Quinto dia de la DANA y van 207 muertos, esperan encontrar aun más cadáveres

Son más de 100.000 los voluntarios que se movilizan para ayudar.

El pasado Martes la Comunidad Valenciana sufrió una de las tragedias más relevantes que se recuerda en los últimos 60 años, la DANA que irrumpió es una de las mayores catástrofes naturales en la historia de España, sigue este sábado dejando un mapa desolador en la provincia de Valencia y ya se cuentan 202 fallecidos hasta este momento y se tiene una numerosa cifra de personas desaparecidas, aún sin determinar, los últimos datos oficiales ofrecidos por las autoridades públicas, se ha trasladado la cifra de 202 personas fallecidas, cuyos cuerpos han sido recuperados y se les están practicando las correspondientes autopsias, hay que sumarles las cinco víctimas en sucesos relacionados con la DANA en Castilla-La Mancha y Andalucía, para un total de 207, muchos municipios afectados por el temporal continúan hoy sábado inaccesibles, llenos de fango y barro, con viviendas y vehículos arrasados, y vecinos que no cesan en pedir ayuda,numerosas carreteras siguen cortadas como consecuencia de los daños ocasionados por la DANA.

Frente a esta catástrofe, la solidaridad ha rebosado todo pronóstico en la Comunidad Valenciana, hasta el punto de empezar a restringir esa ayuda para que se coordine junto a las autoridades y se organice sobre todo la recogida de escombros y poder mover los vehículos inservibles que aun tapan muchas puertas de entrada de portales a edificios y casas, desde el pasado jueves numerosos voluntarios se presentaron, la mayoría a pie, en localidades devastadas para ayudar, esta misma mañana la Generalitat había citado a las 7 de la mañana a los voluntarios de la ciudad de Valencia en la Ciutat de les Arts para que organizados, ser distribuidos en autobuses a diferentes zonas, miles de voluntarios hacían cola para ello desde antes de la 6 de la mañana, esta marea de solidaridad ha sido de tal magnitud que la Generalitat ha emitido este sábado por la mañana un comunicado avisando de que ya había suficientes voluntarios para la jornada y emplazaba a los vecinos de la ciudad a ayudar en los próximos días, la solidaridad de estos voluntarios y los miles de héroes anónimos han dejado ver que en las circunstancias más adversas se multiplica la fe en la condición humana, cuanto más negativo es el suceso, miles de historias de solidaridad granitos de arena individuales que ayudan a que el dolor duela un poco menos y que muchos pequeños problemas tengan grandes soluciones, en una zona devastada y con dolor. Todo tipo de rescates se han producido durante estos días, ya sean ejecutados por las fuerzas y equipos de seguridad o por vecinos que han tenido que improvisar cualquier método para poner a salvo a personas arrastradas por las aguas. La situación es dramática.

Ojalá me equivoque, pero podríamos estar hablando de entre 350 y 400 víctimas mortales, esto es un panorama muy desolador, comentaba a medios de comunicación una fuente de la Guardia Civil, que está trabajando sobre el terreno en el operativo de rescate, la esperanza es lo último que debemos perder, pero cada vez es más complicado encontrar supervivientes, es muy difícil resistir tanto tiempo sin agua potable y mojado porque, además, hay muchísima humedad y por las noches está haciendo bastante frío, explica el Guardia Civil. El Ministerio de Defensa ha movilizado al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, una fuerza de élite del Ejército del Aire, que esta madrugada partió desde la base aérea de Alcantarilla en Murcia y ya se encuentra en Valencia colaborando en las labores de rescate tras el paso de la catastrófica DANA, de el Ejército del Aire se han enviado un contingente de 100 efectivos formado por miembros de la EZAPAC y de la EADA que es el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, dos helicópteros NH90 del Ala 48, que se posicionarán en Bétera bajo el mando de la Unidad Militar de Emergencia del Ejército.

Desde las primeras horas de esta terrible catástrofe han sido muchas las personas incluyendo los famosos que han mostrado su solidaridad y su tristeza por la catástrofe de la DANA. Los Reyes se pronunciaron inmediatamente se dio la noticia con un comunicado urgente, poco después hacían lo propio los monarcas Guillermo y Máxima de Holanda, las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y apoyo hacia todos los afectados, celebridades de todos los ámbitos sociales, actores y actrices han aportado desde entonces su granito de arena para ayudar, compartiendo mensajes de búsqueda de desaparecidos o de centros de recogida de alimento o de refugios de animales, el cantante Pablo Alborán admitió estar consternado tras ver las duras imágenes de las inundaciones de Valencia. Os llevo en el corazón, escribía en sus redes sociales y ha empleado sus redes para compartir teléfonos de contacto para emergencias, dar información sobre desaparecidos o mostrar mensajes de apoyo, el pueblo salva al pueblo escribía dando las gracias a los voluntarios, los deportistas Españoles han compartido mensajes de pesar y solidaridad, como el de Pau Gasol o Iker Casillas, que también ha movilizado su fundación para colaborar con Cruz Roja en las labores de ayuda. Hoy la tristeza y la consternación también daba paso a la indignación, entre muchos famosos como es el caso de el actor Antonio Banderas quien esta misma mañana en su cuenta de X escribía : Por qué no se envían a los pueblos valencianos afectados por la DANA helicópteros del ejército con comida, agua y medicina?, se preguntaba por qué no se instalan centros de comunicación portátiles, hospitales de campaña o por qué no habían acudido zapadores para abrir vías. ¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos ¿Por qué?, se lamentaba en su mensaje, para terminando expresando su apoyo y solidaridad a los afectados. Mi más sentido pésame y toda la fuerza en estos duros momentos para familiares y allegados de las numerosas víctimas de esta terrible tragedia, escribió junto a imágenes del suceso, con un crespón negro en señal de luto.

Reproches que se unieron miles de personas al ver cómo los políticos y los dirigentes de nuestros estados toman decisiones absurdas e inentendibles como las recogidas por el Ministro de Interior francés en la que se lamentaba de que el Gobierno español había rechazado la ayuda de 200 bomberos ofrecida por Francia. Otro famoso que se ha unido a esta indignación es el famoso cantante Alejandro Sanz quien escribió en su red social : ¿Sabéis lo que me da pena, tristeza y rabia? Ver que, ante una catástrofe como esta, los políticos de mi país se dedican a tirarse las culpas unos a otros, Pónganse a trabajar para paliar la tragedia en España aunque sea por una sola vez en sus vidas y dejen de joder con su palabrería reiterativa, manipuladora y manida. Muestran dignidad, humanidad y estén a la altura de sus cargos… señorías», puntualizó.