La Copa Vacía lo nuevo de Shakira

Hoy es el lanzamiento oficial

La superestrella de la música internacional, Shakira, lanza oficialmente hoy otro de seguro éxito en la carrera musical de la Colombiana que con sus últimos lanzamientos musicales y más después de la separación con el futbolista catalán Gerard Piqué, han hecho que los fanáticos estén atentos a cada paso queda en su vida personal y profesional, se creía que el tema de su relación con el papá de sus hijos ya había terminado con los rumores de la presunta relación que medios del corazón comentaban con el piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton, pero no es así. Hace ya algunas semanas se conoció que la cantante nacida en la ciudad Colombiana de barranquilla estaba realizando una nuevo tema con la colaboración de Manuel Turizo, logrando generar intriga en sus seguidores.





Después de tanta espera especulación y comentarios no solo de sus fans y seguidores, Shakira hizo público por medio de su cuenta de Twitter, el estreno de su nuevo tema, titulado Copa vacía, el cual será lanzado este jueves 29 de junio. El Tema musical se dio a conocer y a comentar hace varios días con algunos de los fragmentos, en el que presuntamente se podría tener nuevas indirectas para Gerard Piqué, pues tiene frases como: Siempre tan ocupado con tanto negocio,

estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído, Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo, Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah…