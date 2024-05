Real Madrid a la Final de la Champions

Joselu logra el doblete y es el héroe del equipo Blanco

El club Español de fútbol el Real Madrid jugará la sexta final de Champions League de las últimas once temporadas, para luchar por la Copa número 15 de esta competición de los mejores equipos Europeos de fútbol y esto gracias a Joselu Mato, que marcó dos goles en tres minutos remontando al Bayern de Múnich y dejar sentenciado el encuentro y el viaje a Wimbledon a por la final contra el Dortmund. El jugador de la casa blanca, delantero español Joselu saltó al campo en el minuto 81, solo basto que pasaran unas jugadas y de un centro-chut del Brasileño Vinicius pudiese sorprender al guardameta Neuer del Bayern, tres minutos después, llegó la segunda jugada de un córner que desembocó en un centro de Rüdiger, que en su primer momento se pensó que era fuera de juego, pero tras la revisión del VAR se validó el gol, certificando la remontada madridista.

Un muy emocionado Joselu, se emociono con lagrimas en sus ojos tras el partido y lo vimos llorar en el césped del Bernabéu, abrazado por sus compañeros y por supuesto por Carlos Ancelotti, y sus primeras palabras fueron: Uno sueña con tener noches así. Mis sueños no son tan bonitos como lo de hoy. El míster nos lo dijo antes del partido. Hay partidos que se ganan con el corazón, creo que el corazón y el sentimiento madridista están por encima de todo, y lo hemos visto en una noche así. Dos goles en una semifinal de Champions, que te dan el pase a la final, creo que no lo puede decir todo el mundo. Al final feliz, muy feliz, emocionado sobre todo cuando el árbitro pitó el final. Noches como las de hoy creo que no entran en los sueños de uno, así que contento.