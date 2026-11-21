La novena votación del Consejo de Seguridad mantiene a la costarricense Rebeca Grynspan en cabeza, pero dos de las cinco potencias con derecho de veto habrían rechazado su candidatura. Washington ha manifestado su preferencia por un representante del hemisferio occidental, mientras aumenta la preocupación por la posibilidad de que la organización llegue a enero de 2027 sin un sucesor designado.

La elección del próximo secretario general de Naciones Unidas se ha convertido en un nuevo escenario de desacuerdo entre las principales potencias internacionales. A poco más de un mes de que termine el mandato de António Guterres, el Consejo de Seguridad continúa sin encontrar una candidatura capaz de reunir los apoyos necesarios para dirigir la organización durante los próximos cinco años.

La última votación informal, celebrada el viernes 20 de noviembre, volvió a situar a la costarricense Rebeca Grynspan en primera posición, aunque los resultados también evidenciaron las dificultades que afronta su candidatura para superar el filtro de los países con derecho de veto.

Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters, Grynspan consiguió diez votos favorables y cuatro desfavorables. Dos de estos últimos procedían de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

La votación se realizó mediante un procedimiento secreto y, por tanto, no se conoce oficialmente qué países respaldaron o rechazaron a cada aspirante. La información sobre el reparto de apoyos procede de fuentes diplomáticas y de medios especializados que han seguido las consultas entre las delegaciones.

El resultado refleja una situación compleja: una candidata puede conseguir un respaldo amplio entre los integrantes del Consejo y, aun así, encontrar dificultades para alcanzar la designación si uno de los miembros permanentes se opone a su nombramiento.

En paralelo, Estados Unidos ha expresado públicamente que considera conveniente que el próximo responsable de Naciones Unidas proceda del hemisferio occidental, una posición que introduce un nuevo elemento en las negociaciones internacionales.

Rebeca Grynspan conserva el respaldo más amplio, pero no logra despejar las dudas

La economista costarricense Rebeca Grynspan se mantiene como una de las principales candidatas para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas.

Su trayectoria incluye responsabilidades políticas y económicas en Costa Rica, donde fue vicepresidenta del país, además de distintos puestos en organismos internacionales. Actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), institución que trabaja en cuestiones relacionadas con el comercio, la inversión y el desarrollo económico.

Su candidatura fue presentada por Costa Rica en marzo de 2026 y ha mantenido una posición destacada durante buena parte de las votaciones informales celebradas desde el verano.

Sin embargo, el resultado del 20 de noviembre ha demostrado que el respaldo numérico no garantiza el acceso al puesto.

De acuerdo con la información publicada por Reuters, dos miembros permanentes votaron en contra de Grynspan. Aunque el medio no identificó a los países responsables de esos votos, el dato resulta especialmente relevante porque cualquiera de las cinco potencias permanentes puede bloquear una recomendación formal del Consejo de Seguridad.

El sistema de elección no funciona como una votación ordinaria en la que basta con conseguir más apoyos que los demás aspirantes. La candidatura necesita reunir una mayoría suficiente y evitar que alguno de los miembros permanentes ejerza su derecho de veto.

Por eso, las negociaciones diplomáticas pueden ser tan importantes como los resultados obtenidos en las consultas preliminares.

Washington quiere que el próximo secretario general proceda del hemisferio occidental

La posición estadounidense ha adquirido protagonismo después de las declaraciones realizadas por Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas.

Tras conocerse los resultados de la última votación, Waltz explicó que Washington desea que el próximo secretario general proceda del hemisferio occidental y manifestó su preferencia por una candidatura latinoamericana.

El diplomático también reconoció que todavía no existe consenso sobre quién debe ocupar el puesto.

Sus declaraciones fueron recogidas el 20 de noviembre por Al-Monitor, que informó de que el representante estadounidense defendió la necesidad de encontrar un candidato que pueda reunir apoyos suficientes entre los países miembros.

Waltz también señaló que podría ser conveniente que algunos aspirantes con escaso respaldo reconsiderasen su continuidad en la carrera.

La declaración estadounidense tiene importancia por el peso de Washington dentro del Consejo de Seguridad, pero no equivale a un respaldo oficial a una persona concreta.

Tampoco permite concluir que Estados Unidos haya decidido apoyar definitivamente a Grynspan o a cualquier otro aspirante latinoamericano.

De hecho, los resultados difundidos por Reuters indican que dos miembros permanentes votaron en contra de la candidatura costarricense, aunque el carácter secreto de la votación impide atribuir esos votos a países determinados.

La posición pública de Washington y el resultado de la consulta deben analizarse, por tanto, como elementos distintos: Estados Unidos ha expresado una preferencia regional, pero las negociaciones sobre el nombre del futuro secretario general siguen abiertas.

Rafael Grossi y Lana Nusseibeh también mantienen opciones dentro de las negociaciones

La votación del viernes no se limitó a confirmar el respaldo que mantiene Grynspan. También mostró movimientos entre otros aspirantes que intentan reunir apoyos suficientes.

