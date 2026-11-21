La senadora Sara Castellanos asegura que el Gobierno trabaja en una reducción progresiva de la estructura estatal y en la fusión de organismos públicos. La retirada del impuesto a la canasta familiar obliga a buscar nuevas fuentes de financiación para una iniciativa que pretende afrontar el déficit de las cuentas públicas. El Congreso tendrá que decidir qué entidades se reorganizan y de dónde saldrán los recursos necesarios.

Bogotá, Colombia. 22 de noviembre de 2026.

La reorganización de la Administración pública colombiana se ha convertido en uno de los principales asuntos de discusión alrededor de la denominada Ley de Rescate Económico. El Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia reducir el número de ministerios y reorganizar diferentes organismos estatales como parte de una estrategia destinada a disminuir el gasto público y recuperar el equilibrio de las finanzas nacionales.

La posibilidad de pasar de los actuales 18 ministerios a una estructura de entre 10 y 12 fue planteada por la senadora Sara Castellanos, presidenta de la Comisión Tercera del Senado, durante una entrevista concedida a El Espectador. La parlamentaria explicó que la reducción del Estado se desarrollaría progresivamente y que todavía quedan por definir las instituciones que podrían desaparecer, fusionarse o asumir nuevas competencias.

Sus declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para las negociaciones legislativas. La decisión presidencial de retirar la propuesta de aplicar el IVA a los productos de la canasta familiar ha obligado al Ejecutivo a buscar otras alternativas para conseguir los ingresos que esperaba recaudar con su proyecto económico.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de los impuestos que deberían pagar los ciudadanos, sino también sobre el tamaño de la Administración, el funcionamiento de las instituciones y la capacidad del Estado para reducir sus gastos sin perjudicar los servicios públicos.

De 18 a 10 o 12 ministerios: una reorganización todavía sin nombres

Una de las propuestas que más atención ha despertado es la posibilidad de reducir considerablemente el número de ministerios que integran el Gobierno colombiano.

Durante la entrevista, Castellanos explicó que se está trabajando sobre una eventual estructura administrativa que permitiría pasar de 18 carteras ministeriales a entre 10 y 12. Sin embargo, reconoció que todavía no existe una relación definitiva de los ministerios que podrían fusionarse ni de las entidades que resultarían afectadas.

La senadora señaló que esta cuestión constituye una de las principales inquietudes de los congresistas que participan en la elaboración del proyecto. Según sus explicaciones, los ponentes están de acuerdo en estudiar una reducción del gasto estatal, pero necesitan conocer con mayor precisión cómo se aplicaría.

La cuestión es especialmente importante porque una fusión ministerial no consiste simplemente en eliminar una institución de un organigrama. También implica decidir qué competencias se mantienen, qué organismos asumirán sus responsabilidades, cómo se distribuirán los funcionarios y qué presupuesto necesitarán las nuevas estructuras.

Por ahora, no se han identificado oficialmente todas las carteras que podrían desaparecer o integrarse en otras. Por tanto, cualquier relación de ministerios supuestamente afectados debe considerarse una hipótesis y no una decisión confirmada.

Castellanos insistió en que el proceso sería progresivo y que algunas de las modificaciones podrían extenderse hasta 2030. Esto significa que, si finalmente se aprueba la reorganización, no necesariamente todas las medidas entrarían en funcionamiento durante 2027.

La parlamentaria también explicó que los detalles de la reforma administrativa deberán discutirse artículo por artículo antes de cerrar la ponencia que se presentará ante las comisiones económicas.

Retirar el IVA a los alimentos abre un nuevo problema de financiación

El otro gran frente de la negociación es el dinero que el Gobierno necesita para financiar su programa de recuperación económica.

La propuesta inicial de la Ley de Rescate Económico contemplaba modificaciones tributarias que incluían la ampliación de la base del IVA y cambios en el tratamiento fiscal de determinados productos y servicios. Algunas de estas medidas afectaban directamente a bienes relacionados con la alimentación y a los insumos utilizados por el sector agropecuario.

La iniciativa generó críticas desde diferentes sectores políticos y sociales, incluidos representantes de las propias formaciones que respaldan al Ejecutivo.

El presidente Abelardo de la Espriella terminó anunciando el 15 de noviembre que su Gobierno no aplicaría IVA a los productos de la canasta familiar ni establecería nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda confirmó que esas modificaciones quedarían fuera de la propuesta que se está negociando con los congresistas.

La decisión fue respaldada por Sara Castellanos, quien manifestó que nunca había estado de acuerdo con gravar los alimentos y que, junto con su equipo y otros ponentes, estaba buscando alternativas para compensar los ingresos que dejaría de proporcionar esa medida.

Sin embargo, la retirada de estos impuestos no elimina la necesidad de conseguir financiación.

En su entrevista, la senadora habló de una necesidad superior a los 80 billones de pesos para cubrir el problema fiscal que pretende abordar la iniciativa. También cifró en aproximadamente 24 billones la cantidad que esperaba aportar la propuesta relacionada con el IVA.

