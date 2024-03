Un Juez en España intenta bloquear Telegram

Abogados y expertos en derechos digital opinan que la medida es desproporcionada.

El Juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz, da un ultimátum para bloquear este fin de semana en España la aplicación de mensajería instantánea de Telegram, la plataforma de origen Ruso que fundaron los hermanos Nikolai y Pavel Durov, en una decisión del Juez de ordenar de forma cautelar el bloqueo, por una denuncia presentada por las empresas españolas de contenido televisivo, Mediaset, Antena 3 y Movistar en la que acusan a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor, no obstante a ello son muchas las voces que muestran su total desacuerdo, que aseguran que la medida es totalmente desproporcionada y que es además matar moscas a cañonazos, medida que no prosperará ya que afecta a derechos fundamentales de libertad de expresión y de libertad información, el intercambio de contenidos es delito cuando tiene un ánimo de lucro y ahí es cuando se persigue, la decisión del juez se debe a que han localizado grupos de Telegram en los que, con ánimo de lucro, se proporciona contenido de pago, es decir, que existen unos ingresos, si no, no se podría perseguir por la Audiencia Nacional Española.

El juez en su dia, ha pedido datos a la red de mensajería, pero esta se ha negado a proporcionarlos, de ahí la decisión de suspender con medida cautelar el servicio, por supuesto el debate de fondo es por qué con Telegram y no con plataformas como WhatsApp que también tiene grupos en los que se tiene presentaciones en vivo y se hace de todo, las explicaciones que dan expertos es que Meta está en Europa y acata la legislación europea y Telegram, está en Dubái, en caso de que un juez pida a Meta unos datos para que identifique a un grupo de WhatsApp donde se están cometiendo delitos, seguramente la empresa se los dará. Es un pulso entre el Estado de derecho y unas multinacionales que se comportan como feudales, pero que Telegram recurrirá la medida que no es inmediata, este tipo de medidas no son inmediatas y Telegram puede argumentar, además, impedimentos técnicos para hacerlo.

Si finalmente se bloquea la aplicación, no quiere decir que los más de ocho millones de usuarios de Telegram en España tengan que quedarse sin acceso, porque podrían utilizar una VPN, red privada virtual, para geolocalizarse virtualmente en Francia o en otro país distinto a España para continuar en Telegram, dicen los expertos informáticos, no obstante, señalan el responsable global del área de consumo de Panda Security, todo depende de cómo se suspenda. Si se bloquean direcciones IP o dominios será más complejo seguir utilizando la aplicación.