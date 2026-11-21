Una investigación publicada en la Revista Española de Investigación Criminológica analiza más de 433.000 infracciones con condena firme entre 2007 y 2023. El trabajo sitúa la tasa del grupo de varones marroquíes y argelinos en 6,7 veces la de los españoles para la categoría de homicidio y sus modalidades, aunque advierte de las limitaciones de los datos y de que no permiten atribuir las diferencias a la nacionalidad.

Las diferencias en las tasas de delincuencia juvenil según la nacionalidad vuelven a situarse en el centro del debate después de la publicación de una investigación académica que examina la evolución de las infracciones penales cometidas por menores en España durante diecisiete años. El trabajo, elaborado por el catedrático de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid Jesús Javier Sánchez Barricarte, analiza 433.813 infracciones vinculadas a condenas firmes registradas entre 2007 y 2023 y ofrece un desglose por nacionalidad, sexo y tipología delictiva.

Uno de los resultados que más atención ha despertado corresponde a la categoría de homicidio y sus distintas modalidades. Según los datos recogidos en el estudio, la tasa estandarizada de infracciones asociadas a condenas firmes entre los varones de nacionalidad marroquí y argelina, considerados conjuntamente, fue aproximadamente 6,7 veces la registrada entre los varones españoles.

La cifra procede de una investigación publicada el 18 de noviembre de 2026 en la Revista Española de Investigación Criminológica (REIC), y no de una estadística policial de detenciones o denuncias. Esta distinción resulta fundamental para interpretar correctamente los resultados: el trabajo estudia infracciones que terminaron en condena firme, por lo que no representa el conjunto de delitos que pudieron cometerse durante esos años.

El autor analiza las diferencias entre grupos de nacionalidad y aplica ajustes estadísticos para evitar que la distinta composición por edades y sexos distorsione las comparaciones. Aun así, el propio trabajo advierte de que los registros judiciales no permiten determinar por sí solos las causas de las diferencias observadas.

Más de 433.000 infracciones analizadas

La investigación lleva por título «Delincuencia juvenil en España por nacionalidad (2007–2023): evidencia empírica frente a la alarma social». Su autor, Jesús Javier Sánchez Barricarte, utiliza información procedente de la Estadística de Condenados: Menores del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborada a partir de los registros de sentencias firmes.

El periodo examinado comprende desde 2007 hasta 2023 y se centra en jóvenes de entre 14 y 17 años, el tramo de edad al que se aplica el régimen de responsabilidad penal de menores en España.

En total, el investigador estudia 433.813 infracciones penales. Es importante subrayar que el número corresponde a hechos delictivos asociados a condenas y no a 433.813 personas diferentes. Un mismo menor puede aparecer en varias ocasiones si ha recibido condenas por distintas infracciones.

El análisis diferencia entre nacionalidades y grupos de procedencia, lo que permite observar que las tasas no son homogéneas entre la población extranjera. De hecho, el investigador destaca que existen diferencias importantes entre los distintos colectivos y que agrupar a todos los menores extranjeros en una única categoría puede ocultar realidades muy distintas.

En el caso de los varones, el estudio sitúa la tasa general de infracciones con condena firme de los españoles en 1.887 por cada 100.000 jóvenes. Para los marroquíes alcanza 14.710, mientras que para los argelinos se sitúa en 12.500. En términos relativos, estas cifras equivalen a 7,8 y 6,6 veces la tasa española, respectivamente.

El trabajo también refleja diferencias en otras categorías delictivas. En el conjunto de las infracciones contra el patrimonio, la tasa del grupo marroquí y argelino alcanza nueve veces la española, mientras que en las lesiones y otras infracciones contra las personas la diferencia también resulta significativa.

Estas cifras describen tasas de infracciones registradas con condena firme, no porcentajes de menores delincuentes ni probabilidades individuales de cometer un delito.

Qué revela el apartado de homicidios

El apartado dedicado al homicidio requiere una lectura especialmente cuidadosa. Según el análisis difundido a partir de las tablas del estudio, el grupo formado por varones marroquíes y argelinos registra una tasa de 24,6 infracciones por cada 100.000 jóvenes, frente a las 3,7 correspondientes a los españoles.

