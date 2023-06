Egan Bernal a por el Tour de Francia 2023

Es su primera grande del ciclismo mundial después de su accidente en el 2022

El ciclista Colombiano Egan Bernal del equipo Ineos, se ha puesto como objetivo poder terminar el Tour de Francia en esta edición del 2023 y poder llegar a París, en su primera participación en la competencia más exigente del ciclismo mundial profesional, después del accidente que tuvo en Colombia y que casi le cuesta la vida, quiere no perder tiempo en la primera semana del Tour, que dará inicio el próximo Sábado en la ciudad Española de Bilbao, e ir fijando objetivos paso a paso hasta poder llegar a la capital Francesa, Sería fantástico llegar a París, terminar mi primer Tour después del accidente. Sería un gran paso adelante para mí, fueron las palabras de Egan en una rueda de prensa ante medios de comunicación de todo el mundo, en los previos a la presentación de equipos del dia de hoy. El primer objetivo será no perder tiempo en la primera semana, que comienza con dos etapas difíciles en el País Vasco español, antes de llegar rápidamente a los Pirineos. Tengo varios roles en el equipo. Con cuál me quede va a depender de las sensaciones y de mis piernas, no puedo decir más por el momento, comentó el campeón del Tour del año 2019.

Egan Bernal nacido en la ciudad de Zipaquirá muy cerca a la capital Bogotá, con 26 años, continúa recuperándose de su terrible accidente ocurrido en un entrenamiento en las carreteras Colombianas en enero del 2022, donde tuvo fracturas en una vértebra, en el fémur derecho y una rótula, además de una perforación de pulmón y un traumatismo craneal. Me siento afortunado por seguir vivo y estar aquí. Intento ser positivo. Me gustaría recuperar el nivel que tenía antes, poder competir contra los mejores. Para eso sigo en el ciclismo. Me despierto todos los días con ese objetivo, afirmó Egan Bernal. Este año, participo en el Tour de Romandía donde ocupó el octavo lugar, la vuelta a Hungría ocupando igualmente un octavo lugar y en el Criterium del Dauphiné donde terminó en el puesto duodécimo. Su compañero de equipo en Ineos Tom Pidcock le dedicó palabras elogiosas al campeón Colombiano, Es ya un logro inmenso estar de vuelta en el Tour de Francia. Poco importa lo que haga en la carrera. Estamos hablando de alguien que estuvo a punto de morir, comentó el ciclista británico, ganador el año pasado en Alpe d’Huez.