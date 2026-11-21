El Gobierno habilita nuevas medidas para facilitar el pago de alquileres, la compra de viviendas y la reparación de inmuebles afectados por el terremoto del 10 de agosto. La iniciativa prioriza siete departamentos y contempla una ayuda mensual equivalente a medio salario mínimo para el arrendamiento temporal. Sin embargo, las dificultades en los registros de damnificados y la financiación de la reconstrucción siguen siendo algunos de los principales obstáculos.

Bogotá, Colombia. 22 de noviembre de 2026.

Las familias que todavía intentan recuperar sus hogares después del terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto podrían contar con nuevas alternativas económicas para afrontar las consecuencias de la tragedia. El Gobierno nacional ha puesto en marcha una nueva regulación que permitirá destinar recursos a subsidios de arrendamiento temporal, adquisición de vivienda y reparación de inmuebles dañados, con el propósito de acelerar la recuperación de las comunidades que continúan sufriendo los efectos del desastre.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 0869 del 19 de noviembre de 2026, expedida conjuntamente por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar. El documento desarrolla los mecanismos extraordinarios contemplados anteriormente en el Decreto Legislativo 1422 de septiembre y establece las condiciones para que los hogares damnificados puedan acceder a las diferentes modalidades de apoyo.

Según informó el Ministerio de Vivienda, uno de los principales objetivos es proporcionar una alternativa habitacional a las familias que han perdido sus viviendas o que no pueden regresar a ellas debido a los daños estructurales ocasionados por el movimiento sísmico.

La iniciativa contempla la participación de las cajas de compensación familiar, que tendrán un papel fundamental en la identificación de los beneficiarios, la tramitación de las solicitudes y la asignación de los recursos.

Un subsidio de alquiler equivalente a medio salario mínimo

Uno de los puntos más relevantes de la nueva regulación es la creación de un mecanismo extraordinario de apoyo para las familias que necesitan alquilar otra vivienda mientras se recuperan los inmuebles afectados.

De acuerdo con el artículo 30 de la Resolución 0869, la ayuda mensual corresponderá al 50 % del salario mínimo legal mensual vigente. No obstante, existe una condición importante: el importe concedido no podrá superar el precio del alquiler establecido en el contrato correspondiente.

El dinero tampoco se entregará directamente a los beneficiarios. La normativa establece que las cajas de compensación familiar realizarán los pagos mensuales directamente al propietario del inmueble arrendado, una vez comprobada la ocupación de la vivienda por parte de la familia beneficiaria.

El primer desembolso deberá efectuarse dentro de los diez días calendario posteriores a la asignación del subsidio. Los siguientes pagos se realizarán cada treinta días, siempre que se mantengan las condiciones exigidas.

La medida está concebida para hogares cuya vivienda habitual haya quedado destruida, presente daños estructurales que impidan su utilización o necesite ser desalojada temporalmente como consecuencia directa de la emergencia.

El plazo para asignar este subsidio de arrendamiento temporal se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, según recoge expresamente la resolución.

Siete departamentos concentrarán la mayor parte de las ayudas

La distribución de los recursos tendrá una prioridad territorial. El Gobierno ha identificado siete departamentos que concentran prácticamente la totalidad de los hogares damnificados registrados tras el terremoto.

Se trata de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia.

Según los datos recogidos en la propia Resolución 0869, el Registro Único de Damnificados contabilizaba, con corte al 5 de noviembre, un total de 364.664 hogares afectados en el conjunto del país. De ellos, 356.114 se encontraban en los siete departamentos prioritarios, lo que representa aproximadamente el 97,7 % del total.

El Valle del Cauca aparece como el territorio con mayor concentración de damnificados, con 151.125 hogares registrados. Le siguen Risaralda, con 73.628; Quindío, con 50.588; y Chocó, con 38.561.

También figuran Caldas, con 22.132 hogares; Cauca, con 14.819; y Antioquia, con 5.261.

Estas cifras permiten dimensionar el impacto territorial de la emergencia y explican por qué las nuevas medidas se concentran especialmente en estas regiones.

La normativa contempla tanto a familias de zonas urbanas como rurales, por lo que las ayudas no estarán limitadas exclusivamente a quienes residían en grandes ciudades.

