El Gobierno ha aprobado una actuación de emergencia para modernizar los sistemas electrónicos de vigilancia de estos enclaves del norte de África. La medida llega después de la crisis migratoria registrada en Ceuta durante el verano y contempla trabajos entre 2026 y 2027.

El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una nueva actuación para reforzar la seguridad de los territorios españoles situados frente a la costa norte de Marruecos. El proyecto contempla la instalación y mejora de medios electrónicos de vigilancia en las islas y peñones de soberanía nacional, unas posiciones estratégicas cuya protección depende de pequeños destacamentos militares y de sistemas de observación permanentes.

La operación cuenta con una inversión adjudicada de 4.733.233,66 euros, según los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La cantidad autorizada inicialmente por el Consejo de Ministros fue de 4.922.563 euros, por lo que el importe final de adjudicación quedó por debajo de esa cifra.

La decisión se produce en un contexto de especial atención a la seguridad de la frontera sur española, después de los acontecimientos migratorios registrados en Ceuta a finales de julio. El Ejecutivo justificó la declaración de emergencia por la necesidad de reforzar los sistemas de detección, alerta y seguimiento ante posibles movimientos que puedan afectar a la seguridad.

Aunque algunas informaciones periodísticas relacionan el refuerzo con las reivindicaciones territoriales de Marruecos y con la vulnerabilidad de estos enclaves, la documentación oficial consultada sitúa expresamente la actuación en el ámbito de la seguridad electrónica. No detalla que exista una amenaza militar concreta ni atribuye el contrato a un plan de respuesta ante una hipotética incursión marroquí.

Un contrato de emergencia para modernizar la vigilancia

La referencia del Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 2026 recoge el acuerdo por el que el Gobierno toma razón de la declaración de emergencia para suministrar e instalar medios electrónicos destinados a reforzar los sistemas de seguridad ya existentes en las islas y peñones de soberanía nacional.

El documento señala que los movimientos migratorios extraordinarios registrados recientemente en Ceuta han afectado seriamente a la seguridad nacional y han puesto de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de detección, alerta y seguimiento más avanzados.

El plazo de ejecución previsto abarca dos anualidades: 2026 y 2027. Se trata, por tanto, de una actuación que no se limita a una intervención puntual, sino que contempla trabajos y suministros distribuidos en ese periodo.

El anuncio de formalización publicado en el BOE el 11 de noviembre permite conocer otros detalles administrativos. El contrato, identificado con el expediente 2026/ETSAE0921/00002262E, tiene como objeto el «refuerzo y complementación de los sistemas de seguridad electrónicos de instalaciones» habilitados en estos territorios.

La adjudicación corresponde a EULEN Seguridad S.A., por un importe de 4.733.233,66 euros. El procedimiento se tramitó por la vía de emergencia y mediante un procedimiento negociado sin publicidad acelerado, justificado por razones de seguridad nacional y una situación de extrema urgencia.

El BOE recoge que se recibió una única oferta. Este dato figura en el anuncio oficial de contratación y no implica por sí mismo irregularidad alguna, aunque permite conocer las condiciones en las que se desarrolló la adjudicación.

Cuatro enclaves con una posición estratégica

Los territorios que concentran buena parte de la atención sobre la presencia española en el norte de África son el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas, el archipiélago de las Chafarinas y el islote de Perejil.

Su ubicación, frente al litoral marroquí y en el entorno del mar de Alborán, les concede un valor geográfico y estratégico relevante. Se trata de territorios de reducida extensión, alejados de los principales núcleos urbanos españoles y cuya protección requiere una logística particular.

El Ejército de Tierra mantiene destacamentos permanentes en Vélez de la Gomera, Alhucemas y las Chafarinas. Estas posiciones dependen de la Comandancia General de Melilla, que organiza la presencia militar y los relevos de las unidades destinadas en ellas.

En el caso de las Chafarinas, el destacamento se encuentra en la isla Isabel II, una de las tres que forman el archipiélago. Las otras dos son la isla del Congreso y la isla del Rey Francisco.

El peñón de Alhucemas constituye otro de los puntos de presencia militar española frente a la costa norteafricana. Por su parte, Vélez de la Gomera presenta una particularidad geográfica: un estrecho istmo de arena lo conecta actualmente con el continente africano. Esta característica lo convierte en un enclave especialmente singular desde el punto de vista territorial y de vigilancia.

