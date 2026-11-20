Una investigación académica que analiza cerca de dos décadas de condenas en España detecta diferencias significativas entre nacionalidades. Los datos también reflejan una elevada concentración masculina y advierten de que factores demográficos y sociales resultan fundamentales para interpretar los resultados.

La delincuencia juvenil vuelve a situarse en el centro del debate sobre seguridad, integración y prevención en España después de la publicación de una investigación académica que examina las infracciones penales cometidas por menores de edad en función de su nacionalidad. El trabajo, que analiza la evolución registrada entre 2007 y 2023, identifica diferencias importantes entre distintos colectivos y sitúa a los jóvenes varones de nacionalidad marroquí y argelina entre aquellos que presentan las tasas más elevadas.

Según los resultados recogidos en la investigación del catedrático de Sociología Jesús Javier Sánchez Barricarte, los menores varones marroquíes presentarían una tasa de delincuencia 7,8 veces superior a la de sus homólogos españoles. En el caso de los argelinos, la proporción alcanzaría 6,6 veces. Se trata de cifras que han generado interés por la dimensión de las diferencias, aunque deben interpretarse atendiendo al tipo de información utilizada y a las características de las poblaciones analizadas.

El estudio, titulado Delincuencia juvenil en España por nacionalidad (2007-2023): evidencia empírica frente a la alarma social, fue publicado el 18 de noviembre de 2026 en la Revista Española de Investigación Criminológica. Su autor utiliza información procedente de los registros oficiales para examinar la evolución de las condenas juveniles y comparar las tasas correspondientes a distintas nacionalidades.

Casi dos décadas de datos para estudiar la delincuencia juvenil

Una de las principales aportaciones de la investigación es la amplitud temporal del análisis. El trabajo abarca el periodo comprendido entre 2007 y 2023 y permite observar cómo han evolucionado las infracciones penales asociadas a condenas firmes de menores en España.

A diferencia de los análisis que agrupan a toda la población extranjera bajo una misma categoría, esta investigación diferencia los resultados por nacionalidades. De esta manera, trata de identificar si existen comportamientos estadísticos distintos entre los diferentes grupos de población.

Los resultados difundidos del trabajo sitúan a los menores marroquíes y argelinos entre los colectivos masculinos con mayores tasas. Por detrás aparecen otros grupos, aunque con diferencias menos pronunciadas respecto a la población española.

Según las cifras recogidas en la información publicada sobre el estudio, los menores iberoamericanos presentarían una tasa 2,3 veces superior a la de los españoles, mientras que entre los procedentes del África subsahariana la proporción sería de 2,1 veces. En el caso de los jóvenes procedentes de países de la Unión Europea, la diferencia se situaría en torno a 1,5 veces.

En el extremo contrario aparecen determinadas nacionalidades asiáticas, entre ellas la china, la india y la pakistaní, cuyas tasas se situarían por debajo de la mitad de las registradas entre los menores españoles.

Esta diversidad constituye uno de los elementos más relevantes de la investigación: las estadísticas no muestran un comportamiento uniforme entre los diferentes colectivos extranjeros, por lo que resulta necesario analizar cada grupo por separado.

El INE aporta nuevos datos sobre las condenas de menores en España

Las conclusiones del estudio pueden ponerse en contexto con las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que permiten conocer la evolución más reciente de las condenas juveniles.

Según la estadística de población condenada correspondiente a 2025, publicada por el INE el 14 de julio de 2026, durante ese ejercicio fueron inscritas 13.245 personas de entre 14 y 17 años con sentencia firme por delitos cometidos durante ese año o en ejercicios anteriores.

La cifra representa un descenso del 1,8 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 13.491 menores condenados.

Otro dato significativo es la distribución por sexo. El 80,5 % de los menores condenados en 2025 fueron varones, frente al 19,5 % de mujeres. Esta diferencia vuelve a poner de manifiesto el importante peso que tiene el factor masculino en las estadísticas de delincuencia juvenil.

En cuanto a la nacionalidad, el 78,5 % de los menores condenados tenía nacionalidad española. Sin embargo, al calcular las tasas por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, el INE registró 10,2 entre los extranjeros y 5,6 entre los españoles.

Es decir, la tasa correspondiente al conjunto de menores extranjeros fue algo inferior al doble de la registrada entre los españoles.

Esta última comparación debe distinguirse de la investigación de Sánchez Barricarte: el INE ofrece aquí una categoría general de población extranjera, mientras que el estudio académico desglosa los resultados por nacionalidad y analiza específicamente las diferencias entre los distintos grupos.

Por tanto, los datos oficiales más recientes no permiten confirmar por sí solos la proporción concreta de 7,8 atribuida a los menores marroquíes, aunque sí ofrecen información complementaria sobre la evolución de las condenas juveniles.

Los delitos contra el patrimonio concentran una parte importante de las infracciones

La investigación también presta atención a la naturaleza de las infracciones penales cometidas por los menores condenados.

Entre las categorías analizadas destacan los delitos contra el patrimonio, que, según los resultados difundidos del trabajo, representan el 46,5 % de las infracciones estudiadas.

Dentro de este ámbito se encuentran conductas relacionadas con los robos, los hurtos y otros delitos que afectan a los bienes de particulares o empresas.

Los delitos contra las personas ocupan el segundo lugar, con un 27,5 % del total. A mayor distancia aparecen las infracciones contra la libertad sexual, que representan el 1,66 %, y los homicidios, con un 0,23 %.

