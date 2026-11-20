El jurado del Tribunal de la Corona de Winchester considera probados varios delitos sexuales cometidos contra Joanne Young, a quien su entonces esposo incapacitaba con sustancias y ofrecía a desconocidos a través de internet. El marido ya había reconocido decenas de delitos y un quinto implicado también se declaró culpable.

El caso de Joanne Young ha conmocionado al Reino Unido y ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de las agresiones sexuales facilitadas por drogas dentro del ámbito de las relaciones de pareja. Un jurado del Tribunal de la Corona de Winchester ha declarado culpables a cuatro hombres por delitos sexuales cometidos contra esta mujer británica, que durante años fue drogada por su entonces marido y agredida por desconocidos que acudían al domicilio familiar.

Los condenados son Norman Macksoni, Richard Wilkins, Connor Sanderson-Doyle y Mohammed Hassan. Los hechos se produjeron en la vivienda que Joanne compartía con Philip Young en Swindon, al suroeste de Inglaterra. Según las pruebas presentadas durante el juicio, el marido contactaba con otros hombres a través de páginas y aplicaciones de internet y organizaba encuentros sexuales mientras ella se encontraba incapacitada por las sustancias que le administraba.

La decisión judicial, comunicada el 19 de noviembre de 2026, llega después de más de tres semanas de juicio. La Fiscalía de la Corona británica (CPS) considera que se trata de un precedente especialmente relevante: es la primera vez que un jurado en Inglaterra declara culpables a varios acusados en un caso de agresiones sexuales organizadas y facilitadas mediante drogas.

La víctima, de 49 años y madre de tres hijos, decidió renunciar al anonimato que le reconoce la legislación británica para que su identidad pudiera hacerse pública. Su decisión recuerda a la de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo caso también provocó un debate internacional sobre el consentimiento y la violencia sexual cometida con la participación de varias personas.

El marido organizaba los encuentros a través de internet

La investigación permitió reconstruir un sistema de abusos que se prolongó durante más de una década. Philip Young, de 50 años, antiguo concejal del Partido Conservador en Swindon, utilizaba perfiles y comunicaciones en internet para contactar con hombres desconocidos y proponerles acudir al domicilio familiar.

Entre las plataformas mencionadas durante el procedimiento figuran Craigslist y Grindr, además de otros espacios digitales utilizados para concertar encuentros sexuales.

La Fiscalía sostuvo que Philip Young administraba sedantes a su entonces esposa para dejarla sin capacidad de decidir o consentir lo que sucedía. Después organizaba las visitas de otros hombres, que acudían a la vivienda creyendo, según sus propias explicaciones durante el proceso, que existía consentimiento.

Sin embargo, las pruebas presentadas por los fiscales permitieron al jurado examinar las condiciones reales en las que se encontraban los encuentros y el conocimiento que los acusados tenían sobre el estado de la mujer.

La investigación también descubrió grabaciones y comunicaciones digitales que resultaron determinantes para reconstruir los hechos. En algunos episodios, Philip Young había registrado las agresiones y conservado los archivos en sus dispositivos.

La Fiscalía explicó que los mensajes intercambiados entre el marido y los hombres que acudían a la vivienda, junto con las grabaciones y otros elementos digitales, permitieron identificar a los participantes y relacionarlos con los episodios investigados.

No todos los hechos se acreditaron mediante vídeos. En el caso de Mohammed Hassan, por ejemplo, los investigadores utilizaron comunicaciones recuperadas de los dispositivos y otros elementos digitales que situaban al acusado en el domicilio. La declaración de Joanne Young también fue relevante para reconstruir lo ocurrido.

Los cuatro condenados y los delitos acreditados

El jurado declaró culpables a los cuatro hombres después de examinar las pruebas y escuchar sus respectivas versiones.

Norman Macksoni fue declarado culpable de un delito de violación. Richard Wilkins también fue declarado culpable de violación y de otro delito sexual. Connor Sanderson-Doyle fue condenado por agresión mediante penetración y agresión sexual, mientras que Mohammed Hassan fue declarado culpable de agresión sexual.

