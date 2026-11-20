El último estudio de Ifop-Fiducial sitúa a la dirigente de Agrupación Nacional por delante de sus rivales en las seis configuraciones electorales analizadas. Jean-Luc Mélenchon aparece como su principal competidor, mientras que la fragmentación del centro y la derecha dificulta la disputa por el tercer puesto. La incertidumbre judicial sobre la elegibilidad de Le Pen añade un elemento decisivo a la carrera hacia el Elíseo.

La carrera por la presidencia de Francia comienza a perfilar un escenario especialmente favorable para Marine Le Pen. A cinco meses de las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027, la dirigente de Agrupación Nacional (RN) encabeza las principales simulaciones electorales recogidas en el último estudio publicado por Ifop-Fiducial, difundido el 18 de noviembre. Los resultados apuntan a una ventaja considerable sobre el resto de posibles candidatos y sitúan a Jean-Luc Mélenchon como el principal aspirante a disputarle el acceso a la segunda vuelta.

Según la investigación, realizada para TF1, LCI, Le Figaro y Sud Radio, Le Pen obtendría entre el 32 % y el 36 % de los votos dependiendo de las candidaturas que concurran. El porcentaje más elevado aparece en una de las hipótesis que contempla la participación de Édouard Philippe como representante del centro y Bruno Retailleau como candidato único de la derecha.

Sin embargo, el dato más relevante no es únicamente ese 36 %, sino la regularidad con la que la política francesa aparece en primera posición. De acuerdo con las seis configuraciones examinadas por Ifop, Le Pen encabezaría la primera vuelta en todas ellas, mientras que Mélenchon ocuparía sistemáticamente el segundo puesto.

Los resultados dibujan así un panorama en el que Agrupación Nacional podría llegar a la recta final de la campaña con una posición de partida especialmente favorable, aunque todavía quedan numerosos meses para la celebración de los comicios y las preferencias electorales pueden experimentar cambios importantes.

Ifop sitúa a Le Pen entre el 32 % y el 36 % de los votos

El estudio de Ifop-Fiducial fue elaborado a partir de entrevistas realizadas entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026. La investigación contó con 1.690 personas inscritas en las listas electorales, seleccionadas dentro de una muestra inicial de 1.823 adultos representativa de la población francesa.

El trabajo se realizó mediante cuestionarios en línea y aplicó un sistema de cuotas teniendo en cuenta variables como el sexo, la edad y la profesión, además de la región de residencia y el tamaño de la localidad.

En el escenario de referencia, Marine Le Pen alcanza el 34 % de las intenciones de voto, mientras que Jean-Luc Mélenchon obtiene el 19 %. Por detrás aparecen Édouard Philippe, con un 11 %, David Lisnard, con un 9 %, y Raphaël Glucksmann, con un 10 %.

Las cifras cambian dependiendo de la distribución de candidaturas entre los diferentes espacios políticos. En la hipótesis más favorable para Le Pen, la dirigente de RN consigue elevar su porcentaje hasta el 36 %, cuatro puntos más que en el escenario de referencia.

Mélenchon también experimenta variaciones y alcanza hasta el 19,5 % en algunas de las simulaciones.

La distancia entre los dos principales aspirantes resulta significativa en todas las configuraciones analizadas. En consecuencia, el estudio apunta a que ambos tendrían opciones de acceder a la segunda vuelta si las elecciones se celebrasen en las condiciones planteadas por la encuesta.

No obstante, conviene recordar que las intenciones de voto representan una fotografía de la opinión pública en el momento en que se realiza el trabajo. El propio instituto advierte de que sus resultados no constituyen una predicción definitiva del resultado electoral.

La fragmentación del centro y la derecha puede beneficiar a Agrupación Nacional

Uno de los elementos que más condicionan las simulaciones es la distribución de candidaturas entre los partidos de centro y derecha.

Édouard Philippe, antiguo primer ministro francés, aparece como uno de los aspirantes mejor posicionados para competir por el tercer puesto. Sus resultados oscilan entre el 10 % y el 15 %, dependiendo de los nombres incluidos en cada escenario.

