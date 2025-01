Visa Dorada para Estados Unidos

Cada vez son más las personas en Latinoamérica que buscan ir a vivir en los Estados Unidos y obtener la famosa Green Card o residencia, una de las vías para quienes desean acceder a la residencia Norteamericana es el programa de visa inversionista EB-5, que es también muy conocido como la visa dorada de EE. UU. nombre que se le da a un programa de residencia o ciudadanía por inversión, documento otorgado por el gobierno estadounidense que puede abrir el camino para solicitar la Green Card. La visa Dorada permite a los extranjeros, su cónyuge y sus hijos menores de 21 años, obtener la residencia permanente, es decir la Green Card, al realizar una inversión significativa en una empresa comercial en los Estados Unidos, el visado EB-5 está a cargo de otorgarlo el servicio de ciudadania e inmigracion de los Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés y está diseñada para estimular el crecimiento económico mediante la inversión extranjera y la creación de empleo, con este visado el periodo de estancia inicial autorizado es de dos años, plazo que puede extenderse hasta por 10 años, programa que fue establecido por el Congreso de Estados Unidos en el año 1990 con el objetivo de fomentar la inversión y la creación de empleo en el país.

Según Vive USA, el visado EB-5 no se solicita en la Embajada ni en los consulados de Estados Unidos, como ocurre con la visa de turista o de estudiante, debe solicitarse directamente ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, donde se deben cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, que el capital de inversión debe crear al menos 10 empleos de tiempo completo y permanente para trabajadores estadounidenses calificados dentro de los dos años posteriores a la obtención de la tarjeta verde condicional, esta inversión que es requerida para solicitar la visa dorada varía según el tipo de proyecto y según lo informado en la página Eb5 United, que oscila entre 800.000 y 1.050.000 dólares, dependiendo de si la empresa está ubicada en una zona rural con altos niveles de desempleo o no, la inversión no tiene que ser exclusivamente en dinero, se puede considerar la aportación de equipo y otras propiedades tangibles, siempre y cuando el valor total alcance el monto requerido por el USCIS, según la región. Si planea invertir en una empresa en crisis, deberá demostrar que la compañía fue establecida al menos dos años antes y que las pérdidas se registraron dentro de un período de uno a dos años previos a la inversión.