Uno de ellos es Rafael Grossi, diplomático argentino y director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Grossi obtuvo ocho votos favorables, seis desfavorables y uno sin opinión, según los resultados difundidos por Al-Monitor a partir de la información de PassBlue.

Su experiencia al frente del organismo encargado de supervisar el uso pacífico de la energía nuclear y de desarrollar tareas de vigilancia internacional constituye uno de los elementos centrales de su perfil.

Argentina presentó oficialmente su candidatura en noviembre de 2025.

Otra aspirante que ha ganado visibilidad es Lana Nusseibeh, diplomática de Emiratos Árabes Unidos y antigua representante permanente de su país ante Naciones Unidas.

Nusseibeh consiguió siete votos favorables, seis en contra y dos abstenciones expresadas como ausencia de opinión en la consulta informal.

Su resultado la situó por delante de otros candidatos que habían participado en las votaciones anteriores, aunque continúa afrontando oposición dentro del Consejo.

La candidatura emiratí también se desarrolla en un contexto de controversia sobre la política exterior de Emiratos Árabes Unidos, especialmente por las acusaciones relacionadas con su presunto apoyo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Sudán.

El Gobierno emiratí ha rechazado reiteradamente las acusaciones de proporcionar armamento a esa organización paramilitar. Estas denuncias forman parte del debate diplomático sobre la candidatura, pero no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados contra Nusseibeh.

La diplomática, por su parte, cuenta con una trayectoria de trabajo en organismos internacionales y una amplia experiencia en relaciones exteriores.

Carolyn Rodrigues-Birkett mejora su posición en la última consulta

Otra de las candidatas que aparece en las últimas votaciones es Carolyn Rodrigues-Birkett, representante de Guyana ante Naciones Unidas.

La diplomática obtuvo seis votos favorables, seis desfavorables y tres sin opinión en la novena consulta informal, según los datos publicados por Al-Monitor.

Su candidatura resulta relevante porque Guyana forma parte de la región latinoamericana y caribeña que, de acuerdo con una práctica diplomática no escrita, podría aspirar a ocupar la Secretaría General en el próximo periodo.

No obstante, esa supuesta rotación regional no constituye una obligación recogida en la Carta de Naciones Unidas ni una norma que determine automáticamente la nacionalidad del futuro responsable.

Se trata de una tradición política informal que puede influir en las conversaciones entre los Estados, pero que no sustituye los requisitos establecidos en el procedimiento oficial.

Además de Grynspan, Grossi, Nusseibeh y Rodrigues-Birkett, la carrera incluye a otros aspirantes procedentes de diferentes países, entre ellos María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki, Feridun Sinirlioglu y Olara Otunnu.

La diversidad de candidaturas refleja las distintas sensibilidades geográficas y diplomáticas que confluyen en el proceso.

El derecho de veto convierte la elección en una negociación entre grandes potencias

Para entender por qué la votación no ha permitido cerrar la elección es necesario conocer el funcionamiento del Consejo de Seguridad.

Este organismo está integrado por quince países: cinco miembros permanentes y diez elegidos por la Asamblea General para mandatos limitados.

Los cinco permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Cada uno dispone de derecho de veto en las decisiones sustantivas del Consejo.

En el caso de la elección del secretario general, el Consejo debe recomendar un candidato a la Asamblea General. Para ello, se necesitan al menos nueve votos favorables y que ninguno de los cinco miembros permanentes bloquee la recomendación.

Esto significa que un aspirante puede recibir un respaldo considerable de los países elegidos y, aun así, no superar el procedimiento si se enfrenta a la oposición de una de las grandes potencias.

La votación del 20 de noviembre incorporó además una característica relevante: el uso de papeletas de diferentes colores para distinguir los votos de los miembros permanentes de los emitidos por los diez integrantes elegidos.

Este sistema permite conocer mejor el origen de los apoyos y rechazos sin revelar públicamente la identidad de cada país que ha votado en un determinado sentido.

La información publicada por Al-Monitor recoge ese desglose y permite observar que los candidatos no cuentan con un respaldo homogéneo dentro del grupo de potencias con capacidad de veto.

En el caso de Grynspan, tres de los cinco permanentes habrían expresado su apoyo y dos su rechazo. Para Grossi, los datos publicados reflejan dos votos favorables y tres desfavorables procedentes de ese mismo grupo.

Estos resultados explican por qué las negociaciones continúan abiertas incluso cuando algunos candidatos obtienen una mayoría de votos favorables en el conjunto del Consejo.

Naciones Unidas podría afrontar un relevo sin acuerdo antes de enero

La proximidad del final del mandato de António Guterres añade presión al proceso.

El actual secretario general termina su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026. El siguiente responsable debería asumir el cargo el 1 de enero de 2027.

Sin embargo, a fecha de 21 de noviembre todavía no se había anunciado una recomendación definitiva del Consejo de Seguridad ni una resolución de nombramiento de la Asamblea General.

