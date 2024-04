Fernando Alonso renueva contrato con Aston Martin

El piloto Español anunció la renovación de 2 años o más.

En un emotivo mensaje en video, el Asturiano Fernando Alonso, anunció hoy jueves su renovación con la escudería británica, dando por zanjado todos los rumores y especulaciones sobre todo en las redes sociales que apuntaban a que el piloto Español iría a la escudería de Red Bull, Fernando Alonso se mostró claro en los motivos por los que ha decidido quedarse en su asiento de la escudería británica, pensando en su futuro y poder tomar una decisión de seguir luchando en la fórmula 1 y en sus palabras explica que queda Alonso para rato, sentí que amaba mucho pilotar y no podía parar, respiro F1, vivo F1, entreno para ello y para estar en forma, no ha llegado el momento que deba cambiar mi estilo de vida, está bien y me gusta, no me gustaría sentarme en casa a ver carreras, siento que debo estar dentro y pilotando, es complicado pensar una vida a corto plazo sin un volante en las manos, puedo seguir corriendo el año que viene a tope, pilotare hasta que pueda, no puedo predecir hasta qué año, seguro que no ocurrirá en 2026, quiero disfrutar del nuevo reglamento.

Fernando explicó que al entrar en el nuevo reglamento en el año 2026, con Honda y con la nueva fábrica de Aston Martin a tope, son los principales puntos claves para tomar decisión de renovar su contrato, son muchos los factores que han hecho de que el año 2026 sea un proyecto muy atractivo para seguir, es un proyecto de vida, argumento en el que celebró la incorporación del motor Honda a la escudería. Es muy destacable que al día de hoy red bull y su estrella Verstappen, por supuesto inalcanzables, tienen muchas dudas sobre las posibilidades que a partir del año del cambio donde ellos fabricaran su propio motor, y asumirán los beneficios y riesgos que esto conlleva, su estabilidad se pondrá en juego.