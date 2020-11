Pfizer anuncia que su vacuna evita más del 90% del contagio

Pedirá su aprobación en una semana y emitirá los resultados finales.

El proyecto de la farmacéutica Pfizer y el laboratorio alemán BionTech para la vacuna contra el Covid-19, es capaz de prevenir un 90% de los contagios por coronavirus en participantes sin evidencia de un contagio anterior en los primeros análisis provisionales de eficacia,, según los resultados preliminares anunciados y certificados por un comité independiente externo.

Según el comunicado emitido por la farmacéutica Pfizer, no se ha apreciado problemas serios de seguridad y espera enviar la solicitud de aprobación de la vacuna a la autoridad reguladora estadounidense, en una semana, el análisis preliminar de los resultados de la fase III de ensayos clínicos, que comenzó el pasado 27 de julio, ha certificado que el equilibrio de los contagiados entre los que habían recibido un placebo y los que habían recibido la vacuna muestra que se habían prevenido un 90% de contagios, los resultados fueron registrados siete días después de inocular la segunda de las dos dosis necesarias, lo que supone que la vacuna genera protección 28 días después de recibir la primera dosis.

El presidente de Pfizer ALberto Bourla expresa en su comunicado de prensa que, Con la noticia de hoy, estamos un importante paso más cerca de aportar a la población mundial un muy necesitado avance para ayudar a poner fin a esta amenaza sanitaria global, hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad. A la espera de las conclusiones finales del ensayo clínico, que tendrán que ser publicadas en una revista científica y revisados por pares, han hecho que los mercados financieros en el mundo reaccionaran rápidamente, en torno a las acciones de la farmacéutica, que se disparaban un 12% en la apertura de Wall Street. De esta manera la vacuna de Pfizer y BionTech toma la delantera de la carrera internacional por ser la primera en lograr ser aprobada y planea producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de su vacuna este mismo año 2020 y hasta 1.300 millones de dosis para el próximo año 2021, no obstante a ello el principal reto será su almacenaje y distribución.

La Organización Mundial de la Salud por su parte han explicado, que una vacuna contra la Covid-19 es urgente pero no resolverá las causas que permitieron que el coronavirus se convirtiera en pandemia, en particular el déficit generalizado de inversión en los sistemas de sanidad. Una vacuna no resolverá la subinversión global en la salud pública y en sistemas sanitarios fuertes, ni la urgente necesidad de tener un enfoque único que incluya la salud humana, de los animales y del planeta, fueron las palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus.