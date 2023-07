El Gobierno Colombiano está tratando de confirmar la muerte de Iván Márquez

Es el Histórico Guerrillero, ex jefe negociador de la Farc.

El Gobierno Colombiano está tratando de poder confirmar la muerte de Iván Márquez, el histórico guerrillero quien comanda desde hace unos años una de las principales disidencias guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia FARC, un medio de comunicación colombiano exactamente el noticiero de televisión CM& anunció la muerte de Iván Márquez, quien habría sucumbido a las heridas que sufrió hace un año, cuando un grupo de mercenarios, en el lado venezolano de la frontera, atentó en su contra, provocando heridas en una pierna, la pérdida de un brazo y esquirlas en la cabeza, el medio de comunicación informó que Iván Márquez falleció de forma súbita, por su parte el gobierno Colombiano desde el Palacio de Nariño residencia Presidencial dijo que están tratando de verificar esa información.

Iván Márquez fue jefe negociador de las FARC en el acuerdo de paz con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, no obstante a ello en conversaciones establecidas con los comisionados de paz de ese entonces, Márquez decidió regresar a la lucha armada, dando inicio a liderar la segunda Marquetalia, un grupo armado que recluta jóvenes guerrilleros, en el mes de julio del pasado año 2022, el Gobierno del anterior presidente, Iván Duque, lo dio por muerto, las fuerzas de seguridad colombianas dieron a conocer un informe de que un grupo de mercenarios trató de acabar con la vida de Márquez, por quien la DEA ofrecía 10 millones de dólares en recompensa vivo o muerto, luego de días de confusión, la Segunda Marquetalia sacó un comunicado asegurando que Márquez estaba vivo y que después del atentado había sido ingresado en un hospital venezolano. El actual ministro de Defensa del gobierno Colombiano, Iván Velásquez, comentó que todavía no tenían confirmación de la muerte y que esperaba verificarlo para poder anunciarlo al país. La última información es que sabemos que en un momento estuvo en territorio Colombiano y después de ese hecho de agosto, del atentado, por el que ahora habría muerto, estamos muy atentos para cuando tengamos confirmada cualquier noticia en referencia a Iván Márquez, explicó el Ministro.

Luciano Marín que es el verdadero nombre de Iván Márquez, dio la espalda al acuerdo que ayudó a negociar, hace un año había abandonado uno de los espacios de reincorporación de combatientes en el departamento de Caquetá, alegando inseguridad física y jurídica, las pistas que tenían las autoridades se habían perdido totalmente y desde la clandestinidad había sostenido que el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para convertirse en un partido político fue un grave error para ellos, pues los fusiles eran la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpliera lo acordado. Iván Márquez fue un líder muy emblemático en las filas guerrilleras, no solo por negociar con el Gobierno sino porque llegó a ser la figura más relevante de las FARC después de Rodrigo Londoño alias Timochenko, no obstante a ello renunció al escaño como senador de la República de Colombia que le daba garantías del acuerdo, huyó de Bogotá y se internó en el espacio de reincorporación de Miravalle tras la captura de Jesús Santrich, otro de los líderes guerrilleros más intransigentes, Santrich fue acusado de narcotráfico y pedido por las autoridades de Estados Unidos en un rocambolesco caso que tensó al máximo la implementación de lo pactado y se complicó todo más cuando un informante clave de la DEA en el caso por narcotráfico era Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, aunque la Fiscalía no tenía ninguna orden de captura en su contra cuando decidió volver a la clandestinidad. Santrich, acabó por sumarse a la Segunda Marquetalia y también murió del otro lado de la frontera Colombo-Venezolana, en circunstancias muy confusas, según las informaciones preliminares, Márquez corrió la misma suerte.