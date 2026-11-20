La Policía interceptó a dos hombres y una mujer en el barrio Alhambra, en Suba, después de una alerta ciudadana. Los agentes encontraron ocho tarjetas de diferentes entidades financieras. La investigación apunta a una modalidad de cambiazo que aprovecha las alteraciones de los lectores para engañar a los usuarios.

Los cajeros automáticos vuelven a estar en el punto de mira de las autoridades de Bogotá por una modalidad de hurto que puede pasar inadvertida para los usuarios. Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron capturadas en el barrio Alhambra, en la localidad de Suba, cuando presuntamente manipulaban uno de estos dispositivos para facilitar el robo de tarjetas bancarias mediante el denominado «cambiazo».

La intervención se produjo después de que varios ciudadanos alertaran a la Policía sobre la presencia de personas que actuaban de manera sospechosa en los cajeros de la zona. Uniformados adscritos al CAI Alhambra acudieron al lugar y, según la información facilitada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los sospechosos intentaron escapar al advertir la llegada de los agentes.

Los policías consiguieron interceptarlos y realizaron un registro durante el que encontraron ocho tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los detenidos presuntamente utilizaban silicona para obstruir los lectores de tarjetas y generar dificultades durante las operaciones de los clientes.

Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados, para que se adelanten las actuaciones judiciales correspondientes.

La captura fue confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá el 20 de noviembre de 2026 y posteriormente recogida por diferentes medios de comunicación. El procedimiento vuelve a llamar la atención sobre los riesgos de utilizar cajeros que presentan alteraciones físicas y sobre la importancia de no aceptar ayuda de desconocidos durante las operaciones bancarias.

El bloqueo del lector, la primera señal de alarma

La modalidad investigada se conoce como «cambiazo de tarjetas». Consiste en conseguir que una persona pierda el control de su tarjeta bancaria durante una operación y sustituirla por otra, aprovechando la confusión que puede producir una avería aparente del cajero.

Según las investigaciones preliminares citadas por la Policía, en el caso de Suba los sospechosos habrían utilizado silicona para obstaculizar los lectores de los cajeros automáticos. La alteración puede provocar que el usuario tenga dificultades para introducir o recuperar su tarjeta, o que crea que el dispositivo está experimentando un fallo técnico.

En este contexto, los delincuentes pueden aprovechar la situación para acercarse al cliente y ofrecerle ayuda. La distracción facilita que la víctima pierda de vista su tarjeta o que alguien intente sustituirla por otra de apariencia similar.

La obtención de la clave bancaria puede facilitar posteriormente el uso fraudulento del producto financiero. Por ese motivo, las autoridades insisten en que los usuarios no deben permitir que otras personas intervengan en sus operaciones ni comunicar sus contraseñas.

La presencia de silicona en un lector no demuestra por sí sola que se esté produciendo un robo, pero sí constituye una anomalía que debe llevar al usuario a interrumpir la operación y comunicarlo a la entidad financiera.

Ocho tarjetas y tres personas capturadas en Suba

Uno de los datos que más llama la atención del operativo es el número de tarjetas encontradas durante el registro: ocho, pertenecientes a diferentes entidades bancarias.

La Policía informó de que los capturados eran dos hombres y una mujer. También señaló que los tres tenían anotaciones por diferentes delitos y que uno de ellos había sido capturado anteriormente en 2022, 2023 y 2026 por hechos relacionados con el mismo tipo de delito informático.

Este último dato debe interpretarse con cautela. Una anotación policial o una captura anterior no equivale necesariamente a una condena judicial ni demuestra por sí sola que una persona haya cometido nuevamente un delito. La responsabilidad individual deberá establecerse mediante las pruebas y las decisiones de la justicia.

La investigación tendrá que determinar a quién pertenecían las ocho tarjetas, cómo llegaron a manos de los detenidos y si fueron utilizadas en operaciones no autorizadas. También será necesario comprobar qué papel desempeñaba cada uno de los implicados y si existían otras personas relacionadas con los hechos.

Por el momento, la información difundida por las autoridades no permite atribuir a los tres detenidos todos los robos cometidos mediante esta modalidad en Bogotá ni vincularlos automáticamente con otras organizaciones investigadas por hechos similares.

Kennedy: otro procedimiento con doce tarjetas bancarias

El episodio de Suba no ha sido el único relacionado con el cambiazo de tarjetas en las últimas semanas.

El Espectador también informó de una captura realizada el 30 de septiembre en el barrio Kennedy Central, donde la Policía detuvo a un hombre de 36 años que presuntamente estaría implicado en este tipo de hurtos.

Durante el registro, los uniformados encontraron doce tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. Según la información publicada, el hombre no habría podido justificar la procedencia de los productos que llevaba consigo y las autoridades comprobaron que no estaban vinculados a su identidad.

La Policía señaló que el detenido tenía antecedentes relacionados con hechos similares.

Si se contabilizan ambos procedimientos, las autoridades informaron de la incautación de veinte tarjetas bancarias en dos actuaciones diferentes: ocho en Suba y doce en Kennedy.

Sin embargo, no existe información suficiente para afirmar que ambos casos formen parte de una misma estructura criminal. Son procedimientos distintos y deben tratarse por separado mientras no se establezca una conexión mediante la investigación.

Los cajeros ya habían sido objeto de otras investigaciones en Bogotá

La preocupación por la manipulación de cajeros automáticos tampoco es nueva en la capital colombiana.