Perejil también forma parte de los territorios españoles vinculados a esta zona, aunque no cuenta con una guarnición militar permanente como las otras tres posiciones. Su nombre está inevitablemente asociado a la crisis de julio de 2002, cuando efectivos marroquíes ocuparon el islote y España desplegó una operación militar para recuperar el control.

Conviene precisar que el anuncio de contratación del BOE se refiere de forma general a los sistemas electrónicos de seguridad de las islas y peñones de soberanía nacional. La documentación pública consultada no identifica de manera individual qué equipos se instalarán en cada enclave ni permite confirmar el reparto exacto de la inversión entre las distintas posiciones.

Una presencia militar permanente en condiciones difíciles

La vigilancia de estos territorios no depende exclusivamente de la tecnología. La presencia física de los militares continúa siendo una parte esencial de la protección de los enclaves.

El Ministerio de Defensa ha informado en anteriores ocasiones de la labor de las guarniciones desplegadas en la zona. En agosto de 2024, la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó los destacamentos de Vélez de la Gomera, Alhucemas y la isla Isabel II, en las Chafarinas, para conocer sus condiciones de trabajo y las instalaciones.

En aquella visita, Defensa informó de que el destacamento de Vélez estaba integrado por aproximadamente 25 militares del Grupo de Regulares de Melilla número 54. En Alhucemas había unos 38 efectivos del Tercio Gran Capitán primero de la Legión.

La presencia militar exige una organización logística constante. Los relevos, el abastecimiento de alimentos y materiales y el mantenimiento de las instalaciones dependen de desplazamientos marítimos y aéreos, condicionados en ocasiones por el estado del mar y las condiciones meteorológicas.

Más recientemente, el Ejército de Tierra informó de una visita de inspección realizada por el comandante general de Melilla, Fernando Ruiz Gómez, los días 28 y 30 de octubre de 2026. Durante el recorrido por Vélez de la Gomera, Alhucemas y las Chafarinas se revisaron las instalaciones, los recursos disponibles y las condiciones de seguridad y organización de los destacamentos.

Esta visita constituye una confirmación oficial de que las guarniciones mantienen su actividad y de que el mando militar continúa supervisando las condiciones de estos puestos.

La tecnología como complemento de los destacamentos

La incorporación de medios electrónicos pretende mejorar la capacidad de detección y seguimiento en unas posiciones donde las dimensiones reducidas y el aislamiento geográfico dificultan la vigilancia convencional.

La información difundida por Libertad Digital y recogida posteriormente por otros medios apunta a la utilización de radares, cámaras térmicas y sensores electroópticos de largo alcance. Estos dispositivos permitirían complementar la observación visual y facilitar la detección de movimientos en el entorno terrestre y marítimo.

Sin embargo, hay que distinguir entre los detalles publicados por los medios y lo que recoge expresamente la documentación administrativa. El Consejo de Ministros y el anuncio del BOE confirman la adquisición e instalación de medios electrónicos de seguridad, pero no enumeran públicamente los modelos de los equipos, sus características técnicas, sus alcances ni las ubicaciones exactas en las que serán desplegados.

Por razones de seguridad, tampoco sería prudente dar por confirmadas especificaciones operativas que no aparecen en los documentos públicos.

La utilidad de estos sistemas reside en que pueden proporcionar información adicional a los responsables de los destacamentos y facilitar una respuesta más rápida ante situaciones que requieran intervención. Su función no sustituye a los militares desplegados, sino que busca mejorar los medios con los que desempeñan sus cometidos.

Ceuta, el antecedente que ha acelerado las medidas

El refuerzo tecnológico está relacionado oficialmente con la situación vivida en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026. El Gobierno declaró mediante el Real Decreto 681/2026 la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad autónoma, después de una entrada masiva de personas migrantes que, según el texto publicado en el BOE, superó las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.

La norma describe una presión extraordinaria sobre los servicios públicos y establece mecanismos de coordinación entre las administraciones implicadas. También incluye entre sus objetivos el refuerzo de la frontera y la recuperación de la normalidad en la ciudad.

Es importante no confundir este episodio con una invasión militar. La documentación oficial habla de una afluencia masiva de personas migrantes y de una crisis de gestión fronteriza, no de una operación militar extranjera.

La referencia del Consejo de Ministros del 17 de noviembre conecta expresamente aquellos movimientos migratorios con la necesidad de mejorar los sistemas electrónicos de seguridad en las islas y peñones. De este modo, el Gobierno presenta la inversión como una medida preventiva para reforzar la detección y el seguimiento de posibles movimientos en los enclaves.