La comparación arroja una diferencia aproximada de 6,7 veces. En el grupo iberoamericano, la tasa recogida en esa misma categoría alcanza 26,2 por cada 100.000, también por encima de la registrada entre los españoles.

No obstante, la denominación estadística «homicidio y sus formas» engloba distintas modalidades contempladas en el Código Penal, incluido el homicidio imprudente. Por tanto, no debe interpretarse como una cifra exclusiva de asesinatos consumados ni como un recuento de víctimas mortales.

La investigación contabiliza 814 infracciones de esta categoría durante los diecisiete años analizados, lo que representa aproximadamente el 0,23% del total de infracciones estudiadas. El reducido peso de esta tipología dentro del conjunto hace que pequeñas variaciones en el número de condenas puedan provocar cambios importantes en las tasas.

Esta circunstancia obliga a evitar conclusiones precipitadas. Una diferencia proporcional elevada no significa necesariamente que exista un número absoluto igualmente elevado de casos, especialmente cuando se trabaja con grupos de población reducidos y periodos prolongados.

El ajuste por edad y sexo, una parte esencial del análisis

Uno de los elementos metodológicos más relevantes del trabajo es la estandarización demográfica. El investigador tiene en cuenta que la delincuencia registrada presenta diferencias importantes según la edad y el sexo, y que la composición de los grupos de población analizados no es idéntica.

En la franja juvenil estudiada, los varones presentan tasas de infracciones muy superiores a las de las mujeres. Además, la incidencia registrada aumenta conforme se avanza desde los 14 hasta los 17 años.

Por ese motivo, comparar directamente las cifras brutas de nacionalidades con estructuras demográficas diferentes podría ofrecer una imagen distorsionada. Para reducir ese problema, el estudio aplica una estructura común de edad y sexo, tomando como referencia la población española de entre 14 y 17 años durante el periodo 2021-2023.

De esta manera, las tasas permiten comparar qué resultados se obtendrían si los grupos examinados tuvieran una composición demográfica equivalente.

El ajuste no elimina todas las limitaciones. El propio investigador reconoce que las estadísticas basadas en condenas pueden reflejar no solo diferencias en las conductas delictivas, sino también factores relacionados con la detección policial, las denuncias, la persecución judicial y la resolución de los procedimientos.

Por tanto, los datos no permiten establecer qué parte de las diferencias responde a cada uno de esos elementos.

El INE ofrece una fotografía más reciente del conjunto de menores condenados

Para contextualizar la investigación también resulta útil acudir a las estadísticas oficiales más recientes del Instituto Nacional de Estadística.

Según la publicación correspondiente al año 2024, el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores contabilizó 13.491 menores condenados con sentencia firme. La cifra supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior.

El 79,7% de los menores condenados eran varones y el 20,3% mujeres. Por nacionalidad, el 80% tenía nacionalidad española.

Sin embargo, al calcular las tasas por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, el INE registró 10,9 menores condenados de nacionalidad extranjera frente a 5,8 de nacionalidad española. La tasa general de menores condenados se situó en 6,4 por cada 1.000 habitantes de esa franja de edad.

Estos datos oficiales muestran una diferencia entre la población española y extranjera en el conjunto de las condenas juveniles, pero no deben confundirse con los resultados específicos del estudio sobre marroquíes y argelinos ni con la categoría de homicidio. Se trata de indicadores distintos, con periodos y niveles de desagregación diferentes.

El INE también señala que durante 2024 se inscribieron 24.561 infracciones penales cometidas por menores. Las lesiones representaron el 31,6% del total, seguidas de los robos, con el 15,8%, y las amenazas, con el 9,8%.

Ceuta y Melilla, dos territorios que condicionan el análisis

La investigación también examina la distribución territorial de la delincuencia juvenil y encuentra tasas especialmente elevadas en Ceuta y Melilla durante el periodo 2019-2023.

Según el trabajo, ambas ciudades autónomas registran niveles de infracciones juveniles entre cinco y seis veces superiores a la media del resto de provincias españolas.

El investigador advierte de que esta particularidad territorial condiciona los resultados de los análisis estadísticos. Cuando se excluyen Ceuta y Melilla, las asociaciones provinciales entre las tasas de delincuencia juvenil y variables como el desempleo, la urbanización, la renta o la proporción de población marroquí y argelina dejan de ser estadísticamente significativas.