Los acusados habían sostenido durante el proceso que creían que Joanne Young consentía las relaciones o que los encuentros formaban parte de una fantasía compartida con su marido.

La Fiscalía rechazó esa interpretación y argumentó que ninguno podía sustituir el consentimiento de la mujer por las afirmaciones de Philip Young. Los fiscales defendieron que los participantes tenían la responsabilidad de comprobar directamente que Joanne estaba de acuerdo y tenía capacidad para tomar esa decisión.

El jurado aceptó la tesis de la acusación y emitió los veredictos de culpabilidad.

Los cuatro hombres permanecen privados de libertad a la espera de conocer sus penas. El juez Pushpinder Singh Saini advirtió de la gravedad de los delitos y señaló que los acusados se enfrentan a condenas importantes.

Philip Young ya había reconocido decenas de delitos

El antiguo marido de Joanne Young no afrontaba el juicio como un acusado que negara todos los hechos. En enero de 2026 se declaró culpable de numerosos delitos cometidos contra su exesposa.

La Fiscalía de la Corona detalló que Philip Young admitió 48 delitos, entre ellos once cargos de violación, once relacionados con la administración de sustancias para incapacitarla con fines sexuales, catorce de voyeurismo, siete de agresión mediante penetración, cuatro de agresión sexual y uno por publicar material obsceno.

Estas admisiones constituyeron una parte fundamental del contexto judicial en el que se desarrolló el juicio contra los otros cuatro hombres.

La investigación también reveló que el acusado había grabado numerosos episodios de violencia sexual y compartido parte de ese material en internet. Los archivos digitales permitieron a los investigadores identificar a algunos de los participantes y reconstruir las comunicaciones utilizadas para organizar los encuentros.

La Fiscalía había explicado anteriormente que el caso comenzó a descubrirse después de que los investigadores analizaran actividad ilegal vinculada a los dispositivos y comunicaciones digitales de Philip Young.

Además de los cuatro hombres condenados por el jurado, Dean Hamilton, de 47 años, se había declarado culpable de violación y otros delitos sexuales. Su situación procesal es diferente a la de los cuatro acusados que fueron juzgados y declarados culpables por el jurado.

Philip Young y los demás implicados conocerán sus respectivas penas en las sesiones de sentencia previstas para los días 21 y 22 de diciembre.

Una investigación que comenzó con pruebas digitales

Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento ha sido la importancia de los dispositivos electrónicos y las comunicaciones por internet.

Los investigadores recuperaron mensajes, archivos audiovisuales y otros datos que permitieron relacionar a diferentes hombres con las visitas organizadas por Philip Young.

En algunos casos, las grabaciones contenían elementos que facilitaron la identificación de los participantes. La Fiscalía explicó que los investigadores pudieron relacionar características físicas visibles en las imágenes con fotografías y comunicaciones recuperadas durante las pesquisas.

En otros episodios, la reconstrucción se apoyó en mensajes entre los implicados, información almacenada en teléfonos y el testimonio de la víctima.

Este tipo de pruebas resulta especialmente importante en las agresiones sexuales facilitadas por drogas, porque la persona afectada puede encontrarse dormida, inconsciente o sin capacidad para recordar con claridad lo sucedido.

La Fiscalía británica advirtió de que estas conductas pueden permanecer ocultas durante mucho tiempo, especialmente cuando se producen dentro de relaciones de confianza y el responsable es una persona cercana a la víctima.

La fiscal especializada James Foster destacó que el marido no podía proporcionar consentimiento en nombre de su esposa y que cada acusado debía haber comprobado que ella aceptaba libremente cualquier actividad sexual.

El consentimiento no puede otorgarlo otra persona

El caso ha reabierto el debate sobre el significado del consentimiento en las relaciones sexuales y sobre la responsabilidad de quienes participan en encuentros con personas que podrían encontrarse bajo los efectos de sustancias.

En Inglaterra y Gales, el artículo 74 de la Ley de Delitos Sexuales de 2003 establece que existe consentimiento cuando una persona acepta libremente una actividad y dispone de la libertad y capacidad necesarias para tomar esa decisión.

