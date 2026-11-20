Kevin Alejandro Álvarez Monroy fue capturado por el CTI y la Policía tras regresar desde Madrid, donde había sido ubicado mediante una notificación azul de Interpol. La Fiscalía lo relaciona con una presunta oficina de cobro de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego y con investigaciones por extorsiones y el asesinato de un líder comunitario en Cabuyaro.

El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá fue el escenario de una operación que permitió a las autoridades colombianas detener a un hombre investigado por su presunta relación con una estructura criminal que opera en el departamento del Meta. Se trata de Kevin Alejandro Álvarez Monroy, quien fue localizado en Madrid, España, y posteriormente llegó a Colombia, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva su captura.

La Fiscalía General de la Nación informó de que el detenido sería integrante de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego, vinculada al denominado Clan del Golfo, y que presuntamente habría desempeñado funciones dentro de una de las llamadas oficinas de cobro de esa organización.

Según los elementos recopilados por los investigadores, Álvarez Monroy estaría relacionado con actividades de extorsión y otras acciones delictivas contra comerciantes y habitantes del Meta. La investigación también examina su posible vinculación con el homicidio de un líder social y comunitario ocurrido en el municipio de Cabuyaro en febrero de 2022.

La captura fue comunicada el viernes 20 de noviembre por la Fiscalía y recogida por diferentes medios nacionales. El procedimiento supone que el investigado queda a disposición de las autoridades judiciales colombianas para responder por los hechos que se le atribuyen, aunque su responsabilidad penal tendrá que establecerse durante el proceso.

De Madrid a Bogotá: la localización mediante Interpol

La operación tuvo una dimensión internacional. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, Álvarez Monroy había sido localizado en Madrid mediante una notificación azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), solicitada por las autoridades colombianas.

Este mecanismo de cooperación permite a los cuerpos policiales de distintos países intercambiar información para localizar o identificar a personas relacionadas con investigaciones penales.

Conviene aclarar una diferencia jurídica importante: una notificación azul no equivale a una notificación roja ni constituye por sí sola una orden internacional de detención. Según explica la propia Interpol, las notificaciones azules sirven para conseguir información sobre la identidad, el paradero o las actividades de una persona en el contexto de una investigación criminal. Las rojas, en cambio, tienen como finalidad localizar y detener provisionalmente a personas buscadas para su enjuiciamiento o para el cumplimiento de una condena.

En este caso, la Fiscalía informó de que Álvarez Monroy fue ubicado en España y posteriormente llegó a Colombia, donde el CTI, con apoyo de la Policía, ejecutó la captura en El Dorado. Los comunicados y publicaciones que han difundido la operación describen su regreso como una extradición desde Madrid.

La información conocida no detalla todos los pasos administrativos y judiciales del traslado entre España y Colombia. Por ello, lo más relevante desde el punto de vista de la investigación es que la cooperación internacional permitió localizarlo y que la captura fue materializada en territorio colombiano por los organismos competentes.

Una presunta oficina de cobro en el departamento del Meta

Uno de los principales aspectos de la investigación se centra en la posible función que habría desempeñado el detenido dentro de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego.

La Fiscalía sostiene que Álvarez Monroy integraría una de las denominadas oficinas de cobro de esa organización. Este tipo de estructuras son señaladas por las autoridades de participar en actividades de presión y violencia contra personas que se resisten a pagar extorsiones, así como de realizar otras acciones criminales para mantener el control de determinadas zonas.

De acuerdo con la información conocida, el investigado estaría relacionado con extorsiones contra comerciantes y habitantes del departamento del Meta. Los investigadores buscan establecer su posible participación, el alcance de sus actuaciones y las conexiones que habría mantenido con otros integrantes de la organización.

La subestructura Gonzalo Oquendo Urrego ha sido relacionada con actividades ilegales en diferentes municipios de la región. La Fiscalía menciona especialmente su incidencia en Villavicencio y otras localidades del Meta.

La situación de seguridad en esta zona ya había sido objeto de advertencias institucionales. La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 017 de 2020, advirtió sobre riesgos para las comunidades de Cabuyaro, Puerto Gaitán y Puerto López ante la presencia de diferentes estructuras armadas ilegales, entre ellas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, denominación con la que también se identifica al Clan del Golfo.

La alerta constituye un antecedente relevante para comprender el contexto territorial, aunque no demuestra por sí misma la responsabilidad de Álvarez Monroy en ningún delito concreto.

La investigación también apunta al asesinato de un líder comunitario

Otro de los elementos que aparecen en el expediente es el asesinato de Juan Carlos Nieto Calvario, líder social y comunitario que fue atacado el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, perteneciente al municipio de Cabuyaro, Meta.

Según la información publicada por El Espectador, Nieto Calvario había asumido recientemente la presidencia de la Junta de Acción Comunal de esa vereda. El crimen se produjo en su vivienda, donde fue atacado por varios hombres que se movilizaban en motocicletas.

