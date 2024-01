El Aeropuerto de Bogotá presenta retrasos en todos sus vuelos

Se restablecen las operaciones luego de presentar retrasos por incendio en los cerros orientales.

Un Fuerte incendio que se mantiene en los cerros orientales de la capital Colombiana, la Aeronáutica Civil del País, informó en su último reporte las malas condiciones de visibilidad del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, donde han activado planes de contingencia para normalizar las operaciones de la terminal aérea, que han conseguido alterar el transporte aéreo en gran parte del país, tanto en los vuelos nacionales como internacionales, debido a los efectos del incendio forestal que sigue generando estragos, la autoridad aeroportuaria informó que sobre la terminal aérea más importante del país se formó una gran nube de humo que, junto a la neblina que cubrió la sabana occidente, dificulta el despegue y aterrizaje de las aeronaves. Debido a la baja visibilidad causada por niebla densa y humo, las operaciones en el El Dorado se vieron afectadas en las primeras horas de la mañana, de hoy jueves 25 de Enero y se ha recomendado a los viajeros ponerse en contacto con su aerolínea para anticipar posibles cambios en los itinerarios de vuelo, en una imagen compartida por la Aerocivil sobre las 6:55 de la mañana tomada desde la torre de control de la terminal se puede observar la crítica situación que estaba atravesando el transporte aéreo en la capital por cuenta del incendio forestal que se mantiene activo en la ciudad de Bogotá.

Los vuelos programados para aterrizar en las primeras horas de la mañana tuvieron que mantenerse en el aire mientras las condiciones mejoraban en la terminal aérea, algunos fueron desviados para aterrizar y abastecerse de combustible en la ciudad de Medellín, debido a que agotaron su tiempo de autonomía de vuelo sin aproximarse con éxito a el aeropuerto de el Dorado, las aerolíneas Click y Avianca han decidido cancelar algunos vuelos como medida para agilizar las operaciones dentro de la terminal, la aerolínea Latam aseguró que, a pesar de los retrasos en algunas rutas, mantendrá la totalidad de sus vuelos. En Colombia, la cantidad de incidentes relacionados con retrasos y cancelaciones de vuelos ha mostrado un incremento, atribuible principalmente a condiciones climáticas adversas y problemas técnicos de las aerolíneas, no obstante a ello la normativa que tiene la Superintendencia de Transporte, referente a los pasajeros afectados por estos inconvenientes tienen derecho a recibir distintas compensaciones por parte de las líneas aéreas que incluyen refrigerios y constantes comunicaciones en caso de pequeños retrasos y compensaciones económicas para demoras significativas, las normativas y las políticas compensatorias estipulan que por retrasos de 1 a 3 horas se deben ofrecer refrigerios y permitir una llamada telefónica, en caso de que el retraso sea de 3 a 5 horas, se añade la obligación de proveer una comida y en casos de retrasos superiores a 5 horas, está prevista una compensación mínima del 30% del valor del vuelo, si la espera se extiende más allá de las 10:00 p.m., se debe incluir alojamiento y transporte.

Para las cancelaciones de vuelos atribuibles al transportador que no sean a causa de fuerza mayor, se requiere devolver el importe del billete más una indemnización adicional, en las modificaciones de itinerario que no superen las seis horas de espera para un vuelo posterior, el pasajero no recibiría la compensación del 30% pero sí otras atenciones según las horas de retraso, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia refuerzan estas directrices, asegurando alojamiento y gastos de traslado en caso de cancelaciones no justificadas por fuerza mayor, siempre que no se haya reembolsado el coste del billete y que el pasajero no esté en su domicilio.