Por su parte, David Lisnard, alcalde de Cannes y representante de la derecha liberal, destaca en determinadas configuraciones electorales. En una de las hipótesis contempladas por Ifop alcanza el 12 %, situándose relativamente cerca de Philippe.

Bruno Retailleau, otra de las figuras relevantes de la derecha francesa, también aparece en las simulaciones. Su resultado depende de si concurre junto a otros candidatos de su espacio político o si consigue concentrar una mayor parte del voto conservador.

Esta dispersión puede tener consecuencias importantes para el resultado de la primera vuelta. Si diferentes formaciones presentan candidaturas independientes, el electorado de centro y derecha podría dividirse entre varias opciones, dificultando que cualquiera de ellas alcance una posición competitiva frente a Le Pen.

La investigación refleja precisamente esa dificultad para construir una alternativa unificada. Mientras la dirigente de RN mantiene una posición relativamente estable, sus posibles rivales presentan mayores variaciones según la configuración electoral.

Mélenchon aparece como el principal rival de Le Pen

Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, se consolida como el segundo candidato con mayor intención de voto en las seis hipótesis examinadas por Ifop.

Sus resultados se sitúan entre el 17 % y el 19,5 %, una posición que le permitiría disputar directamente con Le Pen el acceso a la segunda vuelta, según las estimaciones del instituto.

El dirigente izquierdista mantiene una base electoral relevante, aunque su capacidad para atraer votantes de otras formaciones progresistas podría resultar determinante durante los próximos meses.

La evolución de Raphaël Glucksmann y de los representantes ecologistas y socialistas también será importante para determinar cómo se distribuye el voto de la izquierda francesa.

En este contexto, la posibilidad de que se produzcan acuerdos electorales o candidaturas conjuntas podría modificar considerablemente el panorama actual.

La primera vuelta, por tanto, no estará condicionada exclusivamente por el respaldo de Agrupación Nacional, sino también por la capacidad de sus adversarios para evitar una dispersión excesiva de sus apoyos.

El precedente de 2022 y el crecimiento electoral de Le Pen

La posición que actualmente atribuyen las encuestas a Marine Le Pen adquiere mayor relevancia cuando se compara con los resultados de las anteriores elecciones presidenciales.

En los comicios de abril de 2022, la candidata de Agrupación Nacional obtuvo el 23,15 % de los votos en la primera vuelta, quedando por detrás de Emmanuel Macron, que consiguió el 27,84 %. Jean-Luc Mélenchon terminó en tercera posición con el 21,95 %.

Le Pen consiguió posteriormente acceder a la segunda vuelta, donde volvió a enfrentarse a Macron.

La evolución entre aquel resultado y las estimaciones actuales refleja un posible crecimiento considerable del respaldo electoral a su formación. Si se materializaran los porcentajes contemplados por Ifop, la dirigente podría superar ampliamente el resultado que obtuvo en la primera vuelta de 2022.

Sin embargo, esta comparación debe interpretarse con cautela. Las encuestas actuales utilizan diferentes escenarios de candidaturas y no pueden equipararse directamente con los resultados oficiales obtenidos en las urnas.

Aun así, la distancia entre el 23,15 % de 2022 y el intervalo actual del 32 % al 36 % permite observar la dimensión del avance que reflejan las simulaciones electorales.

La situación judicial de Le Pen añade incertidumbre a su candidatura

Más allá de los resultados demoscópicos, existe una cuestión que podría resultar determinante para el futuro político de Marine Le Pen: su situación judicial.

La dirigente francesa fue condenada en marzo de 2025 por el Tribunal Correccional de París en el procedimiento relacionado con el uso de fondos del Parlamento Europeo para pagar a personas que, según la sentencia, trabajaban para el partido y no desempeñaban las funciones parlamentarias correspondientes.

Posteriormente, el Tribunal de Apelación de París confirmó su culpabilidad en julio de 2026, aunque modificó las penas impuestas inicialmente. La resolución estableció una pena de inhabilitación de 45 meses, de los cuales 30 quedaron en suspenso, además de una condena de prisión y una multa económica.

Le Pen anunció su intención de recurrir ante el Tribunal de Casación, la máxima jurisdicción francesa en materia judicial ordinaria.

