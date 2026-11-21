La formación de Santiago Abascal lanza el mensaje «Vota para poder volver» dirigido especialmente a los jóvenes que residen fuera de España. El INE contabiliza más de 3,2 millones de ciudadanos españoles en el extranjero, mientras el debate sobre las oportunidades laborales, el precio del alquiler y la emigración vuelve a ganar protagonismo en la campaña del 29-N.

La emigración de jóvenes españoles vuelve a ocupar un lugar destacado en la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Vox ha decidido dirigir uno de sus últimos mensajes electorales a los ciudadanos que viven fuera de España, especialmente a quienes abandonaron el país durante los últimos años en busca de mejores oportunidades laborales y económicas.

La formación de Santiago Abascal ha presentado una campaña bajo el lema «Vota para poder volver. España te espera con los brazos abiertos», una iniciativa que pretende conectar con aquellos españoles que tuvieron que trasladarse a otros países para encontrar un empleo, conseguir mejores salarios o acceder a unas condiciones de vida que, según denuncia el partido, no encontraban en su lugar de origen.

El mensaje se ha difundido mediante un vídeo protagonizado por Carlos H. Quero, portavoz de Vivienda de Vox, en el que se representa la experiencia de quienes se marcharon inicialmente con la intención de permanecer fuera durante unos pocos años, pero terminaron prolongando su estancia debido a las dificultades para regresar.

La campaña pone el foco en una realidad que afecta a numerosas familias españolas: padres que ven crecer a sus hijos y nietos a través de una pantalla, jóvenes que se pierden acontecimientos familiares y trabajadores que, pese a haber completado estudios universitarios o formación especializada, consideran que las oportunidades profesionales disponibles en España no les permiten desarrollar su proyecto de vida.

Vox convierte la emigración juvenil en uno de sus argumentos electorales

El vídeo de la formación comienza describiendo la historia de quienes abandonaron España con una maleta y la idea de regresar después de un par de años.

Sin embargo, el mensaje plantea que muchos de esos ciudadanos terminaron encontrándose con una situación diferente a la que esperaban. Tras enviar numerosos currículums y completar procesos de selección, algunos se encontraron con ofertas de prácticas, contratos poco atractivos o salarios que no les permitían independizarse.

La formación utiliza esta experiencia para cuestionar la situación del mercado laboral español y las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda.

En uno de los pasajes de la campaña, Vox contrapone las condiciones económicas que, según su argumentación, encuentran los trabajadores en otros países con las dificultades para pagar un alquiler en España.

El partido sostiene que algunos jóvenes pueden desarrollar una carrera profesional y ahorrar fuera del país, mientras que regresar supondría aceptar una reducción importante de sus ingresos o compartir vivienda pese a contar con estudios superiores y experiencia laboral.

La campaña también hace referencia a las consecuencias personales de emigrar. Entre ellas menciona la pérdida de celebraciones familiares, cumpleaños, bodas y otros acontecimientos que los ciudadanos residentes en el extranjero únicamente pueden seguir a distancia.

El mensaje político pretende trasladar la idea de que abandonar España no siempre responde a una decisión motivada exclusivamente por el deseo de conocer otros países, sino que en determinados casos está relacionado con la falta de oportunidades percibidas por quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

No obstante, estas afirmaciones forman parte del diagnóstico político de Vox y no deben interpretarse como una descripción estadística de todos los españoles residentes en el extranjero.

Más de 3,2 millones de españoles viven fuera del país

Las cifras oficiales permiten comprender la dimensión de la población española que reside actualmente en otros países.

Según la Estadística del Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero (PERE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística el 19 de marzo de 2026, España contaba con 3.202.002 ciudadanos de nacionalidad española residentes fuera de sus fronteras a 1 de enero de ese año.

El dato representa un incremento de 156.036 personas respecto al año anterior, equivalente a un crecimiento del 5,1 %.

La distribución geográfica muestra que América concentra la mayor parte de esta población, con 1.921.306 personas, lo que representa el 60 % del total.

Europa ocupa la segunda posición, con 1.164.394 ciudadanos españoles, equivalentes al 36,4 %. El 3,6 % restante reside en otros continentes.

Entre los países con mayor presencia de ciudadanos españoles destacan Argentina, con 543.971 residentes; Francia, con 329.548; y Estados Unidos, con 236.394.

