El hombre, de 37 años, acumula 336 referencias policiales y tiene una orden de salida de Alemania desde marzo de 2004. Las autoridades han abierto ocho procedimientos para conseguir documentación de viaje, pero Marruecos, Argelia y Túnez no han confirmado que sea ciudadano de esos países.

Un expediente migratorio que lleva más de veinte años sin resolverse ha vuelto a generar debate en Alemania sobre las dificultades para ejecutar las órdenes de expulsión cuando no es posible acreditar la identidad o la nacionalidad de una persona. El caso se encuentra en Dortmund, donde un hombre de 37 años continúa en territorio alemán pese a que tiene la obligación legal de abandonar el país desde marzo de 2004.

La dimensión del asunto ha adquirido mayor relevancia después de conocerse que el individuo ha aparecido en 336 registros o actuaciones policiales a lo largo de estos años. La cifra, difundida por el diario alemán Ruhr Nachrichten, no significa que haya recibido 336 condenas ni que cada intervención corresponda a un delito distinto. Se trata de referencias policiales cuya naturaleza concreta no ha sido detallada públicamente.

El caso ha sido objeto de nuevas informaciones después de que Ruhr Nachrichten consiguiera, mediante una acción judicial, que el Ayuntamiento de Dortmund tuviera que facilitar información sobre las gestiones realizadas para ejecutar la salida del hombre.

Según la documentación municipal y las declaraciones de responsables del área de Migración recogidas por el periódico, el principal obstáculo sigue siendo el mismo que hace años: las autoridades no han conseguido establecer de manera concluyente quién es el hombre ni qué país debe aceptarlo como ciudadano.

Llegó a Alemania como menor no acompañado

Los antecedentes del expediente se remontan a 2003, cuando el hombre llegó a Alemania siendo menor de edad y sin estar acompañado por familiares o tutores. En aquel momento habría manifestado que procedía de Marruecos, aunque esa declaración nunca ha podido convertirse en una identificación oficial reconocida por las autoridades del país norteafricano.

Su solicitud de asilo fue rechazada y, desde marzo de 2004, figura como una persona obligada a abandonar Alemania.

La situación se ha prolongado durante más de dos décadas sin que los organismos responsables hayan podido completar el procedimiento de retorno. La dificultad no reside únicamente en localizar al afectado o en disponer de una resolución administrativa, sino en conseguir que un Estado confirme oficialmente su nacionalidad y expida la documentación necesaria para admitirlo.

La ciudad de Dortmund considera que Marruecos es el país de origen más probable, pero también se han realizado gestiones relacionadas con Argelia y Túnez. Ninguno de los tres Estados habría confirmado que el hombre sea ciudadano suyo.

Por tanto, aunque algunas publicaciones lo presentan directamente como marroquí, la nacionalidad no está acreditada. La forma más precisa de describirlo es como un hombre que declaró proceder de Marruecos y cuya identidad continúa sin resolverse.

Ocho procedimientos administrativos que terminaron sin documentación

Uno de los datos más llamativos del expediente es el número de gestiones realizadas para conseguir documentos sustitutivos del pasaporte.

Según la información publicada por Ruhr Nachrichten y recogida posteriormente por otros medios alemanes, las autoridades municipales han abierto ocho procedimientos para obtener documentación de viaje que permitiera organizar su retorno.

Cuatro de esas gestiones estuvieron dirigidas a Marruecos, dos a Argelia y otras dos a Túnez. Todas terminaron sin que la oficina de extranjería de Dortmund consiguiera los documentos necesarios.

Además, el hombre habría sido presentado en dos ocasiones ante la representación diplomática argelina para intentar esclarecer su identidad. Esas actuaciones tampoco habrían permitido confirmar su nacionalidad.

La información publicada por Junge Freiheit recoge asimismo que el Ayuntamiento solicitó formalmente su colaboración en la identificación y obtención de documentos en 18 ocasiones entre 2006 y 2026, según una respuesta del alcalde Alexander Kalouti a una consulta de representantes municipales.

La Administración sostiene que el afectado no ha colaborado suficientemente en el esclarecimiento de su identidad y que no ha presentado un pasaporte válido. También se indica que se habría negado a firmar solicitudes necesarias para tramitar documentos sustitutivos.

Este punto es especialmente importante porque una orden de salida y una expulsión material son dos cuestiones diferentes. La primera establece la obligación jurídica de abandonar el país; la segunda requiere que las autoridades puedan organizar efectivamente el traslado y que exista un Estado dispuesto a recibir a la persona.

