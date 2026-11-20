La institución confirmó que nunca ha ofrecido Ingeniería de Minas y que no expidió el diploma ni el acta de grado presentados a nombre de la representante del Pacto Histórico. El pronunciamiento se suma a las verificaciones negativas de la Universidad Nacional, el COPNIA y un colegio de Caramanta, mientras avanzan las actuaciones de las autoridades.

La controversia sobre la formación académica de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín ha sumado un nuevo capítulo. La Universidad de Antioquia (UdeA) confirmó que no ha ofrecido, ni ofrece actualmente, el programa de Ingeniería de Minas y que tampoco expidió el diploma ni el acta de grado atribuidos a esa institución y presentados a nombre de la congresista del Pacto Histórico.

El pronunciamiento, publicado por la universidad el 19 de noviembre de 2026, se produjo después de que circulara un documento que supuestamente acreditaría a Estrada Holguín como ingeniera de minas egresada de la institución antioqueña. La Rectoría explicó que, tras consultar al Departamento de Admisiones y Registro y revisar sus bases de datos y archivos oficiales, no encontró respaldo institucional para los documentos que fueron puestos en su conocimiento.

La aclaración tiene especial relevancia porque no se trata únicamente de una discrepancia sobre la denominación de una carrera o la fecha de expedición de un título. La universidad sostiene que el programa académico que aparece en el supuesto diploma nunca ha formado parte de su oferta y que los documentos atribuidos a la institución no fueron expedidos por ella.

De esta manera, el caso deja de estar circunscrito al título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que anteriormente se había relacionado con la Universidad Nacional. Ahora son dos universidades públicas las que han negado haber expedido los documentos académicos que se les atribuyen a la representante.

La respuesta oficial de la Universidad de Antioquia

En su comunicado, la UdeA fue clara en dos aspectos. En primer lugar, afirmó que no ofrece ni ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas. En segundo término, aseguró que el diploma y el acta de grado a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín como ingeniera de minas no fueron expedidos por la institución.

La universidad explicó que la comprobación se realizó mediante sus procedimientos internos de verificación académica. También recordó que dispone de un canal oficial para que entidades públicas y privadas puedan comprobar la autenticidad de los títulos de pregrado y posgrado expedidos por la institución.

Ese mecanismo permite consultar los antecedentes académicos de una persona mediante su documento de identidad y validar o descargar el acta de grado correspondiente. La universidad también facilita direcciones institucionales de contacto para solicitar comprobaciones adicionales cuando la consulta no arroja resultados.

La Rectoría manifestó, además, su disposición a colaborar con las autoridades competentes y aportar la información que sea requerida para esclarecer el caso.

El alcance del pronunciamiento debe delimitarse correctamente: la UdeA ha confirmado que no expidió los documentos que le fueron atribuidos. La determinación de quién los elaboró, quién los presentó y con qué finalidad corresponde a las investigaciones que puedan desarrollar las autoridades.

La Universidad Nacional ya había negado otro título profesional

La controversia comenzó a adquirir mayor dimensión después de que la Universidad Nacional de Colombia desmintiera que Estrada Holguín fuera egresada de su programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia, en la sede Medellín.

La institución explicó que había revisado sus archivos físicos y digitales después de recibir una solicitud de verificación relacionada con un supuesto título fechado el 16 de noviembre de 2021. La respuesta de la División de Registro y Matrícula, fechada el 23 de octubre de 2025, señaló que no existía ningún registro que acreditara a la representante como egresada de ese programa.

La universidad también indicó que la copia del registro de diplomas presentada para su comprobación no había sido expedida por esa sede.

El secretario general de la Universidad Nacional, Édgar Cortés, explicó públicamente que la revisión de los datos identificativos de la congresista tampoco permitió encontrar registros que acreditaran que hubiera sido estudiante de la institución. Según sus declaraciones a Blu Radio, la verificación se efectuó a través de los mecanismos internos utilizados para comprobar la trayectoria académica de sus estudiantes y egresados.

La Universidad Nacional anunció que llevaría los hechos ante las autoridades judiciales. Según la información publicada por El Espectador, el rector José Ismael Peña indicó que la denuncia correspondiente se había presentado el 20 de noviembre de 2025 y que quedó registrada en el sistema de la Fiscalía el 4 de diciembre de ese año.

La institución también señaló que continuará impulsando las actuaciones correspondientes para que se determinen las posibles responsabilidades.

Por tanto, el caso de la Universidad Nacional y el nuevo episodio relacionado con la Universidad de Antioquia deben entenderse como dos verificaciones institucionales diferentes, aunque ambas se refieren a documentos académicos atribuidos a la misma representante.

El colegio de Caramanta también cuestionó el diploma de bachiller

A las dos universidades se suma la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en el municipio de Caramanta, Antioquia. El centro educativo también publicó un comunicado en el que negó que Luz Verónica Estrada Holguín hubiera culminado allí sus estudios de educación media.

