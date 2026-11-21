Un estudio del Pew Research Center proyecta que los cristianos pasarán de representar el 69,5 % de la población española en 2020 al 41,2 % dentro de cinco décadas. La población musulmana también crecerá, hasta alcanzar el 12 %, pero el mayor cambio vendrá del aumento de quienes no profesan ninguna religión, que podrían convertirse en el grupo más numeroso del país.

España podría experimentar una de las transformaciones religiosas y culturales más importantes de su historia reciente durante las próximas décadas. Un nuevo estudio internacional elaborado por el Pew Research Center sitúa al país entre los territorios europeos donde se esperan mayores cambios en la composición religiosa de la población de aquí a 2070.

Las estimaciones apuntan a una reducción progresiva del peso del cristianismo, un crecimiento de la población musulmana y, especialmente, un incremento de los ciudadanos que no se identifican con ninguna confesión religiosa.

El informe, publicado el 18 de noviembre de 2026 bajo el título The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2020-2070, analiza la evolución de siete grandes grupos religiosos en 201 países y territorios. Para elaborar sus proyecciones, los investigadores han tenido en cuenta factores como la natalidad, la mortalidad, la migración internacional, la estructura de edad y los cambios de afiliación religiosa.

En el caso español, los resultados dibujan un escenario muy diferente al actual. Según las estimaciones del organismo estadounidense, los cristianos dejarían de representar la mayoría de la población durante las próximas décadas, mientras que las personas sin afiliación religiosa pasarían a ocupar el primer lugar.

No obstante, los datos no permiten concluir que el islam vaya a sustituir al cristianismo como religión predominante en España. De hecho, la proyección señala que el crecimiento de la población musulmana será considerablemente inferior al aumento previsto de quienes no se consideran religiosos.

Los cristianos pasarían del 69,5 % al 41,2 % de la población

Uno de los datos más destacados del estudio corresponde a la evolución del cristianismo en España.

Pew Research Center calcula que en 2020 aproximadamente el 69,5 % de los habitantes del país se identificaban como cristianos. Dentro de esta categoría se incluyen católicos, protestantes, ortodoxos y otras confesiones cristianas.

Sin embargo, si se mantienen las tendencias demográficas y sociales contempladas en el modelo, ese porcentaje descendería progresivamente durante las próximas cinco décadas.

La previsión para 2030 sitúa a los cristianos en el 63 % de la población. En 2040 bajarían al 56,5 %, mientras que en 2050 representarían aproximadamente el 51,1 %.

El cambio más significativo llegaría durante la segunda mitad del periodo analizado. Para 2060, la proporción cristiana se reduciría al 46,1 %, y en 2070 alcanzaría el 41,2 %.

Estas cifras supondrían que el cristianismo dejaría de constituir la opción religiosa mayoritaria en España, al menos en términos de identificación personal.

Conviene precisar que el estudio no mide directamente la práctica religiosa, la asistencia a misa o la participación en actividades de las iglesias. Lo que analiza es la identificación de las personas con determinadas tradiciones religiosas.

Por tanto, una persona puede identificarse como cristiana sin acudir habitualmente a ceremonias religiosas, del mismo modo que otra puede proceder de una familia cristiana y no identificarse actualmente con ninguna religión.

Los ciudadanos sin religión se convertirían en el grupo más numeroso

El elemento más importante de las previsiones de Pew no es únicamente el retroceso porcentual del cristianismo, sino el crecimiento de las personas que no profesan ninguna religión.

En 2020, este colectivo representaba el 26,4 % de la población española, unos 12,6 millones de personas según las estimaciones del estudio.

La proyección establece que su peso aumentaría hasta el 31,2 % en 2030 y alcanzaría el 36 % en 2040.

En 2050 ya representaría aproximadamente el 39,5 %, mientras que en 2060 llegaría al 42,5 %.

Finalmente, para 2070, las personas sin afiliación religiosa alcanzarían el 45,1 % de la población, convirtiéndose en el grupo más numeroso del país.

La diferencia respecto al cristianismo sería de casi cuatro puntos porcentuales.

Este cambio refleja una tendencia de secularización que lleva años observándose en diferentes sociedades europeas, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

La pérdida de vinculación con las instituciones religiosas, los cambios en los modelos familiares, la transformación de las costumbres sociales y una menor transmisión de las creencias entre generaciones son algunos de los factores que ayudan a comprender este fenómeno.

El estudio de Pew incorpora precisamente los cambios de afiliación religiosa dentro de sus modelos demográficos, aunque no pretende establecer cuáles serán las causas sociales concretas de cada decisión individual.

El islam crecería hasta representar el 12 % de los españoles

La población musulmana también experimentaría un crecimiento importante durante el periodo analizado.

Según Pew Research Center, en 2020 los musulmanes representaban aproximadamente el 3,6 % de la población española. Para 2030, la estimación subiría al 4,9 %, mientras que en 2040 alcanzaría el 6,4 %.

