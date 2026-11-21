El dispositivo diseñado para las elecciones generales del 29 de noviembre contempla que las oficinas consulares reciban y remitan documentación electoral de personas afectadas por la suspensión del Supremo, aunque deberán separar sus votos y dejar constancia de cada caso. Más de 163.000 nacionalizados están afectados por la medida, mientras que 901 han acreditado documentalmente su condición de descendientes de exiliados.

La aplicación de la resolución del Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de los nacionalizados mediante la conocida como Ley de Nietos ha abierto un nuevo frente de controversia en la red diplomática española. A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los consulados se enfrentan a un procedimiento extraordinario que obliga a distinguir entre ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática y aquellos que, además, pueden acreditar documentalmente que sus antepasados sufrieron el exilio por los motivos contemplados en la normativa.

La polémica se ha intensificado después de conocerse cómo se gestionará la documentación electoral de quienes aparecen en el censo, pero están afectados por la suspensión cautelar del derecho al sufragio. El procedimiento contempla que los funcionarios consulares reciban determinada documentación de estas personas y la remitan a España de forma diferenciada, sin que ello signifique que sus papeletas puedan incorporarse al recuento.

Esta circunstancia ha alimentado las críticas sobre una posible desobediencia a las resoluciones judiciales. Sin embargo, conviene distinguir entre la recepción administrativa de unos documentos y la admisión efectiva de un voto. Según la información publicada por elDiario.es a partir de fuentes del Instituto Nacional de Estadística y del ámbito diplomático, los consulados deberán separar la documentación de los afectados y dejar constancia de ello en las actas correspondientes.

El conflicto tiene su origen en las medidas cautelares adoptadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha limitado el derecho al voto de determinados ciudadanos nacionalizados mediante la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

El Supremo amplía la suspensión a quienes residen en España

El último capítulo judicial se produjo el 20 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo ordenó a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral garantizar que ninguna de las 163.355 personas incluidas en el listado de afectados pudiera figurar como elector en las elecciones del 29-N.

La decisión amplió las instrucciones anteriores, que se habían centrado especialmente en los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), es decir, los españoles que viven permanentemente en el extranjero.

A partir de esta nueva resolución, la suspensión también debe aplicarse a quienes se hayan trasladado a España y figuren inscritos en el censo de residentes en territorio nacional.

El tribunal estableció una excepción para las 901 personas que ya habían presentado certificaciones consulares acreditativas de que sus antepasados sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o relacionados con la orientación e identidad sexual. También podrán quedar excluidos de la suspensión quienes consigan aportar esa documentación antes del día de la votación.

La providencia del Supremo responde a las peticiones formuladas por Vox e Iustitia Europa, que reclamaban aclarar qué ocurría con los nacionalizados que no aparecían en el censo exterior y podían estar inscritos en el censo ordinario español.

La controversia se había producido después de que las distintas administraciones manejasen cifras diferentes sobre el número de afectados. El Gobierno remitió inicialmente una relación de 163.355 personas, pero las comprobaciones posteriores del INE detectaron menores, registros duplicados y ciudadanos cuya situación censal no coincidía con la información inicial.

La Oficina del Censo Electoral llegó a reducir a 113.326 el número de afectados inscritos en el CERA. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento judicial mantiene como referencia el listado de 163.355 personas y exige garantizar que ninguna de ellas pueda votar, tanto si reside fuera de España como si lo hace dentro del país, salvo que acredite la excepción reconocida por el tribunal.

Los consulados recibirán documentación, pero deberán separar las papeletas

Uno de los aspectos más delicados del procedimiento es la forma en que se gestionarán los votos de quienes acudan presencialmente a las oficinas consulares.

Según la información publicada por elDiario.es el 15 de noviembre, el operativo diseñado por el INE contempla que los funcionarios comprueben si cada elector aparece en el censo depurado antes de permitirle depositar su voto en la urna.

Si el ciudadano está incluido en la relación de personas que mantienen el derecho al sufragio, podrá completar el procedimiento ordinario. Si, por el contrario, aparece entre los afectados por la suspensión y no dispone de la certificación consular exigida, no podrá introducir su papeleta en la urna.

La particularidad es que los responsables consulares podrán recibir la documentación electoral presentada por estas personas, pero deberán mantenerla separada del resto y enviarla a España de manera diferenciada. Además, cada caso tendrá que quedar reflejado en el acta consular.

Este mecanismo ha generado dudas porque, a primera vista, puede dar la impresión de que los consulados están admitiendo votos de personas a las que el Supremo ha privado cautelarmente de ese derecho.

Sin embargo, recibir un sobre no equivale a validar el sufragio. La documentación separada no debe confundirse con los votos admitidos y destinados al escrutinio.

