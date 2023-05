Aston Martin dice que Alonso puede ser Campeón

Mike Krack, cree que deben otro paso más para destronar a Red Bull

La Escudería de Fórmula 1 Aston Martin, se ha propuesto dar pasos de gigante en esta temporada y lo ha conseguido, la pasada temporada terminaron en el puesto séptimo en Constructores y en esta ya obtienen el segundo lugar, después de los Red Bull, lo que hace ver un gran paso que ni siquiera los directivos ni los mecánicos esperaban este fuerte jalón, el AMR23 ha sido todo un gran acierto para Aston Martin, por supuesto una máquina sin el respectivo talento del piloto, no hubiese podido sacarle el máximo rendimiento que vemos ahora, por ello se fichó a uno de los mejores entre los mejores, al piloto Español Fernando Alonso quien a los 41 años se mantiene con la cabeza puesta en los triunfos como en sus inicios, pues ha logrado obtener cuatro podios en cinco grandes premios que llevamos en esta temporada y dejando sentir que el Asturiano es el mejor entre los mejores , por ello en la escudería aseguran que mirando al futuro y acertando en el próximo coche de Aston Martin, Fernando Alonso podría lograr su tercer título de Campeón mundial de la Fórmula 1.

Tendríamos que dar un paso más, porque Red Bull está muy fuerte, pero si le damos un buen coche para pelear por el título a Fernando, puede ser el campeón del mundo. Fernando mantiene intacta su motivación, ahora nos toca darle lo que necesita, son las palabras de Mike Krack en una entrevista para la revista Sport Bild, el jefe de los bólidos verdes ha admitido que no se esperaban este comienzo tan exitoso de temporada 2023, Sí que sabíamos que habíamos dado un gran paso adelante en el invierno, pero el hecho de estar en el podio cuatro veces en las primeras cinco carreras es algo que no esperábamos, ha confirmado Krack. En Aston Martin ya se está pensando en el bólido que reemplazará el AMR23, Queremos empezar con el coche del año que viene lo antes posible, la clave para nosotros es asegurarnos de no sacrificar el coche de este año, lógicamente es inevitable que sea una evolución del coche de este año. Todo lo que podamos hacer para obtener datos, lo sacaremos del AMR23. Pero sí, buscaremos comenzar lo antes posible con el coche de 2024 y puedo asegurar que no queremos ser menos agresivos con respecto al coche de este año, ha concluido el director técnico de Aston Martin.