Mohammad Hasani, de 29 años y procedente de Irán, fue declarado culpable de cuatro delitos sexuales tras un juicio celebrado en Birmingham. La víctima, una joven de 19 años con autismo, sufrió las agresiones en su propia residencia universitaria y posteriormente desarrolló estrés postraumático.

Un tribunal británico ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión a Mohammad Hasani, un hombre de 29 años de origen iraní, después de que un jurado lo declarase culpable de cuatro delitos sexuales contra una estudiante universitaria de 19 años en Birmingham. Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2024 en el alojamiento donde residía la joven, que tiene autismo.

La sentencia se conoció el 20 de noviembre de 2026, según las informaciones publicadas sobre el procedimiento judicial. El caso fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Birmingham (Birmingham Crown Court), donde se celebró un juicio de cuatro días que terminó con un veredicto unánime de culpabilidad por los cuatro cargos.

Entre los delitos por los que fue condenado figura el de agresión sexual con penetración (assault by penetration), una figura penal contemplada en la legislación británica. La condena recoge varios episodios de contacto sexual no consentido, según los hechos expuestos durante el proceso.

El asunto ha generado atención por las circunstancias en las que se produjo la agresión y por el impacto psicológico que, de acuerdo con la información conocida durante el juicio, sufrió la víctima. La joven tuvo que recibir apoyo después de los hechos y fue diagnosticada posteriormente de trastorno de estrés postraumático.

Una visita al alojamiento universitario que terminó ante los tribunales

Los hechos se remontan al 1 de octubre de 2024. Según el relato recogido en las informaciones sobre el juicio, Hasani había acudido al piso de estudiantes invitado por una de las personas que residían allí, que mantenía una relación familiar con él.

Durante la visita, el hombre estuvo inicialmente con las dos jóvenes que compartían el alojamiento. La situación cambió cuando una de ellas se ausentó y Hasani comenzó a dirigirse a la estudiante de 19 años.

De acuerdo con las pruebas y declaraciones recogidas durante el procedimiento, el condenado le pidió un masaje. La joven no aceptó la petición, pero él comenzó a tocarle los hombros, una situación que le hizo sentirse incómoda.

Posteriormente, cuando la estudiante le mostró distintas dependencias de la vivienda, Hasani la siguió hasta su dormitorio y cerró la puerta. Fue entonces cuando se produjeron los episodios de agresión sexual que terminaron formando parte de la acusación.

La joven manifestó repetidamente que no quería mantener ningún contacto de carácter sexual. Sin embargo, según lo expuesto ante el tribunal, el hombre continuó con los tocamientos e impidió que pudiera abandonar la habitación con normalidad.

La sentencia y las informaciones sobre el juicio describen una situación en la que la víctima intentó apartarse y rechazar las aproximaciones del acusado. El juez tuvo especialmente en cuenta las circunstancias personales de la joven y las dificultades que podía experimentar para reaccionar ante una situación de presión.

El tribunal tuvo en cuenta el autismo de la víctima

Uno de los aspectos destacados durante el juicio fue la condición de autismo de la estudiante. Según las informaciones publicadas sobre las declaraciones judiciales, la joven podía necesitar más tiempo para procesar determinadas situaciones y tenía dificultades para enfrentarse a situaciones de conflicto.

Este elemento fue relevante para comprender su comportamiento durante los hechos y valorar las circunstancias en las que se produjeron las agresiones.

La discapacidad o condición del espectro autista no implica que una persona no pueda expresar su voluntad ni que su negativa tenga menos valor. El consentimiento debe ser libre y voluntario, y no puede presumirse por la ausencia de resistencia física.

Durante el procedimiento se expuso que la joven había manifestado su rechazo en distintas ocasiones. El tribunal consideró las pruebas presentadas y el jurado terminó declarando culpable a Hasani de los cuatro delitos sexuales por los que fue juzgado.

Después de los episodios ocurridos en el dormitorio, las informaciones sobre el caso señalan que el hombre volvió a realizar contactos físicos no consentidos cuando la estudiante se encontraba de nuevo en compañía de su compañera de piso.

La joven comunicó lo sucedido a personas de su entorno y los hechos fueron denunciados ante la Policía al día siguiente. Hasani fue detenido aproximadamente una semana después, según el relato publicado sobre la investigación.

Cuatro condenas y una pena de cuatro años y seis meses

El proceso judicial terminó con un veredicto unánime de culpabilidad por cuatro delitos sexuales. Entre ellos se encontraba una agresión sexual con penetración, una de las figuras de mayor gravedad dentro de los delitos sexuales contemplados en el ordenamiento jurídico de Inglaterra y Gales.

El juez Richard Bond fue el encargado de imponer la pena en el Tribunal de la Corona de Birmingham. Finalmente, Hasani recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión.

Las informaciones sobre la sentencia también recogen que el magistrado valoró negativamente la falta de empatía del condenado hacia la víctima. Un informe previo a la sentencia habría señalado una ausencia completa de empatía hacia la joven, circunstancia que fue mencionada durante la valoración judicial.