La legislación no permite considerar que otra persona pueda consentir en nombre de alguien que no está en condiciones de decidir por sí mismo.

La Fiscalía también recuerda que, para valorar si un acusado tenía una creencia razonable en el consentimiento, deben examinarse todas las circunstancias, incluidas las medidas que tomó para comprobar que la otra persona estaba de acuerdo.

En el juicio de Joanne Young, los fiscales argumentaron que los hombres no podían apoyarse simplemente en las palabras de Philip Young. Debían haber comprobado que la propia mujer consentía y que tenía capacidad para hacerlo.

Este aspecto fue determinante porque algunos acusados defendieron que habían entendido que participaban en una actividad consentida por la pareja.

La decisión del jurado pone de relieve que la existencia de una relación matrimonial o de una supuesta fantasía sexual compartida no elimina la obligación de respetar la voluntad individual de cada persona.

El recuerdo del caso Gisèle Pelicot

La historia de Joanne Young ha sido comparada con la de Gisèle Pelicot, la mujer francesa cuyo exmarido, Dominique Pelicot, la drogó repetidamente y organizó encuentros para que otros hombres abusaran de ella en su domicilio.

El juicio celebrado en Francia en 2024 tuvo una enorme repercusión internacional y convirtió a Pelicot en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual. Su decisión de renunciar al anonimato permitió que el proceso se desarrollara públicamente y contribuyó a que otras víctimas hablaran de experiencias similares.

En ambos casos aparecen elementos comunes: el abuso de una relación de confianza, la administración de sustancias para incapacitar a la víctima, la participación de otros hombres y la utilización de grabaciones o comunicaciones digitales.

No obstante, son procedimientos judiciales diferentes, desarrollados bajo legislaciones distintas y con pruebas y acusados propios. La comparación sirve para entender el alcance social del problema, pero no significa que los dos casos sean idénticos.

Joanne Young también decidió hacer pública su identidad. Tras conocerse los veredictos, expresó su esperanza de que la decisión judicial ayude a otras víctimas a denunciar y a confiar en el sistema de justicia.

Además, reclamó que el consentimiento ocupe un lugar prioritario en las políticas del Gobierno británico y que las mujeres dispongan de una protección efectiva frente a situaciones de violencia sexual.

La Fiscalía pide más protección para las víctimas

El caso también ha servido para que la Fiscalía británica insista en la necesidad de mejorar la respuesta institucional ante las agresiones sexuales facilitadas por drogas.

La responsable nacional de la unidad de delitos de violación y agresiones sexuales graves del CPS, Siobhan Blake, señaló que este tipo de delitos se encuentra entre las formas más graves de violencia sexual y que puede producirse en relaciones íntimas o de larga duración.

La institución también advirtió de que muchas víctimas no recuerdan lo sucedido porque fueron sedadas o permanecieron inconscientes durante las agresiones. Esa circunstancia puede dificultar que identifiquen inicialmente lo ocurrido o que acudan a denunciar.

La Fiscalía recordó que existen servicios especializados de atención, como los centros de derivación para víctimas de agresiones sexuales, que ofrecen asistencia médica, apoyo forense y orientación incluso cuando la persona todavía no ha decidido presentar una denuncia.

El organismo animó a quienes sospechen que han sufrido agresiones de este tipo a solicitar ayuda, aunque no tengan certeza absoluta de lo sucedido.

La resolución del caso de Joanne Young representa un avance judicial, pero también deja una advertencia sobre la violencia que puede ocultarse dentro de relaciones aparentemente normales. La condena de los cuatro hombres demuestra que el consentimiento no puede presumirse ni delegarse en la pareja y que las pruebas digitales pueden resultar decisivas para descubrir agresiones que permanecieron ocultas durante años.

La siguiente fase llegará en diciembre, cuando el tribunal determine las penas de los responsables. Mientras tanto, el caso ha situado de nuevo en el centro del debate una cuestión esencial: ninguna relación, acuerdo entre terceros o supuesto vínculo sentimental puede sustituir la voluntad libre de la persona que participa en una relación sexual.

Fuentes consultadas y contraste