El pasado 6 de agosto, el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá publicó información sobre la judicialización de presuntos integrantes de una organización denominada «Los Quintis», investigada por alterar cajeros y utilizar el cambiazo de tarjetas para cometer hurtos.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía y recogida por la Alcaldía, la organización habría operado entre 2023 y 2026. A sus integrantes se les atribuyeron trece hurtos y cerca de 250 episodios de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

La investigación describió una estructura con diferentes funciones. Algunos integrantes presuntamente manipulaban los cajeros para provocar fallos aparentes; otros vigilaban el entorno, observaban las claves de los usuarios y ofrecían ayuda para generar confianza. Después, otros miembros podían utilizar las tarjetas obtenidas para realizar retiradas de dinero o compras.

La Fiscalía calculó que las pérdidas ocasionadas superarían los 1.200 millones de pesos, incluyendo el dinero sustraído a las víctimas y los gastos de reparación de los dispositivos afectados.

En aquella investigación fueron judicializadas varias personas y se formularon cargos por delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

Este antecedente muestra que las autoridades ya habían detectado estructuras organizadas que utilizaban procedimientos similares en Bogotá, Cundinamarca y otras ciudades. No obstante, no hay elementos para afirmar que los tres detenidos recientemente en Suba pertenezcan a «Los Quintis».

También se han detectado casos fuera de Bogotá

La manipulación de cajeros mediante sustancias adhesivas ha aparecido en investigaciones policiales de otras ciudades colombianas.

En agosto de 2025, la Policía Nacional informó de la captura de un hombre en Pasto, Nariño, después de que las cámaras de seguridad detectaran que presuntamente estaba aplicando una sustancia viscosa en dos cajeros automáticos.

Según la información oficial, el producto bloqueaba la cámara y el lector de tarjetas, impidiendo el funcionamiento normal de las operaciones con chip. Los dispositivos fueron revisados y se comprobó que presentaban restos de la sustancia adhesiva.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por un posible delito de daño en bien ajeno.

También en agosto de 2026, Noticias Caracol informó de la captura de dos personas en Engativá, Bogotá, señaladas de utilizar pegamento para bloquear las ranuras de los cajeros y engañar a los usuarios. Durante el operativo, las autoridades encontraron tarjetas bancarias y un millón de pesos que, según la Policía, habría sido sustraído minutos antes a una persona mayor.

Estos antecedentes indican que el bloqueo de los dispositivos mediante sustancias adhesivas se ha utilizado en diferentes procedimientos investigados por las autoridades. No se trata, por tanto, de una modalidad que haya aparecido por primera vez con las capturas de Suba.

Qué recomienda la Policía para evitar el cambiazo

La Policía Nacional incluye en sus materiales de autoprotección una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir fraudes en cajeros automáticos.

Entre las principales medidas figura comprobar el estado del dispositivo antes de introducir la tarjeta. Si el lector presenta restos de pegamento, piezas añadidas o cualquier elemento extraño, lo más prudente es no realizar la operación y avisar al personal de la entidad bancaria.

También se recomienda no aceptar ayuda de personas desconocidas, mantener la tarjeta siempre a la vista y proteger el teclado al introducir la clave. La contraseña debe ser conocida únicamente por el titular y no debe comunicarse a terceros, aunque se presenten como empleados del banco o personas dispuestas a resolver una supuesta avería.

Si el cajero retiene la tarjeta o deja de funcionar de manera inesperada, el usuario debe contactar directamente con su entidad financiera mediante los canales oficiales. No es aconsejable recurrir a números de teléfono facilitados por desconocidos que se encuentren en las inmediaciones.

En caso de sospechar que se ha producido un cambiazo, conviene solicitar inmediatamente el bloqueo de la tarjeta, revisar los movimientos de la cuenta y comunicar cualquier operación no reconocida. La denuncia ante las autoridades también puede aportar información útil para identificar patrones y relacionar distintos episodios.

La Policía recomienda, además, informar de cualquier comportamiento sospechoso a través de la línea de emergencias 123.

La investigación deberá determinar el alcance de los hechos

Las capturas de Suba representan una nueva actuación policial frente a los hurtos que afectan a los usuarios de cajeros automáticos. Sin embargo, todavía quedan cuestiones por esclarecer.

La Fiscalía deberá establecer si las ocho tarjetas encontradas fueron obtenidas mediante el cambiazo, si se produjeron operaciones bancarias fraudulentas y qué participación habría tenido cada uno de los detenidos.

También será necesario conocer si existen víctimas que hayan denunciado pérdidas económicas y si las investigaciones permiten identificar a otras personas relacionadas con los hechos.

La existencia de antecedentes o capturas anteriores de alguno de los implicados puede formar parte de las comprobaciones de los investigadores, pero no sustituye la obligación de demostrar cada conducta concreta.

El caso vuelve a poner de manifiesto que una avería aparentemente sencilla en un cajero puede convertirse en una oportunidad para cometer un fraude. La prevención, la vigilancia de los dispositivos y la reacción rápida de los usuarios son elementos importantes para evitar que una operación bancaria cotidiana termine en el robo de una tarjeta o en movimientos no autorizados.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las autoridades mantienen la recomendación de no manipular cajeros que presenten anomalías y de comunicar cualquier incidencia directamente al banco o a la Policía.

Fuentes consultadas y contraste