el barrio Chapinero, donde realizaron todos los preparativos correspondientes antes de ser llevado al Congreso de la República, donde permanecerá en cámara ardiente en los próximos días. Durante seis días, los colombianos podrán darle el último adiós al artista más grande de la historia reciente nacional, los momentos programados, según el Ministerio de Cultura son: El salón elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en donde se realice la cámara ardiente organizada por el Senado de la República y la Cámara de Representantes sobre las 11 de la mañana de hoy viernes 22 de septiembre, el presidente del Congreso, Iván Name, hablara en un discurso sobre el maestro Fernando Botero y desde las 2:30 de la tarde hasta las 4:00 se permitirá acceso al público. Para mañana sábado 23 de septiembre y el domingo 24 de septiembre, el público en general podrá acceder entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. El ingreso para el público que desee darle el último adiós al Maestro se dará por la entrada principal del Capitolio Nacional, que está contigua a la Plaza Bolívar, la salida será por la puerta lateral del Elíptico, costado Patio Núñez, por la carrera 7 con calle 9, El tránsito por las instalaciones del Capitolio debe ser constante, siguiendo las indicaciones del personal policial en servicio, sin devolverse o ir en contravía del sentido de ingreso o tránsito, no se podrá tomar fotos al interior del salón Elíptico del Capitolio Nacional, no se permitirá la entrada a menores de edad y se solicitara guardar silencio en el interior del salon eliptico.

Desde el Congreso de la República informan que a través de la coordinación de seguridad de la Policía Nacional, se aplicará el derecho de admisión, revisión y controles de seguridad necesarios para el acceso al público al interior del Capitolio Nacional. La ceremonia religiosa tendrá un carácter público por supuesto con límite de aforo y será la ceremonia transmitida a través de la señal abierta de RTVC, presidida por el monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, y en ella participará el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. La familia del Maestro Botero, el presidente de la República, Gustavo Petro, y su familia, los miembros del gabinete ministerial, los jueces de altas cortes, congresistas, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López y el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, serán algunos de los invitados especiales, esta programada para el proximo lunes 25 de Septiembre a la 1:00 de la tarde.

El Museo Botero del Banco de la República igualmente preparó una ceremonia con intervención musical en el recinto que alberga las más de 200 obras que el maestro donó de su propia autoría y de su colección privada de artistas internacionales, dicha ceremonia contempla un saludo protocolario, la participación de un coro, palabras de instituciones y de familiares del Maestro y la intervención musical de un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la dirección de Yeruham Scharowsky y el concertino principal Leonidas Cáceres.

En la noche del Lunes 25 de Septiembre los restos mortales del maestro Fernando Botero viajaran a su ciudad natal Medellín, donde permanecerá en cámara ardiente en el Museo de Antioquia, hasta el miércoles 27 de Septiembre y se dará entrada al público entre las 10:00 de la mañana del dia martes y el Miércoles hasta las 5:00 de la tarde. Se ha organizado una ceremonia en la Catedral Metropolitana de Medellín, donde será el último de los momentos de homenaje hacia el Maestro Fernando Botero en Colombia, para el dia 28 de Septiembre a las 3:00 de la tarde, una vez termine este homenaje el cuerpo del artista colombiano y su féretro serán revisados para su posterior cremación. Las cenizas serán trasladadas a Pietrasanta, al norte de Italia, donde reposarán en el mismo lugar donde hoy reposa su eterno amor, la artista griega, Sophia Vari.