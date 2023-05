Nuevas pistas del paradero de los menores desaparecidos en el Guaviare

Militares colombianos y los indígenas que participan en la búsqueda de los cuatro menores (Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses) que viajaban en el avión accidentado el pasado 1 de mayo en la selva amazónica hallaron nuevos indicios de que los niños desaparecidos pueden haber sobrevivido.



En las últimas horas las células combinadas de búsqueda, compuestas por las Fuerzas Militares e indígenas nukak ingresados hace dos días en la zona, ubicaron en dos lugares diferentes pañales, zapatillas deportivas, un accesorio de celular, una tapa de tetero y una toalla, informó este miércoles el Ejército.

El primer hallazgo se dio 560 metros al oeste del lugar donde cayó el avión Cessna 206 con siete personas a bordo, de los cuales tres eran adultos que fallecieron, incluido el piloto, y cuatro menores de edad que siguen desaparecidos.



En ese punto, una mujer Nukak y comandos de las Fuerzas Especiales, encontraron un par de zapatillas «tenis» -que por su talla pertenecerían al menor de cuatro años-, un pañal usado y una toalla verde.



En el segundo rastro hallaron otro pañal, una tapa rosada de un tetero y un marco negro de un celular, que estaban a 428 metros de distancia al noroeste del punto del accidente, agregó el Ejército.



Por el estado de estos elementos los menores habrían estado allí entre el 3 y 8 de mayo aproximadamente, lo que, según las Fuerzas Militares, apuntaría a «la posibilidad de que los cuatro niños hayan salido con vida del accidente y posiblemente no sufrieron heridas abiertas pues no se encontraron rastros de sangre».



Las fuerzas especiales entraron hace 17 días a la selva en los límites entre el Caquetá y Guaviare, «donde no se ve qué hay más allá de los 20 metros de distancia y con dificultad los rayos del sol alcanzan a pasar por entre los árboles».



Hasta hoy, el último indicio hallado de los menores fue el del 18 de mayo, cuando se encontraron huellas recientes cerca de un caño a seis kilómetros del accidente.



«Esto alienta el titánico esfuerzo de la Operación Esperanza donde más de 350 colombianos, entre instituciones del Estado, población civil y comunidades, emplean todas sus capacidades tecnológicas, conocimientos y experiencias para desafiar lo imposible y traer de regreso a los cuatro niños», señaló el Ejército.

Esto alienta el titánico esfuerzo de la #OperaciónEsperanza donde más de 350 colombianos, entre instituciones del Estado, población civil y comunidades, emplean sus capacidades tecnológicas, conocimiento y experiencia para traer de regreso a los cuatro niños. (2) pic.twitter.com/Y5VClj6Qid — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 24, 2023

A esta hora se realizan los análisis respectivos para determinar cuál sería la trayectoria que tomaron los niños. La #OperaciónEsperanza continúa, mantenemos la fe intacta. (3)#ProtegemosLaVida pic.twitter.com/S9vaeD8XUl — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 24, 2023