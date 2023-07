Un Astronauta atrapado hace meses en el Espacio

Frank Rubio es el primer astronauta que permanece un año en el Espacio

Frank Rubio acaba de batir récord de ser el Astronauta que más tiempo ha pasado en el espacio, tiene ya desde el día 21 de septiembre del pasado año 2022, en la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de la Tierra, Frank con padres de origen Salvadoreño, está atrapado en el espacio y deseando volver a la tierra, viajó a la estación espacial en una nave rusa como parte de un acuerdo de intercambio de tripulaciones entre la NASA y ROSCOSMOS, que es la agencia espacial rusa, tuvo que viajar a bordo de la Soyuz MS-22. Frank Rubio no ha regresado a la tierra no porque no quiera, Nuestra nave resultó dañada, ha contado el astronauta que se refiere a una fuga de refrigerante en la cápsula Soyuz que sucedió el diciembre pasado y que de momento, no permite traer al astronauta de vuelta a tierra, ahora bien el problema, ha asegurado, está en vías de solución, si vuelvo antes estaré feliz por estar con mi familia, ha explicado Frank a la cadena estadounidense de habla hispana Univision, reconoce que los problemas técnicos han provocado que pueda permanecer de 3 a 6 meses más en la Estación Espacial Internacional.

Una nueva nave Soyuz MS-23 fue enviada a la estación el pasado 24 de febrero de este año 2023 y será la nave en la que Rubio, en compañía de los demás cosmonautas rusos Serguei Prokopiev y Dmitri Petelin, puedan volver a casa, ya que la MS-22 regresó a la Tierra sin tripulación, no obstante a ello tendrán que esperar hasta septiembre. Rubio ya es el astronauta estadounidense que más tiempo lleva en el espacio, más de 200 días y el anuncio explica que regresara por Septiembre es decir se convertirá en el primer astronauta estadounidense en permanecer un año en el espacio. El récord mundial es ruso, es del difunto cosmonauta Valeri Polyakov, que permaneció 437 días seguidos en órbita a bordo de la estación espacial rusa Mir entre los años 1994 y 1995.

Mientras pasan los días y la espera del regreso se hace interminable Frank se dedica a los experimentos científicos, entre ellos cultivos hidropónicos y aeropónicos, con el propósito de aumentar las reservas de comida para futuras expediciones a la Luna y Marte, experimentos que sirven para saber cómo crecen las plantas, según explica Frank a Univision, el pasado 12 de junio tuvo una videollamada con un grupo de niños y jóvenes de América Latina y España, en una conferencia que se realizó completamente en español y que en palabras de frank esta experiencia le ha ayudado para aprender ruso, habló de lo que significa estar sometido a la microgravedad a 400 kilómetros de la Tierra donde todavía se siente el 90%, por ello dice que le costará caminar cuando vuelva a la tierra, después de ocho meses creo que va a ser muy extraño regresar a la Tierra, le contó a los integrantes de la videoconferencia.

Frank Rubio nació en California, sus padres son salvadoreños y él creció en El Salvador y en Colombia, donde estudió varios años, una vez volvio a los Estados Unidos se alistó en el Ejército, fue paracaidista con más de 650 saltos con éxito y piloto tuvo a sus manos un UH-60 Blackhawk, superó las 10.100 horas de vuelo, incluidas 600 horas de combate durante las operaciones en Bosnia, Irak y Afganistán, tiene un doctorado en medicina y completó una residencia de medicina familiar en Fort Benning, trabajo como supervisor clínico y cirujano de vuelo en Redstone Arsenal y luego fue cirujano de las Fuerzas Especiales, fue cuando se alistó para ser astronauta. En el año 2017, fue seleccionado como miembro del Grupo 22 de Astronautas de la NASA y comenzó su entrenamiento de dos años que finalizó en enero del 2020, momento que quedó a la espera de su primera asignación de una misión espacial, tras superar una serie de exigentes pruebas que ha presentado, junto a 18.000 aspirantes, fue escogido para viajar a la Estación Espacial Internacional.

Las tensiones geopolíticas entre los Estados Unidos y Rusia por la guerra que se vive en Ucrania, las agencias espaciales de ambos países siguen teniendo una estrecha colaboración, los acuerdos de intercambio de tripulaciones, el que ha llevado a Rubio a la Estación Espacial, tiene como objetivo asegurar que, en caso de una situación de emergencia relacionada con la cancelación o un retraso en el lanzamiento de una nave espacial rusa o estadounidense, se garantice la presencia de al menos un cosmonauta ruso y un astronauta de la NASA para servir a los segmentos ruso y estadounidense, respectivamente, la NASA ha dicho en repetidas ocasiones que su asociación con Roscosmos es vital para continuar las operaciones de la Estación Espacial Internacional y la valiosa investigación científica que se lleva a cabo a bordo. En el momento en que se anunció el acuerdo de transporte compartido, la agencia norteamericana dijo que la firma era muy importante para garantizar la continuidad de las operaciones seguras de la estación espacial. Si la nave espacial rusa Soyuz o la cápsula Crew Dragon de SpaceX tuvieran problemas y quedaran fuera de servicio, un acuerdo de intercambio de asientos garantizaría que tanto los astronautas estadounidenses como los cosmonautas rusos siguieran teniendo acceso a la estación espacial.