Messi se va a Miami

Ficha por el Inter de Miami dejando atrás al Barcelona y el Al-Hilal.

El anuncio realizado el dia de ayer por el propio jugador Argentino Lionel Messi, termina con la telenovela iniciada por medios de comunicación con la especulación de adonde podía fichar el Astro del fútbol, el número 10 del futbol internacional, No volverá al FC Barcelona, ni a el Al-Hilal, equipos que le pretendían y según su video presentado por el mismo jugador, anuncia la incorporación una vez termine este verano su contrato con el conjunto de París el PSG, al Inter de Miami, club de propiedad de David Beckham. Messi ha anunciado su decisión profesional para la próxima temporada y los motivos que le han impulsado a tomarla, dando explicaciones en especial el porque no iría al FC Barcelona, sus palabras sobre el Barcelona y en especial sobre Joan Laporta, han hecho eco en medio mundo. La situación es delicada, pues el Barcelona había promocionado a bombo y platillo el regreso del mejor jugador de su historia, y ahora todo parece más un montaje que una opción que llegó a plantearse seriamente, el FC Barcelona ha emitido su propio comunicado, en el que explica lo sucedido y pasa la patata caliente del regreso que no pudo ser a Messi y su familia.

El lunes 5 de junio, Jorge Messi, comunicó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter Miami, a pesar de haberle presentado una propuesta del Barça, en consideración al deseo tanto del FC Barcelona como de Lionel Messi para que vuelva a vestir de azulgrana, el presidente Laporta entendió y respetó la decisión de Messi de querer competir en una liga con menos exigencias, más alejada de los focos y de la presión a la que ha estado sometido en los últimos años, afirma el breve escrito, dejando caer que el Barça ha hecho todo lo que estaba en su mano para fichar de nuevo al jugador , y que ha sido Messi el que no ha querido, una insinuación en la que también acusan implícitamente a Messi de no estar ya al nivel futbolístico para competir en el Barça, con algo de despecho, aunque el escrito finaliza de forma cordial, tanto Joan Laporta como Jorge Messi también acordaron trabajar juntos para impulsar un merecido homenaje de la afición azulgrana en homenaje a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça.

En palabras de Lionel Messi en el video confirmo: No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami. Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino allí, ha comentado el argentino a los dos medios catalanes. Escuché que tenían que bajar salarios o vender y no quería pasar por eso, ha añadido, Lio Messi ha admitido que su intención era regresar, pero tenía dudas sobre el desenlace final: «Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera.

Messi ha argumentado que su marcha a la MLS también se debe a que busca vivir más tranquilo con su familia, Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día… Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona, ha afirmado el Astro Argentino.