Estas cifras muestran la importancia de la comunidad española en el exterior y explican por qué los partidos políticos prestan cada vez más atención a este colectivo durante las campañas electorales.

Sin embargo, hay una precisión importante: el registro PERE incluye tanto a personas que emigraron desde España como a ciudadanos que nacieron en otros países y adquirieron la nacionalidad española por descendencia u otras vías legales.

De hecho, el INE señala que el 73,1 % de los españoles residentes en el extranjero había nacido fuera de España. Por tanto, no sería correcto afirmar que los más de tres millones de inscritos representan a españoles que emigraron directamente desde nuestro país.

El perfil de los nuevos inscritos también aporta información sobre la emigración

El informe del INE ofrece otro dato interesante para analizar la evolución de la población española en el exterior.

Durante 2025 se incorporaron al PERE 249.105 personas nacidas en España o fuera de ella que adquirieron o registraron su nacionalidad española en el extranjero.

De ese conjunto, 37.323 eran personas nacidas en España.

Entre las nuevas inscripciones de españoles nacidos en territorio nacional, el grupo de 16 a 64 años concentró el 69,5 % de los registros, mientras que los menores de 16 años representaron el 25,1 %.

Estas cifras ayudan a identificar la presencia de población en edad laboral entre los ciudadanos españoles que se incorporan al registro exterior, aunque no permiten determinar por sí solas cuántos son jóvenes que emigraron por motivos económicos.

El dato resulta especialmente relevante para el debate electoral porque demuestra que la dimensión de la población española en el extranjero no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la emigración juvenil.

También intervienen los movimientos familiares, los nacimientos en otros países, la recuperación de nacionalidad por descendientes y los desplazamientos laborales de personas de distintas edades.

La vivienda y los salarios, en el centro del debate sobre el regreso

Uno de los elementos más destacados del mensaje de Vox es la relación que establece entre la emigración y las dificultades para acceder a una vivienda en España.

La formación considera que el precio de los alquileres, los salarios y la falta de estabilidad laboral constituyen algunos de los principales obstáculos para que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida independiente.

Este argumento conecta con un problema que también aparece en las estadísticas oficiales.

El Observatorio del Alquiler, los informes del Banco de España y los indicadores del Instituto Nacional de Estadística han mostrado durante los últimos años las dificultades existentes en el mercado residencial, especialmente en las grandes ciudades y en determinadas zonas con elevada demanda.

La combinación de salarios de entrada relativamente reducidos, contratos temporales en determinados sectores y alquileres elevados puede dificultar la emancipación de los trabajadores jóvenes.

En ese contexto, Vox plantea que facilitar el regreso de quienes emigraron debería formar parte de una estrategia política dirigida a mejorar las oportunidades económicas dentro del país.

La formación sostiene que los ciudadanos que se marcharon deberían encontrar condiciones laborales y residenciales que les permitan regresar sin tener que renunciar a la estabilidad económica que consiguieron en el extranjero.

No obstante, la campaña no demuestra por sí misma que todos los españoles que emigraron lo hicieran por estas razones. Las motivaciones para trasladarse a otro país pueden incluir también estudios, proyectos personales, oportunidades profesionales especializadas o decisiones familiares.

Un plan de retorno para los españoles que quieran regresar

La campaña no se limita a una apelación sentimental a los emigrantes. Vox también incorpora a su programa electoral un compromiso específico relacionado con el regreso de ciudadanos españoles.

Según la información publicada por La Gaceta, el programa de la formación contempla un «Plan de retorno a nuestra Nación» dirigido a los españoles que abandonaron el país durante los últimos años por falta de oportunidades y desean regresar.

La propuesta se presenta como una iniciativa para facilitar que quienes desarrollaron su carrera profesional fuera puedan volver a España y encontrar mejores condiciones para establecerse.

El planteamiento se relaciona con cuestiones como el empleo, la vivienda y la recuperación del vínculo con el país de origen.

Sin embargo, para valorar el alcance real de esta iniciativa es necesario examinar las medidas concretas que se incluyen en el programa, sus requisitos, los posibles incentivos económicos y la financiación prevista.

Una declaración política de intención no equivale a un programa de ayudas ya aprobado ni garantiza que quienes deseen regresar puedan acceder automáticamente a una vivienda o a un empleo.