Las fuentes del INE consultadas por elDiario.es explicaron que el sistema permitirá identificar esos documentos y evitar que se mezclen con los votos válidos. De esta forma, la decisión definitiva sobre qué papeletas pueden incorporarse al recuento se ajustará a la relación de electores autorizados.

El voto por correo seguirá un procedimiento diferente

El protocolo también contempla una diferencia importante entre quienes acudan personalmente al consulado y quienes hayan optado por enviar su voto por correo.

En el primer supuesto, los funcionarios comprobarán previamente la situación censal del ciudadano y aplicarán el filtro antes de permitir que introduzca el sobre en la urna.

En cambio, cuando el elector envíe su documentación por correo al consulado, los funcionarios no abrirán los sobres para realizar esa comprobación. La documentación será remitida a España por los cauces establecidos y el control se efectuará posteriormente durante el escrutinio general.

La revisión corresponderá a las juntas electorales provinciales, que deberán utilizar el listado facilitado por la Oficina del Censo Electoral para determinar qué votos pueden incorporarse al recuento.

Los sobres correspondientes a personas que no figuren en la relación de electores habilitados tendrán que mantenerse separados y reflejarse en las actas de la sesión.

El escrutinio general está previsto para comenzar el 4 de diciembre, después de la jornada electoral del 29 de noviembre.

Este procedimiento pretende evitar que la recepción física de una papeleta termine convirtiéndose en una vulneración de las medidas cautelares dictadas por el Alto Tribunal.

Solo 901 personas han conseguido acreditar el exilio de sus antepasados

La dimensión de la controversia se entiende mejor al observar el número de ciudadanos que han logrado obtener la certificación necesaria.

Según los datos comunicados al procedimiento judicial, únicamente 901 personas habían conseguido acreditar documentalmente las circunstancias del exilio de sus ascendientes cuando se actualizaron las cifras remitidas al Supremo.

La diferencia respecto al conjunto de 163.355 afectados es considerable. La inmensa mayoría no disponía de esa certificación en el momento en que se adoptaron las últimas medidas judiciales.

La exigencia de este documento está relacionada con la interpretación que el Supremo ha realizado de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

La norma reconoce el derecho a optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, entre otros supuestos contemplados en la disposición.

El problema surgió con la instrucción administrativa de 25 de octubre de 2022, que desarrolló el procedimiento de solicitud de nacionalidad y estableció determinados criterios para acreditar los requisitos legales.

La controversia judicial se centra, en particular, en la presunción relacionada con los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El Supremo ha considerado que, a efectos de mantener el derecho al voto en las próximas elecciones, debe acreditarse la condición de exiliado en los términos exigidos por sus resoluciones, sin aplicar esa presunción administrativa.

Por ello, haber conseguido la nacionalidad española mediante este procedimiento no garantiza por sí solo que una persona pueda votar en los comicios del 29-N.

La nacionalidad española no queda anulada

Una de las cuestiones que más preocupación ha generado entre los afectados es la posibilidad de que la decisión judicial implique perder la nacionalidad española.

No es así.

La suspensión cautelar afecta al ejercicio del derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre, pero no supone la retirada automática de la nacionalidad concedida ni la anulación de los documentos de identidad o pasaportes expedidos.

Los ciudadanos afectados mantienen su condición de españoles y los derechos y obligaciones asociados a ella, con la limitación electoral establecida por las resoluciones judiciales mientras permanezca vigente la medida.

Esta distinción es fundamental porque el procedimiento judicial no está resolviendo de forma definitiva la validez de todas las nacionalizaciones concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

La cuestión de fondo continúa pendiente de resolución. Las medidas adoptadas hasta ahora tienen carácter cautelar y buscan regular la participación electoral mientras se examinan las controversias planteadas ante los tribunales.

Por tanto, no sería correcto afirmar que las 163.355 personas afectadas han perdido la nacionalidad o que sus expedientes han sido anulados.

Los hijos de los nacionalizados sí podrán votar

La polémica también ha alcanzado a los descendientes de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Nietos, aunque el Tribunal Supremo ha establecido una diferencia entre ambos grupos.

El 9 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó extender la suspensión cautelar del voto a los hijos de los nacionalizados por esta vía.

La cifra manejada en el procedimiento se aproxima a las 190.000 personas. Los magistrados consideraron que ampliar la suspensión en ese momento, a pocas semanas de las elecciones y cuando estaba próximo el inicio del voto exterior, plantearía problemas de seguridad jurídica y estabilidad electoral.

La decisión contó con votos particulares, lo que evidencia que existen discrepancias jurídicas sobre el alcance de las medidas cautelares.

De esta manera, los hijos de los nacionalizados que no están incluidos en la relación de afectados podrán participar en las elecciones si cumplen los requisitos electorales ordinarios.