El procedimiento ha abierto un debate jurídico sobre las consecuencias que podría tener la resolución definitiva del recurso para su posible participación en las presidenciales de 2027.

Según informaciones publicadas por Le Monde y Reuters, el calendario judicial podría coincidir con los meses decisivos de preparación de las elecciones. Además, existen diferentes interpretaciones jurídicas sobre el alcance de la inhabilitación y sus efectos mientras se resuelve el recurso.

En octubre, el antiguo presidente de sala de la Corte de Casación Didier Guérin sostuvo, en una entrevista con Le Monde, que Le Pen debía considerarse actualmente inelegible hasta que se resolviera su recurso. Se trata de una interpretación jurídica que ha generado controversia y que no debe confundirse con una nueva resolución judicial definitiva.

La decisión que adopte la justicia francesa podría cambiar sustancialmente el escenario electoral. Si Le Pen no pudiera concurrir, Agrupación Nacional tendría que afrontar la elección con otra candidatura, una circunstancia que modificaría las actuales proyecciones.

El calendario electoral ya tiene fechas oficiales

Francia celebrará sus próximas elecciones presidenciales durante la primavera de 2027. Según la información publicada por el Gobierno francés, la primera vuelta tendrá lugar el domingo 18 de abril, mientras que la segunda está prevista para el 2 de mayo.

El sistema electoral francés establece dos rondas de votación. Para conseguir la presidencia en la primera vuelta es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos válidos. Si ningún aspirante alcanza ese porcentaje, los dos candidatos más votados pasan a la segunda ronda.

Este mecanismo convierte la clasificación inicial en un elemento fundamental, pero no garantiza que el candidato más votado termine convirtiéndose en presidente.

Por ese motivo, incluso si las estimaciones actuales se cumplieran y Le Pen consiguiera una ventaja amplia en abril, todavía tendría que afrontar una segunda votación en la que podrían cambiar las alianzas y las preferencias de los electores.

Una ventaja importante, pero todavía sin resultado definitivo

Las últimas cifras de Ifop-Fiducial reflejan un escenario favorable para Marine Le Pen y consolidan a Agrupación Nacional como una de las principales fuerzas políticas de cara a las presidenciales francesas.

El hecho de que encabece las seis simulaciones estudiadas constituye un indicador relevante de su posición actual. Sin embargo, la fragmentación de sus adversarios, la evolución de la campaña y, especialmente, la incertidumbre judicial sobre su elegibilidad pueden alterar las previsiones.

Por ahora, los datos publicados apuntan a una primera vuelta en la que Le Pen partiría con una ventaja considerable sobre Mélenchon y el resto de posibles candidatos.

La gran incógnita será comprobar si esa ventaja se mantiene durante los próximos meses y si la dirigente de Agrupación Nacional consigue finalmente participar en la carrera por el Elíseo. La respuesta dependerá tanto de la evolución política como de las decisiones judiciales que todavía están pendientes.

Fuentes consultadas y contraste

Estas son las referencias que te recomiendo conservar para respaldar la noticia:

Fuente principal

Ifop-Fiducial

18 de noviembre de 2026

Investigación original sobre las intenciones de voto para las presidenciales francesas de 2027. Contiene los seis escenarios electorales, metodología y porcentajes.Consultar el estudio original de Ifop

Documentación técnica

Comisión de los Sondeos de Francia

Registro oficial de encuestas

Documentación metodológica y requisitos de publicación de los sondeos electorales.Consultar la Comisión de los Sondeos

Le Monde

27 de octubre de 2026

Análisis jurídico sobre la situación de elegibilidad de Marine Le Pen y las consecuencias de su recurso.Leer el análisis jurídico

Reuters

9 de julio de 2026

Explicación del procedimiento judicial y de las posibles consecuencias para su candidatura.Consultar información de Reuters

Fuente oficial

Gobierno de Francia

Actualizado el 9 de noviembre de 2026

Calendario electoral, fechas de las dos vueltas y funcionamiento del sistema presidencial.Consultar el calendario electoral oficial

Resultados electorales de 2022

Gobierno francés y Ministerio del Interior.Consultar resultados oficiales de la primera vuelta