La Fiscalía investiga la posible participación de integrantes de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego en este homicidio. Dentro de esa línea de investigación aparece ahora el nombre de Álvarez Monroy, cuya eventual responsabilidad individual deberá ser acreditada mediante pruebas y sometida a valoración judicial.

El caso ya había generado actuaciones contra otros presuntos integrantes de la misma estructura. En marzo de 2024, las autoridades informaron de la captura de José Alirio Castañeda Rodríguez, conocido con el alias de Jirafa, señalado entonces como cabecilla armado de la subestructura y presuntamente relacionado con el crimen.

La nueva detención podría aportar información adicional a la investigación sobre la cadena de mando y las posibles responsabilidades dentro de la organización. Sin embargo, no debe interpretarse como una demostración automática de que el recién capturado participó directamente en el asesinato.

La Fiscalía tendrá que presentar ante el juez los elementos que considere pertinentes para justificar los cargos y explicar la relación que atribuye al investigado con los hechos.

Los delitos que la Fiscalía pretende imputar

Tras la captura en El Dorado, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación debía presentar a Álvarez Monroy ante un juez de control de garantías para solicitar la legalización del procedimiento y avanzar con la formulación de imputación.

Los delitos anunciados inicialmente por el ente investigador son concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

El primero está relacionado con la presunta participación concertada y estable en una organización destinada a cometer delitos. La referencia a los fines de extorsión y homicidio delimita las actividades criminales que la Fiscalía pretende investigar dentro de ese acuerdo.

La imputación, por su parte, es el acto mediante el cual la Fiscalía comunica formalmente a una persona los hechos y delitos que le atribuye. No equivale a una condena ni significa que el juez haya declarado probada su responsabilidad.

Durante las audiencias, la defensa podrá controvertir los señalamientos y las pruebas presentadas por el ente acusador. También será el juez quien valore las solicitudes que se formulen, incluidas las relacionadas con una eventual medida de aseguramiento.

Por el momento, no debe afirmarse que Álvarez Monroy haya sido condenado por extorsión o por el asesinato de Nieto Calvario. Se encuentra vinculado a una investigación y conserva la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en firme.

El contexto de seguridad en los Llanos Orientales

La operación vuelve a poner la atención sobre la presencia de organizaciones armadas ilegales en los Llanos Orientales y los riesgos que afrontan algunas comunidades del Meta.

Municipios como Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán han aparecido en diferentes advertencias institucionales por la presencia de grupos armados y las disputas relacionadas con el control territorial y las economías ilegales.

La Alerta Temprana 017 de 2020 de la Defensoría del Pueblo identificó riesgos para la población civil en esos territorios. El documento mencionó la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de otras estructuras ilegales, además de advertir sobre posibles afectaciones a los derechos de los habitantes.

La extorsión constituye una de las principales preocupaciones para comerciantes, transportadores, productores y pequeños empresarios en las zonas donde operan grupos armados. Las exigencias económicas ilegales pueden provocar pérdidas, amenazas, desplazamientos y el cierre de negocios, además de limitar la actividad económica de las comunidades.

En ese escenario, las llamadas oficinas de cobro adquieren importancia para las investigaciones porque pueden actuar como instrumentos de presión y ejecución de amenazas en favor de estructuras criminales de mayor alcance.

La captura de una persona señalada de integrar una de estas redes puede facilitar nuevas líneas de investigación, aunque el resultado dependerá de las pruebas que logren reunir las autoridades y de la información que pueda incorporarse legalmente al expediente.

La cooperación internacional, una herramienta contra las redes criminales

El caso también muestra la importancia de la colaboración entre las autoridades colombianas y los organismos policiales internacionales.

Las organizaciones criminales pueden aprovechar los desplazamientos entre países para dificultar su localización y el desarrollo de las investigaciones. Por ello, los mecanismos de intercambio de información de Interpol permiten que las autoridades nacionales soliciten colaboración a otros Estados cuando necesitan localizar a personas relacionadas con procesos penales.

En esta operación, la información difundida por la Fiscalía apunta a que la notificación azul permitió ubicar a Álvarez Monroy en Madrid. Posteriormente, su regreso a Colombia permitió que los investigadores materializaran la captura en el aeropuerto de Bogotá.

El procedimiento se suma a otras operaciones desarrolladas contra estructuras vinculadas al Clan del Golfo en diferentes regiones del país. No obstante, la eficacia de estas actuaciones no debe medirse únicamente por el número de detenciones, sino también por la capacidad de esclarecer los hechos, identificar las redes de apoyo y obtener decisiones judiciales sustentadas en pruebas.

La investigación sobre Kevin Alejandro Álvarez Monroy continúa ahora en manos de la justicia colombiana. Las autoridades tendrán que determinar si los elementos recopilados permiten acreditar su presunta participación en las actividades de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego y establecer si existe una conexión individual con los delitos que se investigan en el Meta.

Por ahora, la captura en El Dorado representa un avance dentro de una investigación de alcance regional e internacional, pero el desenlace judicial dependerá de las pruebas, las audiencias y las decisiones que adopten los jueces.

Fuentes consultadas para contrastar la información