La viabilidad de cualquier plan de retorno dependerá de su desarrollo normativo, de los recursos presupuestarios disponibles y de la coordinación entre las administraciones públicas.

El voto exterior puede tener importancia en las elecciones del 29-N

La campaña de Vox coincide con los últimos días del periodo habilitado para votar desde el extranjero en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los españoles que residen permanentemente fuera del país y están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pueden participar en las elecciones generales, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la legislación electoral.

Según la información difundida por el Ministerio del Interior el 20 de noviembre, los electores residentes en el extranjero pueden depositar presencialmente su voto en las embajadas, consulados y centros habilitados entre el 21 y el 26 de noviembre.

También pueden remitirlo por correo certificado a su oficina consular, dentro del calendario establecido para el proceso electoral.

Una de las principales novedades del sistema actual es que los residentes permanentes en el extranjero ya no necesitan presentar una solicitud específica para recibir la documentación electoral, siempre que estén correctamente inscritos en el censo correspondiente.

El Gobierno recuerda que para participar en las elecciones es necesario estar registrado en el Registro de Matrícula Consular y en el CERA vigente para la convocatoria.

El plazo de cierre del censo para estas elecciones quedó establecido el 1 de agosto de 2026, por lo que quienes no figuren inscritos en el censo correspondiente no podrán incorporarse automáticamente a última hora para votar en esta convocatoria.

La participación de los españoles residentes en el exterior puede resultar relevante en determinadas circunscripciones, especialmente cuando los resultados entre candidaturas son ajustados.

Por este motivo, los partidos políticos tienen interés en movilizar a los electores que viven fuera de España, aunque el peso real de su participación dependerá del número de votos emitidos y de cómo se distribuyan territorialmente.

Una campaña que busca conectar con quienes todavía quieren volver

El mensaje de Vox introduce un componente emocional que va más allá de las habituales promesas económicas de una campaña electoral.

La formación intenta conectar con quienes mantienen vínculos familiares en España y consideran que su marcha, inicialmente temporal, se ha convertido en una situación prolongada por las dificultades para regresar.

La referencia a los padres, los abuelos, los hermanos y los hijos pretende reforzar la idea de que la emigración no tiene únicamente consecuencias económicas, sino también personales y familiares.

El partido responsabiliza a las decisiones de los diferentes gobiernos de la situación que describe y utiliza el próximo 29 de noviembre como una oportunidad para pedir a los españoles residentes en el extranjero que participen en las elecciones.

La campaña también busca convertir la cuestión del retorno en un argumento político frente a otras formaciones, colocando sobre la mesa el debate sobre los salarios, el acceso a la vivienda y las perspectivas laborales de las nuevas generaciones.

En cualquier caso, el regreso de los emigrantes no dependerá únicamente del resultado electoral. También estará condicionado por la evolución del mercado de trabajo, el precio de la vivienda, las oportunidades profesionales y las circunstancias familiares de cada ciudadano.

Con más de 3,2 millones de españoles inscritos como residentes en el extranjero, la comunidad exterior representa un colectivo de considerable dimensión demográfica y política.

La iniciativa de Vox demuestra que la emigración y el retorno han vuelto a convertirse en asuntos de campaña. Ahora queda por comprobar hasta qué punto los partidos serán capaces de transformar sus promesas en medidas concretas que permitan a quienes se marcharon encontrar motivos reales para regresar.

Fuentes de contraste

1. La Gaceta – 21 de noviembre de 2026. Información original sobre la campaña, el vídeo de Carlos H. Quero y el plan de retorno de Vox. Consultar artículo original. LA GACETA

2. Instituto Nacional de Estadística (INE) – 19 de marzo de 2026. Padrón de españoles residentes en el extranjero: 3.202.002 personas, distribución por continentes, países y lugar de nacimiento. Consultar estadísticas oficiales. INE

3. Ministerio del Interior – 20 de noviembre de 2026. Procedimiento y calendario para votar desde el extranjero en las elecciones del 29-N. Consultar información oficial. 20/11/2026 [Prensa/Actualidad/Interior]

4. Administración General del Estado. Requisitos para votar desde el extranjero y diferencias entre CERA y ERTA. Consultar guía oficial. Votar desde el extranjero+1

5. Ministerio de Asuntos Exteriores. Balance de la actividad consular y distribución de los españoles residentes fuera de España por edades. Consultar documento. Ministeri