La soberanía española y las reivindicaciones territoriales

La posición de estos territorios es también un asunto recurrente en las relaciones entre España y Marruecos. Las reivindicaciones marroquíes sobre determinados enclaves españoles del norte de África han formado parte del contexto diplomático y político durante décadas.

España, por su parte, mantiene su soberanía y presencia institucional y militar en estos territorios. En una respuesta parlamentaria publicada en 2017, el Gobierno afirmó que Ceuta, Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera, el de Alhucemas y las islas Chafarinas forman parte integrante del Reino de España, sobre los que ejerce plena soberanía.

La crisis de Perejil de 2002 sigue siendo uno de los episodios más conocidos de tensión entre ambos países en relación con estos espacios. No obstante, la situación actual no debe interpretarse automáticamente como una repetición de aquel conflicto: no existe en la documentación oficial consultada una declaración que vincule la nueva inversión con una amenaza militar inmediata procedente de Marruecos.

Lo que sí queda acreditado es que el Gobierno ha considerado necesario reforzar la seguridad electrónica de estos enclaves, ha recurrido a un procedimiento de emergencia y ha adjudicado un contrato millonario para complementar los sistemas existentes.

Una inversión que se extenderá hasta 2027

La actuación de Defensa supone un nuevo paso en la modernización de la vigilancia de las posiciones españolas situadas frente a la costa norteafricana. La inversión, superior a los 4,7 millones de euros finalmente adjudicados, busca mejorar los sistemas electrónicos que respaldan la presencia militar en estos territorios.

Durante los próximos meses, la ejecución del contrato permitirá avanzar en el suministro e instalación de los medios previstos. La información pública disponible todavía no permite conocer el calendario detallado de despliegue ni la distribución de los equipos por enclave.

En cualquier caso, la medida refleja la importancia que el Gobierno concede a la vigilancia de las plazas de soberanía en el norte de África, especialmente después de la crisis migratoria de Ceuta. Los destacamentos militares seguirán desempeñando su labor sobre el terreno, mientras que los nuevos sistemas electrónicos deberán aportar una capacidad adicional de detección y seguimiento.

La cuestión ahora será comprobar cómo se materializa el contrato durante 2026 y 2027 y qué mejoras concretas aporta a la seguridad de unos enclaves que, pese a su reducido tamaño, mantienen un importante valor estratégico para España.

Fuentes consultadas y contraste

La Moncloa — Consejo de Ministros, 17 de noviembre de 2026: confirma la declaración de emergencia, el motivo oficial, el plazo 2026-2027 y el importe autorizado de 4.922.563 euros. 17/11/2026 [Consejo de Ministros/Referencias]

confirma la declaración de emergencia, el motivo oficial, el plazo 2026-2027 y el importe autorizado de 4.922.563 euros. 17/11/2026 [Consejo de Ministros/Referencias] BOE — Anuncio de formalización del contrato, 11 de noviembre de 2026: confirma el objeto del contrato, la empresa adjudicataria, el importe final de 4.733.233,66 euros, el procedimiento de emergencia y la recepción de una única oferta. BOE+1

confirma el objeto del contrato, la empresa adjudicataria, el importe final de 4.733.233,66 euros, el procedimiento de emergencia y la recepción de una única oferta. BOE+1 Ejército de Tierra — Inspección de las islas y peñones, 30 de octubre de 2026: acredita la visita del comandante general de Melilla y la supervisión de los destacamentos. Ejército de tierra

acredita la visita del comandante general de Melilla y la supervisión de los destacamentos. Ejército de tierra Ministerio de Defensa — Visita a los destacamentos, agosto de 2024: aporta información sobre la presencia militar y las guarniciones. Ministerio de Defensa de España

aporta información sobre la presencia militar y las guarniciones. Ministerio de Defensa de España BOE — Real Decreto 681/2026: documenta la crisis migratoria de Ceuta de los días 30 y 31 de julio y la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional. BOE+1

documenta la crisis migratoria de Ceuta de los días 30 y 31 de julio y la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional. BOE+1 Europa Press — Mantenimiento de mástiles en los peñones, octubre de 2026: ofrece contexto adicional sobre las infraestructuras de comunicaciones de estos enclaves. Europa Press

ofrece contexto adicional sobre las infraestructuras de comunicaciones de estos enclaves. Europa Press Libertad Digital e Infodefensa: informaciones complementarias sobre las tecnologías previstas y el contexto del refuerzo. Los detalles técnicos deben entenderse como información periodística, no como especificaciones confirmadas en el BOE.