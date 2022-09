Hamilton y Alonso protagonistas del GP de Bélgica

Chocaron cuando disputaban la segunda posición en la carrera.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton protagonizaron una de las acciones de la carrera al chocar cuando estaban luchando por la segunda posición, Hamilton quiso adelantar por el exterior al Español, pero no había hueco y sin importar se tiró, por supuesto el choque entre ambos dejó al piloto Británico fuera de la carrera, se le vio muy afectado al bajarse del coche, justo después al no querer ir al centro médico a pesar de que la normativa así lo solicita teniendo en cuenta la fuerza del impacto que sufrió, por su parte el Español Fernando Alonso se quejó automáticamente a través de la radio donde le llamó Idiota y visiblemente enfadado con hamilton por haber puesto en riesgo sus intereses en la carrera, cuando el británico apareció por la zona de prensa, bromeó con la bronca que le dio Alonso, que incluso le reprendió dentro del coche cuando pasó por la zona en la que estaba parado, el piloto de Mercedes, admitió su error, He ido por el exterior y he intentado hacer una maniobra, no le he dejado espacio, pensaba que sí, un error fácil de cometer y he pagado el precio, reconoció Lewis ante la prensa.

Fernando Alonso se colocó cuarto y perdió esa segunda plaza, pudo continuar en la carrera prácticamente sin ninguna consecuencia, consiguió un resultado muy bueno para él y el equipo, Fernando terminó quinto en el GP, sumando una importante cantidad de puntos, en una carrera que el podium fue para Verstappen en primer lugar, seguido del Mexicano Sergio Pérez y en tercer lugar el Español Carlos Sainz de Ferrari.