Este resultado es relevante porque impide atribuir automáticamente las diferencias territoriales a la composición por nacionalidades. La distribución geográfica, las condiciones sociales y las características demográficas también deben formar parte de cualquier interpretación.

Una tendencia que no es igual en todas las categorías

El trabajo no se limita a comparar los datos acumulados, sino que analiza su evolución a lo largo de los diecisiete años. En términos generales, el investigador observa un descenso de las tasas de delincuencia juvenil y una tendencia a la convergencia entre algunos grupos, aunque con una evolución menos favorable en el colectivo de varones marroquíes y argelinos.

La trayectoria, sin embargo, cambia según el tipo de infracción. En los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, el estudio recoge una reducción del 31% en la tasa del grupo marroquí y argelino entre la media de 2007-2009 y el último periodo de comparación, 2021-2023.

En el caso de la categoría de homicidio y sus modalidades, la evolución fue diferente: la tasa del grupo marroquí y argelino aumentó un 387%, mientras que la de los españoles creció un 117% en esa comparación temporal. El autor y los análisis posteriores advierten de que la escasez relativa de casos hace que estas variaciones deban interpretarse con cautela.

Los datos no demuestran una relación causal con la nacionalidad

El estudio aporta información desglosada que permite ampliar el conocimiento sobre la delincuencia juvenil en España. Sin embargo, sus resultados no autorizan a concluir que la nacionalidad sea por sí misma la causa de las diferencias registradas.

El propio investigador plantea posibles factores relacionados con la exclusión social, las dificultades de integración y las circunstancias que afectan a determinados colectivos juveniles, pero reconoce que las estadísticas disponibles no permiten medir con precisión el peso de cada elemento.

También debe tenerse en cuenta que los registros recogen la nacionalidad jurídica de los menores. Un joven nacido en España o descendiente de inmigrantes que tenga nacionalidad española aparece contabilizado como español, con independencia del origen familiar.

La investigación ofrece, por tanto, una aproximación estadística a las condenas juveniles según nacionalidad, pero no una explicación definitiva de las causas de la delincuencia ni una descripción de todos los menores que viven en España.

El debate sobre seguridad, prevención e integración exige que las administraciones dispongan de información completa y comparable. Los datos del estudio permiten identificar diferencias que merecen atención y análisis, pero también ponen de manifiesto la necesidad de evitar generalizaciones sobre colectivos enteros a partir de tasas estadísticas.

La conclusión más rigurosa es que existen diferencias medibles en las infracciones juveniles con condena firme entre determinados grupos de nacionalidad y que esas diferencias varían según el delito, el sexo, la edad y el territorio. Comprender sus causas requiere investigaciones adicionales y políticas de prevención basadas en evidencias, sin confundir una correlación estadística con una explicación causal.

Fuentes consultadas y contraste

Revista Española de Investigación Criminológica (REIC), 18 de noviembre de 2026: publicación académica original de Jesús Javier Sánchez Barricarte. Es la fuente principal del estudio. Revista Española de Investigación Criminológica+1

publicación académica original de Jesús Javier Sánchez Barricarte. Es la fuente principal del estudio. Revista Española de Investigación Criminológica+1 Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística de Condenados: Adultos / Menores, año 2024: datos oficiales sobre menores condenados, nacionalidad, sexo y tipologías delictivas. INE+1

datos oficiales sobre menores condenados, nacionalidad, sexo y tipologías delictivas. INE+1 Crónica 33, 21 de noviembre de 2026: análisis de las tablas y figuras del estudio, con explicación de la metodología, los grupos comparados y las limitaciones de la categoría de homicidio. Crónica 33

análisis de las tablas y figuras del estudio, con explicación de la metodología, los grupos comparados y las limitaciones de la categoría de homicidio. Crónica 33 La Gaceta, 21 de noviembre de 2026: información que ha motivado esta noticia. LA GACETA

información que ha motivado esta noticia. LA GACETA Universidad Carlos III de Madrid: contexto de la investigación anterior del mismo autor sobre delincuencia adulta y nacionalidad. Sus conclusiones corresponden a población adulta y no deben trasladarse directamente a los menores. UC3M+1