En 2050, el porcentaje llegaría al 8,1 %, y en 2060 se situaría en el 10 %.

La proyección para 2070 eleva esta proporción hasta el 12 % de los habitantes de España.

Se trata de un incremento relevante en términos demográficos, pero conviene ponerlo en perspectiva: incluso en ese escenario, los musulmanes continuarían representando una minoría de la población, por debajo tanto de los cristianos como de las personas sin afiliación religiosa.

Por cada cien habitantes, el modelo calcula que habría aproximadamente doce musulmanes, 41 cristianos y 45 personas sin religión, además de otros grupos religiosos minoritarios.

La evolución de la población musulmana está relacionada con varios factores demográficos, entre ellos una estructura de edad relativamente más joven, diferencias de fecundidad entre grupos y los movimientos migratorios.

El propio Pew señala que las diferencias en los perfiles de edad y las tasas de natalidad tienen una influencia importante en la evolución de las comunidades religiosas.

Sin embargo, no sería correcto interpretar estas proyecciones como una consecuencia exclusiva de la inmigración. El estudio también tiene en cuenta a los descendientes nacidos en los países de destino y los cambios de identificación religiosa que pueden producirse entre generaciones.

Qué dicen los datos actuales del CIS sobre la religión en España

Para comprender la distancia entre la situación actual y las previsiones de 2070, resulta interesante comparar los resultados de Pew con los datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

La Encuesta Social General Española del CIS, correspondiente al trabajo de campo realizado entre marzo y mayo de 2025, incluyó una pregunta específica sobre la identificación religiosa de los participantes.

Los resultados muestran que el 55,4 % se definía como católico, mientras que un 33,5 % afirmaba no profesar ninguna religión.

En el resto de categorías, el 2,8 % se identificaba como musulmán, el 0,7 % como protestante, el 0,9 % como ortodoxo y el 1 % como perteneciente a otras confesiones cristianas.

También aparecían porcentajes reducidos de judíos, budistas y otras religiones.

La encuesta contó con 1.722 participantes y constituye una referencia oficial para observar cómo se identifican religiosamente los ciudadanos entrevistados.

Otro resultado significativo aparece al analizar la práctica religiosa. El 42,7 % de los encuestados declaró que nunca asistía a servicios o ceremonias religiosas, sin contar acontecimientos especiales como bodas, bautizos o funerales.

Por el contrario, el 7,7 % manifestó acudir una vez a la semana y el 4,7 % varias veces por semana.

Estos datos permiten observar que la identificación religiosa y la práctica habitual no siempre evolucionan de la misma manera.

También es importante señalar que los porcentajes del CIS y los de Pew no deben compararse directamente como si fueran dos mediciones idénticas: utilizan metodologías, muestras, fechas de referencia y clasificaciones diferentes.

La población musulmana en España supera ya los dos millones de personas

Otra referencia para comprender la dimensión actual de este fenómeno procede del Observatorio Demográfico CEU CEFAS.

En un informe publicado el 19 de marzo de 2026, este organismo estimaba que la población musulmana residente en España se situaba a comienzos de 2025 entre 2,4 y 2,5 millones de personas, aproximadamente el 5 % de la población total.

El análisis distingue entre personas inmigrantes de primera generación y ciudadanos nacidos en España con al menos uno de sus progenitores musulmán.

Según sus cálculos, aproximadamente el 3,6 % de la población correspondería a inmigrantes de primera generación, mientras que cerca del 1,4 % serían personas nacidas en España con al menos un progenitor musulmán.

Esta distinción resulta importante porque demuestra que la evolución de las comunidades religiosas no depende exclusivamente de las nuevas llegadas migratorias.

Las generaciones nacidas en territorio español también forman parte de la evolución demográfica y social de estas comunidades.

El informe del CEU y las estimaciones de Pew no utilizan exactamente los mismos procedimientos de cálculo, por lo que sus cifras deben entenderse como aproximaciones procedentes de estudios diferentes.

Aun así, ambos trabajos coinciden en identificar un crecimiento significativo de la población musulmana durante las últimas décadas.

Europa también experimentará una transformación religiosa

El cambio previsto para España forma parte de una tendencia continental más amplia.

El informe de Pew Research Center calcula que la población cristiana europea pasará de representar el 67,1 % en 2020 al 51,6 % en 2070.

Aunque los cristianos continuarían siendo el grupo mayoritario en Europa en términos generales, su peso demográfico se reduciría considerablemente.

Por otra parte, las personas sin afiliación religiosa aumentarían desde el 25,3 % hasta el 32,6 %.

La población musulmana también crecería, pasando aproximadamente del 6 % al 13 % del total europeo.

El organismo estadounidense identifica diferentes países donde los cambios podrían ser especialmente importantes.