Estos porcentajes permiten observar que las infracciones relacionadas con el patrimonio y las que afectan directamente a otras personas concentran una parte considerable de la delincuencia juvenil registrada en el periodo analizado.

Por otra parte, el INE contabilizó en 2025 un total de 24.279 infracciones penales cometidas por menores condenados, un 1,1 % menos que el año anterior. Las lesiones representaron el 33,4 % del total, los robos el 15 % y las amenazas el 9,4 %.

Se trata de cifras que permiten aproximarse a la tipología de las infracciones juveniles más frecuentes en España, aunque no deben confundirse con los porcentajes correspondientes al periodo completo del estudio académico.

Ceuta y Melilla, dos territorios que condicionan los resultados

Otro de los aspectos destacados de la investigación es el análisis territorial. El autor estudia si determinadas características de las provincias españolas guardan relación con las diferencias observadas en las tasas de delincuencia juvenil.

Entre las variables examinadas aparecen el nivel de urbanización, la renta, el desempleo y la proporción de población de determinadas nacionalidades.

En este apartado, Ceuta y Melilla adquieren una relevancia especial. Según las conclusiones del trabajo, cuando se incluyen ambas ciudades autónomas en el modelo estadístico, aparecen asociaciones entre determinadas variables socioeconómicas y la presencia de población marroquí y argelina.

Sin embargo, el resultado cambia sustancialmente cuando se excluyen estos dos territorios. En ese escenario, las asociaciones dejan de alcanzar significación estadística.

Este matiz resulta especialmente importante porque impide trasladar automáticamente las conclusiones territoriales a todas las provincias españolas.

La situación geográfica, las características demográficas y las particularidades sociales de ambas ciudades autónomas pueden influir en los resultados y deben tenerse presentes antes de establecer conclusiones generales.

La edad, el sexo y las circunstancias sociales también influyen

El trabajo de Sánchez Barricarte no limita su análisis a la nacionalidad. También contempla diferentes factores que pueden contribuir a explicar las diferencias observadas en las estadísticas.

Entre ellos destacan la composición por edades, la proporción de hombres y mujeres, las circunstancias económicas, la exclusión social y las dificultades relacionadas con la integración.

La edad y el sexo son especialmente relevantes porque la delincuencia juvenil presenta una marcada concentración entre los varones y determinados grupos de edad. Por ello, comparar dos poblaciones sin tener en cuenta su composición demográfica puede ofrecer resultados distorsionados.

La investigación incorpora procedimientos de estandarización por edad y sexo para mejorar la comparación entre colectivos. Aun así, el autor reconoce que las diferencias demográficas explican una parte de las distancias observadas.

También se consideran posibles sesgos relacionados con los procesos de persecución penal, entre ellos el perfilado étnico, así como las circunstancias particulares de determinados menores extranjeros no acompañados.

El estudio plantea que factores como la segregación, la discriminación, las dificultades de integración y las condiciones de socialización pueden influir en las trayectorias juveniles. No obstante, los datos analizados no permiten atribuir las diferencias observadas a una única causa.

Un debate que exige estadísticas rigurosas y políticas de prevención

Los resultados de la investigación vuelven a situar sobre la mesa la necesidad de analizar con profundidad la delincuencia juvenil en España. Las diferencias estadísticas entre nacionalidades constituyen un elemento que merece atención, especialmente cuando se trata de diseñar políticas públicas de seguridad y prevención.

Sin embargo, también resulta fundamental diferenciar entre una tasa de condenas y el comportamiento de una población en su conjunto. Que un colectivo presente una tasa estadísticamente superior no significa que todos sus integrantes participen en actividades delictivas ni permite establecer responsabilidades individuales por razón de nacionalidad.

La información del INE, por su parte, muestra que la mayor parte de los menores condenados en España continúa teniendo nacionalidad española, aunque la tasa correspondiente al conjunto de extranjeros es superior cuando se calcula en relación con el tamaño de cada población.

El reto para las administraciones pasa por utilizar estos datos para identificar situaciones de riesgo, reforzar la prevención, mejorar la intervención educativa y actuar sobre los factores que favorecen la reincidencia.

En definitiva, la investigación aporta nuevos elementos al debate sobre la delincuencia juvenil y pone de manifiesto que existen diferencias relevantes entre nacionalidades. Su interpretación, no obstante, requiere atender a los datos demográficos, las características territoriales y las circunstancias sociales de cada colectivo, evitando convertir las estadísticas en generalizaciones sobre millones de personas.

Comprobación de fuentes y datos

Estas son las fuentes que he utilizado para elaborar la noticia y que te recomiendo conservar como respaldo documental de la publicación.

1. Investigación académica original

Revista Española de Investigación Criminológica, 18 de noviembre de 2026.

Autor: Jesús Javier Sánchez Barricarte, Universidad Carlos III de Madrid.

Consultar investigación original · Consultar resumen y resultados

Fuente académica

2. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Estadística de población condenada adulta y menor de edad. Año 2025. Publicada el 14 de julio de 2026.

Fuente de los 13.245 menores condenados, distribución por nacionalidad, sexo y tipología delictiva.Consultar estadísticas oficiales del INE

Fuente oficial

3. Investigación complementaria sobre delincuencia adulta

Jesús Javier Sánchez Barricarte, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2026.

Aporta contexto metodológico sobre la importancia de estandarizar las tasas por edad y sexo y las diferencias entre nacionalidades.Consultar investigación en REIS