Estas cantidades corresponden a las estimaciones expuestas por la parlamentaria durante la conversación con el periódico y no deben confundirse con una recaudación ya conseguida ni con un déficit presupuestario certificado en esos mismos términos.

El desafío consiste ahora en encontrar fuentes alternativas de ingresos y reducir gastos sin trasladar toda la presión económica a los consumidores.

El Gobierno plantea recortes de personal, funcionamiento y burocracia

El Ministerio de Hacienda ha presentado la reducción del gasto público como uno de los principales pilares de la denominada Operación Rescate.

Según la información publicada por el propio departamento el 9 de noviembre, el proyecto contempla un ajuste equivalente a aproximadamente un punto del producto interior bruto.

Entre las medidas anunciadas figuran diferentes reducciones presupuestarias:

Un ahorro de 11 billones de pesos mediante una reducción del 20 % en determinados gastos de personal.

Otros 8 billones mediante ajustes en gastos de funcionamiento y transferencias.

Aproximadamente 4 billones mediante la reducción de estructuras burocráticas y contratos de prestación de servicios.

Más de 4 billones adicionales mediante la venta de activos considerados improductivos.

El plan también contempla reducir gastos relacionados con viajes oficiales, viáticos, vehículos institucionales y publicidad de las entidades públicas.

Estas cifras forman parte de las previsiones comunicadas por el Ministerio de Hacienda y corresponden a objetivos de ahorro que deberán materializarse mediante las medidas previstas en el proyecto y su posterior aplicación.

Además, el Gobierno ya había realizado un recorte presupuestario anterior. El Ministerio de Hacienda informó en octubre de una reducción de aproximadamente 13,8 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación de 2026.

Según el Ejecutivo, ese primer ajuste se concentró principalmente en compras innecesarias, contratos de prestación de servicios y otros gastos administrativos.

Es importante diferenciar ambos procesos: el recorte de octubre fue una actuación presupuestaria ya decretada, mientras que buena parte de las reducciones adicionales planteadas en la Ley de Rescate Económico todavía forman parte de una propuesta legislativa.

La intención gubernamental es que la Administración pública utilice menos recursos en actividades consideradas prescindibles y concentre el presupuesto disponible en los servicios y obligaciones esenciales.

¿Qué ocurrirá con los servicios públicos si desaparecen ministerios?

La posible reducción de ministerios abre un debate que va más allá del ahorro económico.

Cada cartera ministerial tiene competencias específicas, organismos adscritos, responsabilidades administrativas y programas que afectan directamente a la población.

Por eso, una reorganización de esta magnitud tendría que determinar cómo se mantendrían las funciones que actualmente desarrollan las instituciones afectadas.

Entre las cuestiones que deberán resolverse están la continuidad de los programas sociales, la coordinación de las políticas sanitarias y educativas, la atención a las regiones y la gestión de los recursos destinados a las diferentes administraciones.

La reducción del número de ministerios no implica necesariamente que desaparezcan todos sus organismos dependientes. Algunas funciones podrían trasladarse a otras carteras, mientras que determinadas entidades podrían integrarse en estructuras administrativas más amplias.

No obstante, también existe el riesgo de que una reorganización mal ejecutada genere duplicidades, retrasos administrativos o dificultades para atender determinadas necesidades ciudadanas.

Por este motivo, la discusión parlamentaria no debería limitarse a determinar cuántos ministerios tendrá el país. También será necesario conocer qué funciones conservará cada institución, qué personal necesitará y qué ahorro efectivo supondrá cada modificación.

La propia Sara Castellanos reconoció durante la entrevista que estas cuestiones todavía no están completamente definidas y que constituyen una de las preocupaciones de los ponentes.

El déficit fiscal obliga a revisar las cuentas del Estado

La necesidad de realizar ajustes presupuestarios responde a una situación económica que el Ministerio de Hacienda considera especialmente exigente.

En su documentación sobre el presupuesto de 2026, el departamento situó la previsión del déficit fiscal del Gobierno Nacional Central en el 8,2 % del PIB, frente al 5,3 % contemplado anteriormente.

La revisión se atribuyó a menores ingresos con financiación cierta y a mayores presiones de gasto.

El Ministerio calculó que sería necesario realizar un ajuste aproximado de 21,9 billones de pesos, equivalente a cerca de un punto del PIB, para intentar reducir la previsión del déficit hasta el 7,2 %.

Estas cifras permiten entender por qué el Ejecutivo ha colocado la reducción del gasto y la búsqueda de nuevas fuentes de financiación en el centro de su agenda económica.

Sin embargo, el problema no se soluciona únicamente reduciendo ministerios o eliminando contratos administrativos. También es necesario garantizar que el Estado pueda atender sus obligaciones financieras y mantener el funcionamiento de los servicios públicos.

El pago de la deuda, las pensiones, la sanidad, las transferencias territoriales y otros compromisos presupuestarios representan partidas que no pueden eliminarse libremente mediante una simple decisión administrativa.

Por ello, el margen real de ahorro depende de las obligaciones legales existentes, de la estructura presupuestaria y de las modificaciones que finalmente autorice el Congreso.

