Oppenheimer se lleva los principales premios de los Oscar

Pobres Criaturas da el oscar a mejor actriz a Emma Stone

Siete estatuillas para Oppenheimer entre ellos mejor película en la 96ª edición de este 2024, la obra sobre el padre de la bomba atómica, se ha coronado por todo lo alto, película que llegaba con 13 nominaciones y que ha llevado a su primer Oscar como director en su octava nominación general a Christopher Nolan, como mejor actor a Cillian Murphy y a Robert Downey Jr como mejor actor de reparto, los premios de fotografía, montaje y banda sonora, han completado el triunfo de Oppenheimer en un año que curiosamente la película Barbie batió todos los récords como película más taquillera y la reflexión feminista del filme que llegó a todos los cines en el mundo, el momentazo de la ceremonia de este año 2024 fue para Ryan Gosling en su interpretación de I’m just Ken, tema de la película Barbie,que ni siquiera necesitó ganar su premio para convertirse en el hito divertido y glamuroso al acercarse a cantar Gosling junto a Margot Robbie y Greta Gerwig.

Mejor Actriz para Emma Stone en la película Pobres Criaturas; Mejor Película internacional para la Zona de Interés de Jonathan Glazer del Reino Unido; Mejor Actriz de Reparto para Da´Vine Joy Randolph en la película Los Que Se Quedan; Mejor Guión Original para Anatomía de una Caída; Mejor Guión Adaptado para American Fictions; Mejor Maquillaje y Peluquería para la película Pobres Criaturas; Mejor Película de Animación para El Chico y La Garza; Mejor Fotografía para la película Oppenheimer; Mejores efectos visuales para la película Godzilla; Mejor Banda Sonora para Oppenheimer; Mejor Canción para la película taquillera Barbie con What was I made for?; Mejor diseño de vestuario para la película Pobres Criaturas; Mejor dirección de Fotografía para oppenheimer; Mejor diseño de Producción para la película Pobres criaturas; Mejor Edición de Montaje el Oscar fue para la película Oppenheimer…