Más de 1,6 billones de pesos en recursos del sistema de vivienda

Para financiar estas actuaciones, el Gobierno recurrirá al Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social (FOVIS), administrado por las cajas de compensación familiar.

El Ministerio de Vivienda ha señalado que este fondo contó con un presupuesto de aproximadamente 1,66 billones de pesos durante 2026. Sin embargo, es importante aclarar que esa cifra corresponde al presupuesto del FOVIS y no significa que la totalidad de esos recursos vaya a destinarse exclusivamente a los damnificados del terremoto.

La regulación establece que las cajas de compensación obligadas a realizar las aportaciones correspondientes deberán destinar entre el 7,5 % y el 10 % de sus apropiaciones mensuales al componente extraordinario de atención de la emergencia.

Estos recursos podrán utilizarse para facilitar el acceso a soluciones habitacionales, incluyendo la adquisición de vivienda nueva y el mejoramiento de inmuebles afectados.

Además, el marco extraordinario permite coordinar diferentes fuentes de financiación para intentar cubrir las necesidades habitacionales de las familias que no disponen de recursos suficientes para reconstruir sus hogares.

El objetivo es evitar que los afectados tengan que depender exclusivamente de sus propios ahorros o de la capacidad económica de sus familias para recuperar una vivienda en condiciones adecuadas.

¿Quiénes podrán solicitar los subsidios?

La nueva normativa establece una serie de condiciones que deberán cumplir los hogares interesados en acceder a estas ayudas.

En el caso concreto del subsidio de arrendamiento temporal, los solicitantes deberán acreditar que fueron afectados por el terremoto y figurar en el Registro Único de Damnificados (RUD), en otros registros oficiales admitidos o mediante los mecanismos complementarios de acreditación establecidos por las autoridades competentes.

También deberán demostrar que sus ingresos son inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Otro requisito fundamental será acreditar que la vivienda en la que residían quedó destruida, presenta daños que impiden su habitabilidad o necesita ser desocupada temporalmente como consecuencia directa del terremoto. Esta situación deberá justificarse mediante la documentación o certificación expedida por la autoridad territorial correspondiente.

La regulación contempla igualmente determinadas condiciones relacionadas con la propiedad de otros inmuebles y la recepción previa de subsidios habitacionales, aunque establece excepciones para determinados casos en los que la vivienda anterior haya resultado destruida o inhabitable por el propio desastre.

En cuanto a la tramitación, las cajas de compensación familiar serán las encargadas de gestionar las solicitudes, comprobar los requisitos y comunicar las asignaciones.

Las familias que no estén afiliadas a una caja de compensación también podrán quedar contempladas dentro del sistema de atención. La resolución establece mecanismos para que los recursos que no hayan sido asignados y deban trasladarse a Fonvivienda puedan utilizarse posteriormente en favor de hogares damnificados no afiliados.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido de problemas en la atención

A pesar de las nuevas medidas anunciadas, la situación de las familias damnificadas sigue generando preocupación.

El pasado 10 de noviembre, la Defensoría del Pueblo advirtió públicamente de las dificultades que continuaban experimentando miles de afectados para acceder a ayudas de vivienda, asistencia humanitaria, servicios sanitarios y educación.

En su balance, elaborado con información del Registro Único de Damnificados, la institución señaló que, con corte al 3 de noviembre, se contabilizaban 363.791 familias y 776.119 viviendas inhabitables.

Uno de los problemas identificados estaba relacionado con las dificultades para corregir errores en los registros, incorporar nuevos casos o comunicar daños que se hubieran producido con posterioridad a las primeras evaluaciones.

Esta situación resulta especialmente delicada porque la inclusión en los registros oficiales constituye uno de los elementos fundamentales para identificar a los posibles beneficiarios de los programas de asistencia.

La Defensoría también cuestionó la duración de algunas de las ayudas de arrendamiento que ya estaban recibiendo las familias afectadas. Según sus advertencias, determinados hogares contaban con un apoyo mensual de 1.050.000 pesos durante tres meses, un periodo que podría resultar insuficiente si se tiene en cuenta que los procesos de reconstrucción pueden prolongarse entre doce y dieciocho meses.

La institución alertó, además, de que la falta de viviendas disponibles estaba llevando a algunas familias a regresar a inmuebles que no ofrecían condiciones adecuadas de seguridad.