Alemania, por ejemplo, pasaría de tener un 56 % de población cristiana en 2020 a un 42 % en 2070.

Suecia experimentaría una evolución similar, con una reducción desde el 61 % hasta el 39 %.

En Francia y Reino Unido, donde los cristianos ya no constituían una mayoría absoluta en 2020, las personas sin religión podrían convertirse en mayoría durante las próximas décadas.

Estas estimaciones muestran que el proceso de secularización no es exclusivo de España, sino que afecta a buena parte de las sociedades europeas.

El INE plantea un escenario demográfico diferente para España

Las previsiones religiosas de Pew también deben analizarse teniendo en cuenta las proyecciones generales de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística.

El INE publicó el 17 de junio de 2026 sus nuevas proyecciones para el periodo 2026-2076.

Según el organismo español, si se mantienen las tendencias demográficas consideradas en su modelo, España alcanzaría aproximadamente los 53 millones de habitantes en 2076, frente a los 49,1 millones de 2026.

El crecimiento estaría impulsado fundamentalmente por el saldo migratorio positivo, que compensaría el descenso natural de la población derivado de que las defunciones superarían a los nacimientos.

El INE también calcula que la proporción de población nacida en España disminuiría progresivamente, pasando del 79,8 % actual al 59,6 % dentro de cincuenta años.

Aquí aparece una diferencia importante entre los modelos demográficos utilizados por ambas instituciones.

Pew trabaja con sus propias estimaciones de población y distribución religiosa, mientras que el INE utiliza hipótesis específicas sobre fecundidad, mortalidad y migraciones para elaborar sus proyecciones nacionales.

Por ello, no deben mezclarse las cifras de población total de un organismo con los porcentajes religiosos del otro como si formaran parte de un único modelo estadístico.

Además, el INE insiste expresamente en que sus proyecciones no constituyen una predicción de lo que necesariamente ocurrirá, sino una simulación condicionada a determinadas tendencias demográficas.

Una proyección a cincuenta años, no una transformación inevitable

El informe de Pew Research Center ofrece una fotografía estadística de cómo podría evolucionar la composición religiosa de España si continúan determinados comportamientos demográficos y sociales.

Los investigadores han utilizado datos de censos y encuestas nacionales para establecer la situación de partida en 2020. Posteriormente han incorporado variables relacionadas con la natalidad, la mortalidad, las migraciones y los cambios de afiliación religiosa.

No obstante, los propios autores reconocen que acontecimientos futuros como guerras, crisis económicas, epidemias, desastres naturales o transformaciones sociales pueden alterar considerablemente los resultados.

Tampoco es posible anticipar con total precisión cómo evolucionarán las decisiones individuales sobre las creencias religiosas dentro de varias generaciones.

Por tanto, las cifras de 2070 deben interpretarse como escenarios estadísticos condicionados, no como un resultado asegurado.

Lo que sí muestran los datos actuales es que España atraviesa una transformación en sus formas de identificación religiosa. El peso del catolicismo tradicional ha disminuido, las personas sin religión han aumentado y las comunidades de otras confesiones han adquirido una mayor presencia en la sociedad.

El verdadero interrogante que plantea el estudio no es únicamente qué religión tendrá más seguidores dentro de cincuenta años, sino cómo cambiará la relación de los españoles con las creencias, las tradiciones y las instituciones religiosas.

Si las tendencias contempladas por Pew se mantienen, España llegará a 2070 con un panorama muy diferente al de comienzos de siglo: una sociedad en la que las personas sin afiliación religiosa podrían constituir el grupo más numeroso, mientras que el cristianismo conservaría una presencia importante y el islam habría aumentado considerablemente su peso demográfico.

Fuentes utilizadas y contraste de datos

1. Pew Research Center – Informe internacional del 18 de noviembre de 2026. Fuente principal de las proyecciones religiosas hasta 2070. Consultar estudio completo. Pew Research Center

2. Pew Research Center – Datos específicos de España. Tabla con la evolución porcentual de cristianos, musulmanes y personas sin religión entre 2020 y 2070. Consultar estadísticas de España. Pew Research Center

3. Pew Research Center – Europa. Proyecciones de transformación religiosa en los países europeos. Consultar estudio europeo. Pew Research Center

4. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Encuesta Social General Española, marzo-mayo de 2025, pregunta C48 sobre identificación religiosa y C49 sobre práctica religiosa. Consultar documento oficial. cis.es

5. Observatorio Demográfico CEU CEFAS. Estimación de la población musulmana en España a comienzos de 2025. Consultar estudio demográfico. CEU CEFAS

6. Instituto Nacional de Estadística (INE). Proyecciones oficiales de población 2026-2076. Consultar informe del INE. 2076.

7. La Vanguardia – 19 de noviembre de 2026. Información complementaria sobre las proyecciones religiosas de España y Europa. Leer información. La Vanguardia