La Policía lo ha registrado en 336 ocasiones

La cifra de 336 referencias policiales es otro de los elementos que han situado el caso en el centro de la discusión pública alemana.

Los datos divulgados por los medios locales indican que el hombre ha aparecido en registros policiales en numerosas ocasiones desde su llegada al país. Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni las informaciones publicadas han facilitado un desglose completo de las intervenciones, por lo que no es posible establecer cuántas corresponden a detenciones, identificaciones, denuncias, investigaciones o actuaciones de otra naturaleza.

El alcalde de Dortmund, Alexander Kalouti, confirmó en su respuesta a representantes municipales que la Administración dispone de información sobre delitos y condenas relacionados con el individuo. No obstante, los detalles concretos de esas infracciones no se han hecho públicos en la documentación difundida.

Lo que sí se conoce es que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo una condena de varios años.

La responsable del servicio municipal de Migración, Melanie Schmickler, explicó a Ruhr Nachrichten que el caso se ha convertido en un expediente especialmente complejo. También manifestó sus dudas sobre las posibilidades reales de conseguir una expulsión en las circunstancias actuales.

La situación personal y sanitaria también complica el expediente

Las informaciones del periódico alemán recogen que el hombre presenta problemas graves de salud mental y consecuencias asociadas a una prolongada adicción a las drogas, según las explicaciones atribuidas a la responsable municipal de Migración.

Durante distintos periodos habría permanecido ingresado en centros sanitarios y establecimientos psiquiátricos, además de haber atravesado situaciones de sinhogarismo.

La responsable del área también describió dificultades durante las citas administrativas, con episodios de comportamiento desorganizado que en ocasiones habrían requerido la intervención del personal de seguridad de las dependencias municipales.

Estas circunstancias añaden complejidad al expediente, ya que las autoridades deben coordinar las actuaciones migratorias con las necesidades sanitarias y las garantías legales aplicables.

La situación médica no significa automáticamente que una persona pueda permanecer indefinidamente en Alemania, pero la legislación contempla circunstancias en las que una expulsión puede quedar temporalmente suspendida si existen impedimentos legales o médicos.

En este caso, la responsable municipal considera que primero podría ser necesario estabilizar la situación personal del afectado mediante tratamiento y seguimiento sanitario. También se estudia intentar una nueva vía para establecer su identidad a través de una posible inscripción tardía en Marruecos, siempre que puedan obtenerse datos fiables sobre su nacimiento y sus antecedentes familiares.

Qué dice la legislación alemana sobre las expulsiones

El caso permite comprender por qué una orden de salida no siempre termina en una deportación efectiva.

El artículo 58 de la Ley alemana de residencia (Aufenthaltsgesetz) regula las condiciones para ejecutar una expulsión cuando la obligación de abandonar el territorio es exigible. La normativa también contempla circunstancias relacionadas con la falta de pasaporte o de documentos sustitutivos de viaje.

La identificación de la persona y la aceptación por parte del Estado de destino son cuestiones fundamentales para organizar una devolución internacional. Sin una documentación que permita acreditar la identidad y obtener la autorización de entrada correspondiente, las autoridades pueden encontrarse ante un procedimiento que no consiguen materializar.

La legislación alemana establece además obligaciones de colaboración para las personas extranjeras en materia de identificación y documentación. La falta de cooperación puede tener consecuencias administrativas, aunque no elimina las dificultades prácticas cuando ningún Estado reconoce a la persona como ciudadano.

En el caso de Dortmund, las autoridades han recurrido a distintos mecanismos para intentar resolver el expediente. Desde 2019, según las informaciones publicadas, también se ha tratado dentro de las denominadas reuniones de coordinación de casos especialmente complejos de Renania del Norte-Westfalia, en las que participan diferentes organismos administrativos y de seguridad.

Pese a ello, la falta de una identificación reconocida continúa bloqueando el procedimiento.

La responsabilidad repartida entre administraciones

La responsable del servicio de Migración de Dortmund ha cuestionado las limitaciones que afrontan las administraciones municipales para ejecutar determinadas órdenes de salida.

Las oficinas locales deben tramitar los expedientes y poner en marcha las actuaciones correspondientes, pero dependen de otros organismos para obtener documentación, realizar comprobaciones de identidad y coordinar las relaciones con las representaciones diplomáticas extranjeras.

En este caso, la ciudad ha señalado que ha solicitado colaboración en numerosas ocasiones, pero las gestiones no han permitido obtener una respuesta positiva de los países consultados.

La situación también ha provocado críticas políticas. Representantes de distintos partidos han cuestionado la duración del procedimiento y han reclamado una mayor eficacia en la ejecución de las decisiones administrativas.