La Ley de Rescate Económico entra en una fase decisiva en el Congreso

Las negociaciones políticas se encuentran ahora centradas en conseguir una propuesta que reúna los apoyos suficientes para superar su primer debate.

El Ministerio de Hacienda informó el 17 de noviembre de que estaba trabajando con los coordinadores y ponentes para preparar una nueva versión del proyecto después de retirar los cambios relacionados con el IVA a la canasta familiar.

El ministro Miguel Gómez Martínez confirmó que el Gobierno buscaría alternativas para compensar los ingresos previstos inicialmente y mantener los objetivos de sostenibilidad fiscal.

Según el calendario expuesto por el departamento, la intención era que las comisiones económicas conjuntas pudieran abordar la primera votación el 1 o el 2 de diciembre, siempre que las negociaciones y las audiencias públicas permitieran avanzar dentro de los plazos previstos.

Castellanos también se refirió a la necesidad de escuchar a los diferentes sectores políticos y ciudadanos. En este sentido, explicó que estaban previstas audiencias públicas en Bogotá, Cali y Barranquilla.

La parlamentaria consideró que las consultas debían desarrollarse paralelamente a la preparación de la ponencia para evitar que el trámite legislativo se prolongara más de lo necesario.

También reconoció que existen diferencias entre los congresistas y que la oposición tiene previsto presentar una propuesta alternativa.

El debate, por tanto, no está cerrado. Aunque el Gobierno cuenta con apoyos para impulsar determinados componentes de la reforma, todavía necesita alcanzar acuerdos sobre la financiación, el alcance de los recortes y la reorganización administrativa.

Una reforma que todavía debe demostrar sus resultados

La Ley de Rescate Económico plantea uno de los cambios más importantes de la agenda fiscal del Gobierno colombiano. Su objetivo es reducir el gasto, mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas y encontrar nuevas vías de financiación sin incrementar la presión tributaria sobre determinados productos esenciales.

La retirada del IVA a la canasta familiar ha supuesto un cambio significativo en la negociación, pero también ha obligado a revisar las previsiones económicas de la iniciativa.

Ahora, la atención se concentra en la posible reducción de ministerios, las fusiones administrativas y los ahorros que el Gobierno espera conseguir durante los próximos años.

Sin embargo, todavía quedan preguntas fundamentales por responder: qué ministerios podrían desaparecer, qué organismos asumirían sus funciones, cuánto dinero se ahorraría realmente y cómo se garantizaría que los recortes no afecten a los servicios que reciben los ciudadanos.

La propuesta de pasar de 18 a 10 o 12 ministerios constituye, por el momento, una posibilidad expuesta por la presidenta de la Comisión Tercera del Senado, no una reorganización aprobada.

El resultado dependerá de las negociaciones políticas, del contenido definitivo del proyecto y de las decisiones que adopte el Congreso.

Para el Gobierno, el reto consiste en demostrar que puede reducir el tamaño de la Administración y sanear las cuentas públicas sin deteriorar la atención a los ciudadanos. Para los congresistas, la responsabilidad será determinar si los mecanismos propuestos permiten alcanzar ese objetivo y si el ahorro previsto justifica los cambios institucionales que se plantean.

En las próximas semanas se conocerá si la reforma consigue avanzar con el respaldo necesario o si las diferencias sobre el alcance de los recortes y las fuentes de financiación terminan complicando su aprobación.

Fuentes utilizadas para contrastar la noticia:

1. Entrevista original a Sara Castellanos – El Espectador (21 de noviembre de 2026). Declaraciones sobre la reducción de ministerios, el IVA y el rescate fiscal. Fuente de las declaraciones de la senadora y de las previsiones de reorganización administrativa.

2. Ministerio de Hacienda (9 de noviembre de 2026). Operación Rescate: propuesta de recorte del gasto público. Detalla las previsiones de ahorro en personal, funcionamiento, burocracia y venta de activos.

3. Ministerio de Hacienda (17 de noviembre de 2026). El Gobierno confirma que no habrá IVA a la canasta familiar. Comunicado sobre las negociaciones con los ponentes y las alternativas de financiación.

4. Presidencia de Colombia (16 de noviembre de 2026). Garantía de protección de la canasta familiar. Confirmación oficial de la retirada del IVA a los alimentos y de las nuevas alternativas fiscales.

5. Ministerio de Hacienda (octubre de 2026). Recorte de 13,8 billones de pesos del presupuesto nacional. Permite distinguir el recorte ya decretado de los ajustes todavía propuestos.

6. Ministerio de Hacienda – documentación presupuestaria. Explicación del déficit fiscal proyectado para 2026. Datos oficiales sobre el déficit y la necesidad de ajuste.

7. La FM (19 de noviembre de 2026). Los cambios tributarios que salen y permanecen en la Ley de Rescate. Información complementaria sobre las modificaciones del proyecto.

8. El Espectador (19 de noviembre de 2026). Cómo se financiará el ajuste fiscal sin IVA a la canasta básica. Análisis de las alternativas que se estaban estudiando tras retirar el impuesto.

9. BDO Colombia. Análisis tributario del proyecto de Ley de Rescate Económico. Estudio profesional del contenido tributario y de las medidas contempladas en la propuesta inicial.