Dani Alves con un futuro a corto plazo complicado

Muy difícil que salga bajo fianza y a más de un año para el juicio.

La situación del deportista Brasileño a corto plazo está muy complicada, podría estar en prisión provisional más de un año por el riesgo de fuga, por lo menos hasta que termine el juicio oral, tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en la madrugada del 30 de diciembre pasado, en los baños de una discoteca de la Ciudad de Barcelona. El procesos que afronta Dani Alves, se alargan en el tiempo y según juristas especializados en este tema, el juicio tardará en salir por lo menos un año, los procesos penales cuando son causa con preso, como en este caso, por muy urgente que vaya, puede tardar un año perfectamente como mínimo, tiene dos fases, una es la instrucción donde se determina el delito, que serán distintos jueces, los que instruyen y los que juzguen.

Los abogados de Dani Alves tratarán de que pueda salir de prisión en libertad provisional bajo fianza, pero no lo tiene nada sencillo, por tener riesgo de fuga, una fuerte capacidad económica, no tiene vínculos con España y es de un país que no tiene acuerdo de extradición como Brasil, explican los abogados que señala que el futbolista reúne todos los requisitos para que la jueza recele de dejarle salir de prisión ante el evidente riesgo de fuga. Si la declaración de la denunciante es persistente, consistente y verosímil, y viene corroborada por un parte médico y hay cámaras que acrediten que el acto sexual ha tenido lugar, hay una gran posibilidad de que Dani Alves no quede en libertad hasta la celebración del juicio oral, no se descarta una libertad con domicilio y fianza pero las posibilidades son bastante reducidas, con retirada de pasaporte y una fianza de dinero elevada, es posible, no obstante es un ciudadano brasileño con un alto poder adquisitivo que si decide marcharse a otro país, puede eludir la acción de la justicia, todo apunta que el futbolista pasará una larga temporada en prisión.