Desde el ámbito regional, las dificultades para obtener documentos de viaje y la cooperación de los países de origen aparecen como factores que condicionan las devoluciones. La cuestión, por tanto, no afecta exclusivamente a una oficina municipal, sino que implica la coordinación entre autoridades locales, regionales, federales y gobiernos extranjeros.

Alemania ha incrementado las devoluciones, pero persisten expedientes bloqueados

El caso de Dortmund se produce en un momento en el que las expulsiones y los retornos siguen ocupando un lugar destacado en el debate migratorio europeo.

Según Eurostat, durante el segundo trimestre de 2026 los países de la Unión Europea emitieron 110.335 órdenes de salida a ciudadanos de terceros países y devolvieron a 36.825 personas a países no pertenecientes a la UE.

Alemania registró 8.400 retornos durante ese trimestre, la cifra más elevada entre los Estados miembros en ese periodo. Los datos muestran que el sistema de devoluciones continúa funcionando a gran escala, aunque no todos los expedientes pueden resolverse con la misma rapidez.

La dificultad para acreditar la identidad, la ausencia de documentos de viaje y la falta de reconocimiento por parte de los países de destino pueden convertir algunos procedimientos en procesos prolongados.

El expediente de Dortmund es un ejemplo especialmente llamativo por su duración y por el número de referencias policiales atribuidas al afectado, pero no debe confundirse con una estadística general sobre todos los inmigrantes en situación irregular.

Un expediente que todavía no tiene una solución clara

La ciudad de Dortmund mantiene abierta la búsqueda de una vía que permita establecer oficialmente la identidad del hombre y determinar qué Estado puede admitirlo.

Una de las opciones planteadas consiste en conseguir una inscripción tardía en los registros marroquíes, para lo que sería necesario disponer de información verificable sobre su nacimiento, sus progenitores o posibles familiares.

Sin embargo, la propia responsable municipal ha advertido de que no existen garantías de que esta vía vaya a funcionar. La falta de colaboración atribuida al afectado y los resultados negativos de las gestiones anteriores mantienen el expediente en una situación de incertidumbre.

Mientras tanto, el hombre continúa cumpliendo una condena de prisión en Alemania. Cuando termine ese periodo, su situación deberá ser evaluada teniendo en cuenta tanto las decisiones judiciales como las circunstancias sanitarias y administrativas que correspondan.

El caso vuelve a plantear una cuestión que afecta a los sistemas migratorios europeos: cómo ejecutar una orden de expulsión cuando la persona no dispone de documentación, su nacionalidad no puede verificarse y ningún Estado confirma que vaya a recibirla.

Después de más de veinte años de trámites, Dortmund todavía no ha conseguido resolver ese problema.

Fuentes consultadas y contraste

Ruhr Nachrichten, 13 y 16 de noviembre de 2026: investigación periodística que obtuvo documentación municipal mediante una acción judicial. Es la fuente principal para las 336 referencias policiales y los ocho procedimientos. Ruhr Nachrichten+1

investigación periodística que obtuvo documentación municipal mediante una acción judicial. Es la fuente principal para las 336 referencias policiales y los ocho procedimientos. Ruhr Nachrichten+1 RTL West, 13 de noviembre de 2026: confirma que la nacionalidad sigue sin aclararse, recoge la respuesta municipal y explica que los ocho procedimientos para obtener documentos fracasaron. rtl.de+1

confirma que la nacionalidad sigue sin aclararse, recoge la respuesta municipal y explica que los ocho procedimientos para obtener documentos fracasaron. rtl.de+1 Ayuntamiento de Dortmund – expediente municipal 03336-26/1: respuesta a la consulta sobre el caso, incorporada al sistema de información del consejo municipal. Die…, Dortmund

respuesta a la consulta sobre el caso, incorporada al sistema de información del consejo municipal. Die…, Dortmund Junge Freiheit, 20 de noviembre de 2026: reproduce la respuesta del alcalde Alexander Kalouti y aporta detalles sobre las gestiones de identificación y documentación. jungefreiheit.de

reproduce la respuesta del alcalde Alexander Kalouti y aporta detalles sobre las gestiones de identificación y documentación. jungefreiheit.de Ley alemana de residencia, artículo 58: regula la ejecución de las expulsiones. Einzelnorm

regula la ejecución de las expulsiones. Einzelnorm Eurostat, 30 de septiembre de 2026: estadísticas oficiales de órdenes de salida y retornos en la Unión Europea durante el segundo trimestre de 2026. Eurostat