La distinción es relevante: la suspensión no se aplica automáticamente a toda persona que tenga algún vínculo familiar con quienes consiguieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática.

Una red consular sometida a una carga extraordinaria

La aplicación de estas medidas llega en un momento especialmente complicado para las oficinas consulares españolas, muchas de las cuales han tenido que gestionar un volumen muy elevado de solicitudes de nacionalidad durante los últimos años.

El Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó que, a 31 de mayo de 2026, se habían recibido 1.225.188 solicitudes presentadas presencialmente en las oficinas consulares, de las que 571.761 habían sido aprobadas y 333.696 habían terminado en inscripciones consulares.

Para afrontar esa carga de trabajo, el Gobierno autorizó durante 2025 un refuerzo de personal laboral en el exterior con la contratación de 657 trabajadores.

A pesar de ese incremento, la revisión individual de miles de expedientes para determinar qué solicitantes acreditaron las circunstancias del exilio ha generado dificultades operativas.

Durante octubre, varios diplomáticos advirtieron públicamente de que el plazo disponible era insuficiente para revisar todos los expedientes. Algunos consulados consideraban que el trabajo requería varios meses, mientras que el calendario electoral obligaba a completar la depuración en cuestión de semanas.

La situación se complicaba porque muchos expedientes se habían tramitado sin exigir documentos específicos sobre la persecución o el exilio del antepasado, al haberse aplicado los criterios de la instrucción administrativa vigente en el momento de la solicitud.

Ahora, los funcionarios deben revisar documentación histórica y familiar para determinar si se cumplen las condiciones que el Supremo considera necesarias a efectos electorales.

El 29-N llegará con un procedimiento electoral excepcional

Las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrarán con un dispositivo de voto exterior condicionado por estas resoluciones judiciales.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes cuenta con aproximadamente 2,77 millones de españoles inscritos en el extranjero, según los datos difundidos por el INE y recogidos por los medios de comunicación.

La participación exterior ha sido tradicionalmente reducida. En las últimas elecciones generales, celebradas en 2023, votó aproximadamente el 10 % de los inscritos en ese censo.

En esta ocasión, los consulados tendrán que gestionar la recepción de documentación, comprobar la situación censal de los electores, separar los sobres correspondientes a personas afectadas y remitir las actas y los documentos a las autoridades electorales españolas.

El procedimiento también tendrá que coordinarse con las juntas electorales provinciales, que serán responsables de aplicar el filtro durante el escrutinio general en los supuestos en los que la documentación llegue por correo.

La controversia no está, por tanto, en que los consulados puedan decidir libremente quién vota y quién no, sino en cómo ejecutar una orden judicial compleja dentro de un calendario electoral muy ajustado.

A falta de conocer el resultado definitivo del proceso, la principal incógnita será si todas las oficinas consulares consiguen aplicar correctamente las instrucciones y si el sistema de separación documental evita que se incorporen al recuento papeletas correspondientes a electores afectados por la suspensión.

La resolución del Supremo es clara en cuanto a la obligación de impedir que las personas incluidas en la relación de afectados ejerzan el voto sin la certificación exigida. La recepción de documentación por parte de los consulados no modifica ese mandato.

El conflicto deja así una situación excepcional: miles de personas que han obtenido legalmente la nacionalidad española conservan esa condición, pero no podrán participar en las elecciones del 29-N salvo que acrediten documentalmente el supuesto de exilio que les permite quedar fuera de la suspensión cautelar.

Fuentes consultadas y contraste

Tribunal Supremo, providencia del 20 de noviembre de 2026, difundida por EFE: confirma la suspensión del voto para las 163.355 personas incluidas en el listado, con la excepción de quienes acrediten el exilio. EFE Noticias+1 elDiario.es, 15 de noviembre de 2026: explica el protocolo de recepción, separación y envío de las papeletas en los consulados y el filtro durante el escrutinio. elDiario.es RTVE, 9 de noviembre de 2026: informa de la decisión del Supremo de permitir votar a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos. RTVE.es RTVE, 14 de septiembre de 2026: recoge la decisión de la Junta Electoral Central de acatar las medidas cautelares del Supremo. RTVE.es Ministerio de Asuntos Exteriores, 23 de junio de 2026: explica los requisitos de la Ley de Memoria Democrática, las vías de acceso a la nacionalidad y los datos de tramitación consular. Exteriores Explica BOE – Ley 20/2022, de Memoria Democrática: disposición adicional octava, que regula el derecho de opción a la nacionalidad española. BOE+1 Europa Press, 16 de septiembre de 2026: recoge las instrucciones de Exteriores a los consulados para expedir certificados a quienes acrediten la condición de descendientes de exiliados. Europa Press