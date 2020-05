Ex-futbolista Colombiano detenido en España en operación por tráfico de Drogas

Edwin Congo ha sido detenido junto a 9 personas más por traficar con Cocaína.

El ex-futbolista Colombiano Edwin Congo, quien militó en equipos de primera división del fútbol Español como el Real Madrid, el Recreativo de Huelva o el Levante valenciano, ha sido detenido por autoridades de España, en el marco de una operación por tráfico de Cocaína y se encuentra en dependencias policiales, según informes de un periodista de el canal de televisión, La sexta. En la actualidad Congo reside en la ciudad de Madrid donde es colaborador de un famoso programa deportivo llamado el Chiringuito.

Según el periodista Manuel Marlasca que publicó en su cuenta de twiter la detención del Colombiano, Edwin Congo prestó declaración en las dependencias de la Brigada central de estupefacientes y posteriormente fue puesto en libertad, por el momento la investigación sigue abierta.

Tras ser puesto en libertad el Colombiano expresó en el programa de el Chiringuito que está tranquilo : Estoy tranquilo porque no he hecho nada, yo no traficó con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, estoy muy bien de salud, me comporto muy bien con la gente y con todo el que puedo y hoy ha sido un día más de enseñanza y aprendizaje, sigo siendo el mismo de siempre, tendré que saber medir con quién estoy y donde quiero ir.

Explicó que ayer martes en la mañana salió a correr a primera hora y de regreso unos policías le estaban esperando, le pidieron que les acompañara para un interrogatorio donde le mostraron unas fotografías de varias personas a las que conoce, alguna de un compatriota suyo con quien tiene negocio de venta de esmeraldas.

Lo importante de todo es que estoy en casa desde donde cumplo la cuarentena decretada por el gobierno por el covid-19, me siento totalmente libre de algún problema y se definió como una buena persona que va de cara con la gente e intenta ayudar a todo el mundo que se lo solicita.

La investigación de la policía Española empezó en torno al medico Colombiano Mauricio Vergara, muy conocido por haber asistido en un programa de adelgazamiento al futbolista Argentino Diego Maradona, e igualmente conocido porque en el año 2002 fue detenido por tráfico de drogas en Colombia. Apodado el Doctorcito, Mauricio Vergara tenía una clínica de estética en la ciudad de Madrid que utilizaba como centro de operaciones, la policía Española descubrió que se exportaba Cocaína desde Colombia, mezclandola en pequeñas cantidades con láminas de cartón de mercancías, donde se impregnaba la Cocaína de tal forma que no se distingue entre un material u otro y una vez llegaba a Europa, se recuperaba en sus laboratorios a través de complejos procesos químicos.

De las 20 personas detenidas en la operación, una fuente policial indicó que aunque Edwin Congo no es una persona importante dentro del grupo, sí tenía línea directa con los dos principales detenidos y participaba de la organización estableciendo contactos y conexiones entre ellos.