Según explicó el establecimiento, sus responsables revisaron los libros de registro y las actas de evaluación para comprobar los antecedentes académicos de la representante. La conclusión comunicada por la institución fue que no encontró constancia de que hubiera terminado el bachillerato en ese plantel.

El colegio añadió que, de acuerdo con sus registros curriculares, durante el año lectivo 2017 Estrada Holguín figuraba como estudiante repitiente de octavo grado.

La diferencia entre esa información y el diploma que circuló a su nombre llevó a la institución a declarar que el documento y el acta de grado atribuidos al establecimiento no corresponden a sus archivos oficiales. También informó de que había puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y de la Gobernación de Antioquia para que se adelanten las actuaciones que correspondan.

La institución educativa pidió que se tenga en cuenta la información contenida en sus registros oficiales y advirtió que no reconoce como válidos los documentos que certifiquen una graduación que no aparece en sus archivos.

Se trata de un elemento adicional que agrava la controversia pública, puesto que las dudas ya no se limitan a una titulación universitaria. También afectan a la documentación presentada para acreditar la finalización de la educación media.

El COPNIA y las dudas sobre la tarjeta profesional

Otro de los organismos que ha intervenido en la controversia es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), entidad encargada de regular y expedir las matrículas profesionales necesarias para el ejercicio de la ingeniería en Colombia.

De acuerdo con la información divulgada por varios medios, el director de la entidad, Rubén Darío Ochoa, confirmó que el organismo no había expedido una tarjeta profesional a nombre de la representante Estrada Holguín. También señaló que existía una decisión previa de negar la matrícula profesional al no poder verificarse el título universitario presentado.

La información publicada por la Agencia de Periodismo Investigativo recoge las declaraciones del director del COPNIA, quien explicó que la entidad comprueba con la universidad correspondiente la existencia del título antes de conceder una matrícula profesional.

Según esa explicación, la verificación realizada con la Universidad Nacional no permitió confirmar que Estrada Holguín hubiera obtenido el grado de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Por ese motivo, el organismo habría mantenido la negativa a concederle la acreditación profesional.

El COPNIA también anunció que pondría en conocimiento de la Fiscalía la presunta falsedad del documento que circulaba como tarjeta profesional.

Este punto es relevante porque una cosa es presentar un diploma como acreditación académica y otra distinta disponer de la autorización profesional exigida para ejercer determinadas actividades de ingeniería. Ambos documentos tienen procedimientos de expedición y comprobación diferentes.

La contratación pública también entra en el debate

La polémica ha adquirido una dimensión política adicional por la trayectoria laboral de la congresista y por la documentación que, según las informaciones publicadas, habría presentado para acceder a determinados puestos o contratos.

Uno de los asuntos señalados en una denuncia conocida el 19 de noviembre está relacionado con un contrato de prestación de servicios suscrito con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en marzo de 2025.

Según la información publicada por Infobae, la senadora Jennifer Pedraza presentó una denuncia ante diferentes organismos de control y autoridades judiciales para que se investigue si Estrada Holguín aportó documentos académicos y profesionales que no serían auténticos durante el proceso de contratación.

La denuncia menciona un contrato identificado con el número 00-050-2025, por un valor de 78 millones de pesos, cuyo objeto estaba relacionado con el apoyo a la Dirección General de la DIAN en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas sobre el control y la fiscalización del sector minero.

De acuerdo con el escrito citado por ese medio, para acceder al contrato se exigían determinadas titulaciones profesionales y experiencia relacionada con el sector. Entre los documentos que se pide verificar figurarían un diploma universitario, un acta de grado, certificados académicos y una tarjeta profesional.

La denuncia también plantea posibles inconsistencias en las fechas de algunos documentos. Entre ellas, se menciona que una matrícula profesional habría aparecido fechada antes de la fecha de grado que figuraba en el supuesto diploma universitario.

Es importante precisar que estas cuestiones forman parte de los señalamientos incluidos en una denuncia y no deben presentarse como hechos judicialmente probados. Corresponde a los organismos competentes revisar el expediente contractual, comprobar la documentación que se aportó y determinar si existió alguna irregularidad en la selección o contratación.

La DIAN, por su parte, tendría que aportar la información relacionada con los requisitos exigidos, la documentación recibida y los controles efectuados durante el proceso.

La Procuraduría abre una investigación disciplinaria

La dimensión institucional del caso también se ha extendido al ámbito disciplinario. El Espectador informó el 19 de noviembre de que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Luz Verónica Estrada por la presunta falsificación de su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia atribuido a la Universidad Nacional y por las dudas relacionadas con su tarjeta profesional.

La actuación se conoció después de que la Universidad Nacional hiciera pública su respuesta sobre la inexistencia de registros académicos que acreditaran el título.