En el ámbito económico, la Defensoría calculó que la reconstrucción nacional requeriría aproximadamente 58,29 billones de pesos, mientras que los recursos inicialmente identificados ascendían a 8,21 billones. Esto dejaba una brecha de financiación de 50,08 billones de pesos, según el balance presentado por la entidad.

Se trata de cifras que reflejan la dimensión del desafío al que se enfrenta el país y que ponen de manifiesto que las nuevas ayudas habitacionales forman parte de un proceso de recuperación mucho más amplio.

El Gobierno también había aprobado medidas para proteger a los inquilinos

Las nuevas ayudas no constituyen la primera actuación gubernamental dirigida a proteger a las familias que perdieron su vivienda o sufrieron daños en sus inmuebles.

En septiembre, el Ejecutivo aprobó el Decreto 1423 de 2026, que introdujo medidas extraordinarias relacionadas con los contratos de arrendamiento y la propiedad horizontal en los territorios afectados.

Entre otras disposiciones, la normativa estableció la prórroga durante seis meses de determinados contratos de alquiler cuyo vencimiento estuviera comprendido entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, siempre que el arrendatario acreditara haber resultado directamente afectado por el terremoto.

También contempló la suspensión temporal de determinadas diligencias materiales de entrega o restitución de inmuebles y el aplazamiento de los reajustes anuales de los alquileres durante el periodo establecido.

Estas medidas buscaban evitar que las familias afectadas se enfrentaran a una pérdida adicional de estabilidad residencial mientras intentaban recuperarse de las consecuencias del desastre.

Por otra parte, el Gobierno comunicó el pasado 16 de noviembre que, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se habían autorizado más de 343.513 millones de pesos en apoyos económicos para la población damnificada.

El mismo balance gubernamental mencionaba avances en la asignación de beneficios habitacionales y la puesta en marcha de programas destinados a recuperar infraestructuras y reactivar la economía de las regiones afectadas.

El verdadero desafío será que las ayudas lleguen a quienes las necesitan

La aprobación de nuevas medidas supone un paso adicional en la respuesta institucional al terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, su eficacia dependerá de que los procedimientos administrativos funcionen correctamente y de que los recursos disponibles se conviertan en soluciones reales para las familias.

La identificación de los damnificados, la comprobación de los daños, la disponibilidad de viviendas para alquilar y la coordinación entre las diferentes entidades serán factores determinantes para que los subsidios cumplan su finalidad.

Por ahora, la Resolución 0869 establece el marco normativo para desarrollar estas ayudas, pero la aprobación de la regulación no equivale a que todos los hogares afectados hayan recibido ya el dinero o tengan garantizada una nueva vivienda.

Las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre los problemas de registro y la financiación pendiente de la reconstrucción muestran que todavía existen importantes dificultades que deberán resolverse.

Para miles de familias colombianas, la prioridad sigue siendo recuperar un lugar seguro donde vivir y disponer de los recursos necesarios para reconstruir una vida que cambió radicalmente después del terremoto.

El éxito de estas nuevas medidas no se medirá únicamente por los presupuestos anunciados o las resoluciones aprobadas, sino por el número de hogares que consigan acceder efectivamente a una solución habitacional digna y estable.

Fuentes consultadas y contraste documental:

Ministerio de Vivienda de Colombia: Comunicado oficial sobre los nuevos subsidios de arriendo y vivienda. Publicado el 20 de noviembre de 2026.

2. Resolución 0869 del 19 de noviembre de 2026: Documento normativo completo en PDF. Es la fuente principal para los requisitos, importes, procedimientos y plazos.

3. Defensoría del Pueblo / El Espectador: Advertencias sobre las dificultades que afrontan los damnificados. Información publicada el 10 de noviembre de 2026.

4. Presidencia de Colombia: Balance gubernamental de las ayudas y la reconstrucción. Comunicado del 16 de noviembre de 2026.

5. Ministerio de Vivienda: Recursos de las cajas de compensación para la reconstrucción. Información sobre la financiación de los programas habitacionales.

6. Presidencia de Colombia: Medidas extraordinarias de alquiler y propiedad horizontal. Información sobre el Decreto 1423 de 2026.