Miles de Valencianos en España marchan para ayudar a los supervivientes de la catástrofe

Mientras el cielo amenaza nuevas tormentas durante todo el fin de semana y la situación queda aún lejos de calmarse, centenares, miles de valencianos han decidido aportar su granito de arena a la tragedia que ha devastado su vida.



Por eso, durante toda la mañana de este lunes, muchísimas personas han decidido acercarse a las zonas dañadas para echar una mano en todo lo que haga falta. Y lo han hecho desplazándose como se puede, dadas las circunstancias: en coche, patinete, bici o directamente andando. Era el caso de María, rumbo a L’Horta Sud: «Llevo alimento no perecedero, cualquier ayuda ahora mismo es poca».



La cantidad de voluntarios es tan ingente que en algunos puntos casi no había tarea para todos y había que organizarlos. La prioridad ahora, aparte de la búsqueda de supervivientes, es ayudar a limpiar, desescombrar y reestablecer en la medida que se pueda lo que fue la vida antes de la tragedia: «Esto llevará mucho tiempo, pero algo podremos ayudar», contaba en televisión otro de estos voluntarios, pertrechado con una pala y un rastrillo.



