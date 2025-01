Duras medidas de Donald Trump para Venezolanos

En el pasado gobierno de los Estados Unidos bajo el mando de Joe Biden, el departamento de estado dijo que extiende el TPS para los venezolanos debido a la severa emergencia humanitaria que el país sigue enfrentando debido a las crisis política y económica bajo el inhumano régimen de el presidente Nicolás Maduro, ahora en este recién inaugurado nuevo gobierno del Presidente Donald Trump, se ha revocado esa extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos, que les permitía permanecer en los Estados Unidos, según informes presentados por el diario New York Times, que cita una copia de la decisión. El expresidente Joe Biden había extendido el TPS por otros 18 meses poco antes del regreso al poder de Trump, quien desde la campaña presidencial prometió efectuar deportaciones masivas de migrantes.

New York Times asegura que la actual secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó el martes la decisión del Presidente Biden, este TPS se otorga a los extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países de origen por motivos de guerra, desastre natural u otra condición extraordinaria. El Actual Presidente Trump intentó eliminar este programa en su primer gobierno, pero fue impedido por motivos legales y lo que hizo el Presidente Biden fue ampliar el TPS para cubrir a más de un millón de personas de países como El Salvador, Sudán, Ucrania y Venezuela entre otros países que se mantienen en conflictos bélicos permitiéndoles permanecer legalmente en los Estados Unidos, pero el Presidente Trump el primer día de este segundo gobierno emitió una orden ejecutiva para revisar las designaciones de TPS, según el Pew Research Center, hasta marzo del año 2024 se tenía 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o que ya estaban beneficiadas con el programa, siendo las personas de nacionalidad Venezolana el grupo más grande, Noem deberá decidir como fecha máxima este próximo sábado qué hacer con los casos de los venezolanos cuya protección bajo el TPS se vence en el mes de abril, en caso contrario será renovado automáticamente por seis meses más, según el New York Times.