Reuters advirtió de que la falta de acuerdo podría abrir un escenario excepcional en el que Naciones Unidas comenzara el nuevo año sin un sucesor formalmente designado.

El Guardian también destacó el bloqueo diplomático y la posibilidad de que las diferencias entre las grandes potencias dificulten la elección antes de que termine el año.

En caso de que no exista un nombramiento a tiempo, podrían estudiarse distintas soluciones institucionales y transitorias. Entre ellas se han planteado históricamente la continuidad temporal del titular saliente o la adopción de un mecanismo provisional acordado por los órganos competentes.

No obstante, ninguna de esas alternativas debe darse por aprobada para el proceso actual. Su aplicación dependería de las decisiones que adopten el Consejo de Seguridad y la Asamblea General conforme a la Carta y a las resoluciones correspondientes.

El precedente histórico demuestra que las negociaciones pueden prolongarse hasta fechas muy próximas al relevo. En 1981, por ejemplo, la elección de Javier Pérez de Cuéllar se resolvió en diciembre, pocas semanas antes de que asumiera el cargo.

El proceso oficial: el Consejo recomienda y la Asamblea General nombra

La elección del secretario general está regulada por el artículo 97 de la Carta de Naciones Unidas.

Este precepto establece que el secretario general será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

La organización ha publicado un calendario específico para el proceso 2025-2026, con el objetivo de mejorar la transparencia y facilitar que los Estados miembros conozcan las candidaturas y sus programas.

Los aspirantes deben ser presentados por uno o varios Estados miembros y entregar documentación que incluye su trayectoria profesional, una declaración de visión sobre el futuro de la organización y la información relativa a la financiación de sus campañas.

Posteriormente, los candidatos participan en diálogos públicos ante los Estados miembros, donde pueden explicar sus prioridades y responder a preguntas.

Una vez completada esa fase, el Consejo de Seguridad desarrolla consultas informales y votaciones secretas para evaluar las candidaturas.

Es importante aclarar que los sondeos informales no constituyen una elección definitiva. Su función es medir el respaldo diplomático y detectar posibles bloqueos antes de que el Consejo adopte una recomendación formal.

La Asamblea General solo puede realizar el nombramiento una vez que el Consejo haya presentado su propuesta.

Una organización que afronta desafíos internacionales de gran alcance

La persona que finalmente ocupe el puesto tendrá que dirigir Naciones Unidas en un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones entre potencias, dificultades financieras y cuestionamientos sobre la capacidad de la organización para resolver crisis.

Entre los principales desafíos figuran la guerra de Ucrania, los conflictos en Oriente Próximo, la situación humanitaria en Sudán y las tensiones en distintas regiones de África y Asia.

También tendrá que abordar las dificultades presupuestarias de la organización y las diferencias entre los Estados miembros sobre el papel que debe desempeñar Naciones Unidas en materia de seguridad, desarrollo y cooperación internacional.

La reducción o modificación de las aportaciones de algunos países, especialmente de Estados Unidos, constituye otro de los asuntos que condicionarán la gestión del próximo secretario general.

La elección no se limita, por tanto, a decidir qué diplomático ocupará el despacho principal de la organización. También representa una negociación sobre el rumbo político y administrativo que Naciones Unidas deberá seguir durante los próximos años.

Por ahora, la novena votación ha dejado una conclusión clara: Rebeca Grynspan conserva un respaldo significativo, pero todavía no dispone de las condiciones necesarias para garantizar una recomendación unánime entre las potencias con derecho de veto.

Estados Unidos ha expresado su preferencia por un secretario general del hemisferio occidental, mientras Rusia, China, Francia y Reino Unido mantienen sus propias posiciones dentro de las conversaciones.

El calendario avanza y el mandato de Guterres se acerca a su final. Las próximas consultas serán determinantes para comprobar si los Estados consiguen acercar posiciones o si la organización tendrá que buscar una solución transitoria para garantizar la continuidad de su máxima autoridad.

Fuentes consultadas y contraste

Reuters, 20 de noviembre de 2026: resultado de la novena votación informal. Grynspan obtuvo diez votos favorables y cuatro contrarios, dos de ellos de miembros permanentes. Reuters Al-Monitor, 20 de noviembre de 2026: declaraciones del embajador estadounidense Mike Waltz y desglose de los resultados de los candidatos. al-monitor.com The Guardian, 20 de noviembre de 2026: análisis de las divisiones entre las cinco potencias permanentes y el bloqueo diplomático. The Guardian Reuters, 19 de noviembre de 2026: advertencia sobre la posibilidad de que Naciones Unidas llegue al final del mandato de Guterres sin sucesor acordado. Reuters Naciones Unidas – Proceso oficial de selección: candidaturas, calendario y documentación del procedimiento 2025-2026. United Nations+1 Carta de Naciones Unidas, artículo 97: establece que el secretario general es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. General Assembly of the United Nations