La apertura de una investigación disciplinaria no equivale a una declaración de culpabilidad. Su finalidad es establecer si existieron conductas que puedan constituir faltas disciplinarias y determinar, después de las pruebas y del procedimiento correspondiente, si hay responsabilidades.

En paralelo, la Universidad Nacional anunció actuaciones ante la Fiscalía y el COPNIA comunicó que también pondría en conocimiento de las autoridades la posible falsedad de la tarjeta profesional.

El nuevo pronunciamiento de la Universidad de Antioquia podría aportar información adicional a las comprobaciones que realicen las autoridades, especialmente si se determina que los documentos atribuidos a esa institución fueron presentados ante una empresa privada o una entidad pública.

El Pacto Histórico anuncia revisión interna

La controversia también ha generado repercusiones dentro del Pacto Histórico, formación política a la que pertenece la representante por Antioquia.

Según informó El País, el partido anunció que el caso sería remitido a su Comité de Ética para activar los mecanismos internos de revisión. La colectividad expresó su rechazo a cualquier conducta que pueda afectar la confianza pública o vulnerar la legalidad, aunque también defendió la necesidad de respetar el debido proceso.

Las informaciones publicadas señalan que varios congresistas han reclamado explicaciones a Estrada Holguín e incluso han solicitado que considere apartarse de su curul mientras se aclaran los hechos.

La controversia ha provocado así una discusión que trasciende el ámbito académico: también afecta a la responsabilidad de los representantes públicos a la hora de acreditar su trayectoria profesional y a los mecanismos que utilizan las entidades estatales para verificar los requisitos de contratación.

En Colombia, la condición de representante a la Cámara no exige necesariamente contar con un título universitario. Sin embargo, cuando una persona utiliza una titulación profesional para acreditar experiencia, acceder a un empleo o cumplir los requisitos de un contrato, la autenticidad de esos documentos adquiere relevancia administrativa y, en caso de irregularidades, puede tener consecuencias legales.

Un caso que requiere respuestas documentadas

La sucesión de pronunciamientos institucionales ha colocado a Luz Verónica Estrada Holguín en el centro de una controversia que deberá resolverse con documentación verificable y decisiones de las autoridades.

Hasta el momento, la Universidad Nacional ha negado que la representante figure como egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia; la Universidad de Antioquia ha confirmado que nunca ha ofrecido Ingeniería de Minas y que no expidió el diploma ni el acta atribuidos a su nombre; el colegio de Caramanta ha negado que culminara allí sus estudios de bachillerato, y el COPNIA ha indicado que no le concedió la tarjeta profesional.

Son pronunciamientos institucionales concretos y diferenciados. Sin embargo, todavía corresponde establecer quién elaboró los documentos cuestionados, quién los presentó, en qué circunstancias se utilizaron y si de esos hechos se deriva alguna responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa.

La representante tiene derecho a conocer las actuaciones, ejercer su defensa y aportar las explicaciones y pruebas que considere pertinentes. Para ofrecer una información completa, también será necesario incorporar su versión sobre cada uno de los documentos y las respuestas que pueda presentar ante las entidades involucradas.

La cuestión central ya no es únicamente si existió un diploma atribuido a una universidad que no ofrece esa carrera. El caso exige esclarecer cómo llegaron esos documentos a circular, si fueron utilizados para acreditar méritos académicos o profesionales y qué controles se aplicaron antes de aceptar esa documentación.

Mientras las investigaciones avanzan, la comprobación de los títulos y certificados seguirá siendo el elemento determinante para separar las afirmaciones políticas de los hechos que puedan acreditarse documentalmente.

Fuentes utilizadas para el contraste

1. Universidad de Antioquia: Comunicado oficial sobre la información académica de Luz Verónica Estrada Holguín. Es la fuente principal para confirmar que la institución no ofrece Ingeniería de Minas y no expidió los documentos atribuidos a su nombre. udea.edu.co+1

2. El Espectador: La Universidad de Antioquia desmiente el diploma atribuido a Luz Estrada. EL ESPECTADOR+1

3. Universidad Nacional / Blu Radio: La Universidad Nacional afirma que Estrada no figura como estudiante ni egresada. Blu Radio

4. El Heraldo: El colegio de Caramanta cuestiona el diploma de bachiller. ELHERALDO.CO

5. La Silla Vacía: La Procuraduría investiga a Verónica Estrada por presuntos títulos falsos. La Silla Vacía

6. El Espectador: La Procuraduría abre investigación disciplinaria por el presunto título falso. EL ESPECTADOR

7. Infobae: La denuncia presentada por Jennifer Pedraza y los señalamientos sobre la contratación con la DIAN. Infobae

8. El País: El Pacto Histórico anuncia una revisión interna del caso. EL PAÍS América Colombia

9. Agencia de Periodismo Investigativo: El COPNIA confirma que no expidió tarjeta profesional a la representante. www.agenciapi.co