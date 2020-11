Para el Verano del 2021 volveremos a la normalidad

Son las palabras del creador de la vacuna de Pfizer

El científico y director ejecutivo Ugur Sahin, de la empresa alemana BioNTech, quién está detrás de la primera vacuna contra la Covid-19 desarrollada junto a la farmacéutica Pfizer, ha vaticinado en una entrevista a medios de comunicación británicos, cuándo llegará la normalidad y cuya respuesta a la pregunta es si podemos detener esta pandemia con esta vacuna, el científico ha respondido con un SÍ rotundo y ha dado plazos más realistas en torno a la distribución de la vacuna y el regreso a la vida normal, ha indicado que el suministro de vacunas no puede ser antes de mediados del próximo diciembre y ha añadido que el hecho de que se suministre a mediados de diciembre no significa que la situación cambie drásticamente que al mundo le espera un invierno difícil y que empeorará antes de mejorar, no obstante, veremos la al final del túnel gracias a esta vacuna, podríamos volver a nuestra vida normal a mediados del próximo año.

El científico ha reconocido que con la experiencia de Pfizer con otras vacunas para el mercado masivo y la rápida acción de las autoridades reguladoras han ayudado a acelerar el proceso de desarrollo de la vacuna a 10 meses en lugar de tener muchos años en ello, y tomo como ejemplo un supuesto de tener que ir de un extremo de Londres a otro y hay atascos por todas partes, necesitarías medio día para ello, para nuestro proyecto de vacuna, las calles estaban vacías.

Aún existen preguntas en el aire en cuanto a la vacuna, como lo es el nivel de protección que ofrece en función de la edad o cuánto durará la inmunidad, Sahin ha calculado que en tres semanas se espera poder recibir más información sobre ello y ha dicho que espera que aquellos que recibieron la vacuna, administrada mediante dos inyecciones en el brazo con tres semanas de diferencia, fueran inmunes al coronavirus durante al menos un año, los estudios de pacientes con Covid-19 han demostrado que aquellos con una fuerte respuesta inmune todavía tienen esa respuesta después de seis meses. Me imagino que podríamos estar a salvo durante al menos un año.