Rafa Nadal anuncia un punto aparte en su carrera deportiva

Explica en rueda de prensa que su cuerpo le ha dicho basta.

Rafael Nadal tenista Español ha ofrecido hoy una rueda de prensa para dar tres grandes noticias, la primera de ellas es que no jugará en París el Roland Garros que es el torneo por excelencia de su predilección y en el que ha sido campeón, estará varios meses sin jugar para intentar recuperarse de la lesión del psoas que le tiene sin poder asistir a ningún torneo desde el mes de Enero y como gran noticia Rafa explica a los medios que la próxima temporada será su última temporada en el mundo del tenis, afirma que va a parar completamente en este momento su vida deportiva en competiciones para intentar recuperarse al 100% y luchar por tener una última temporada al máximo nivel competitivo, no merezco terminar la carrera así.

Rafa Nadal ha comparecido a los medios en esta rueda de prensa muy sereno y tranquilo, contestando a todas las preguntas que se le han hecho y asume que el cuerpo le ha dicho basta después de muchísimos problemas y él no tiene más remedio que parar, no obstante a ello mantiene la esperanza en tener un último año de alto nivel, No quiero estar de comparsa, ha dicho. No ha sido una decisión fácil para Rafa que durante los últimos meses ha visto cómo su lesión no mejoraba y se veía obligado a cancelar su participación en todos los torneos que llegaban, Es un punto y aparte, ha repetido varias veces, para añadir un tema psicológico, creo que lo necesito, y mi entorno también, porque han pasado meses muy duros viéndome sufrir.