Según los datos difundidos sobre el procedimiento, Hasani no tenía condenas anteriores. Sin embargo, el tribunal tuvo en cuenta la naturaleza de los delitos, la duración de los episodios y las consecuencias que habían tenido sobre la estudiante.

La resolución judicial supone el final del proceso penal en primera instancia, aunque cualquier eventual recurso deberá tramitarse conforme a los procedimientos previstos en la legislación británica.

Las consecuencias psicológicas para la estudiante

Más allá de la condena impuesta, uno de los aspectos más preocupantes del caso es el impacto que los hechos tuvieron sobre la víctima.

La joven desarrolló trastorno de estrés postraumático (TEPT), una afección que puede aparecer después de experimentar acontecimientos traumáticos y que puede afectar a la vida cotidiana, las relaciones personales y la sensación de seguridad.

Las informaciones sobre la vista de sentencia señalan que el episodio tuvo consecuencias importantes para su bienestar y su actividad diaria.

En este tipo de procedimientos, el impacto sobre la víctima constituye uno de los elementos que el tribunal puede valorar a la hora de determinar la gravedad de los hechos y establecer la pena correspondiente.

La protección de las víctimas de delitos sexuales también constituye una cuestión central en el sistema judicial británico. La legislación contempla mecanismos para preservar su identidad durante el procedimiento y evitar una exposición pública innecesaria.

Por este motivo, no se publica el nombre de la estudiante ni otros datos que puedan permitir identificarla.

Su situación migratoria queda pendiente de valoración

Otro de los aspectos mencionados durante el procedimiento fue la situación administrativa del condenado en el Reino Unido.

Según las informaciones publicadas sobre el juicio, Hasani llegó al país en 2022 y solicitó protección internacional. Su petición de asilo habría sido posteriormente rechazada, aunque en el momento de conocerse la sentencia existía un procedimiento de apelación pendiente.

Durante la vista, el juez ordenó que sus observaciones sobre el caso fueran remitidas al Ministerio del Interior británico (Home Office), para que pudieran ser tenidas en cuenta en la valoración de su situación migratoria.

La decisión judicial no significa que exista una orden automática de expulsión. La condena penal y la resolución de una solicitud de protección internacional son procedimientos diferentes, y corresponde a las autoridades competentes determinar qué consecuencias administrativas pueden derivarse de los antecedentes penales.

La legislación británica contempla supuestos en los que una condena por delitos graves puede afectar al derecho de una persona extranjera a permanecer en el país. No obstante, cualquier decisión debe ajustarse a la normativa aplicable y a las circunstancias particulares del expediente.

Por el momento, las informaciones disponibles no permiten afirmar que se haya dictado una resolución definitiva de expulsión contra Hasani.

Un caso que vuelve a poner el foco en la protección de estudiantes vulnerables

El procedimiento ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de garantizar entornos seguros en las residencias y alojamientos universitarios, especialmente para estudiantes que puedan encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad.

Las universidades y los responsables de los alojamientos disponen de protocolos para prevenir y atender situaciones de acoso, violencia y agresiones sexuales. Sin embargo, episodios como el ocurrido en Birmingham muestran que la protección de los estudiantes también depende de la respuesta que se ofrece cuando una persona denuncia una situación de abuso.

La condena de Hasani supone una respuesta judicial a los hechos acreditados durante el juicio. La pena de cuatro años y seis meses de prisión se impuso después de que el jurado examinara las pruebas y declarase culpable al acusado de los cuatro delitos.

El caso deja también una cuestión pendiente en el ámbito administrativo: conocer qué decisión adoptará el Home Office respecto a su situación migratoria una vez que avance el procedimiento correspondiente.

Mientras tanto, la sentencia representa el reconocimiento judicial de las agresiones sufridas por la joven y de las consecuencias que tuvieron sobre su salud y su vida cotidiana.

Fuentes y comprobaciones

The UK & Ireland Database, 20 de noviembre de 2026: información sobre la identidad del condenado, el juicio, los cuatro delitos y la pena de cuatro años y seis meses. The UK & Ireland Database

información sobre la identidad del condenado, el juicio, los cuatro delitos y la pena de cuatro años y seis meses. The UK & Ireland Database Kent999: crónica del procedimiento judicial, con detalles sobre las declaraciones, la valoración del juez y las consecuencias para la víctima. kent999.co.uk

crónica del procedimiento judicial, con detalles sobre las declaraciones, la valoración del juez y las consecuencias para la víctima. kent999.co.uk UKNIP: información coincidente sobre la condena, la situación migratoria y el envío de las observaciones judiciales al Home Office. UK News in Pictures

información coincidente sobre la condena, la situación migratoria y el envío de las observaciones judiciales al Home Office. UK News in Pictures Open Court Data UK: referencia de un procedimiento judicial de Mohammad Hasani en Birmingham Crown Court. Este registro no contiene por sí solo los detalles de la condena. Open Court Data UK