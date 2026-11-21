La vicepresidenta segunda retiró su candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo horas antes de la votación que reeligió a Gilbert F. Houngbo. Las informaciones publicadas sitúan en cerca de 155.000 euros los gastos acumulados de viajes y actividades promocionales entre 2020 y 2024, mientras que las contribuciones españolas al organismo internacional superan los 87 millones de euros desde 2018, según los cálculos difundidos a partir de documentación de la propia organización.

La retirada de Yolanda Díaz de la carrera por dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha abierto un nuevo debate sobre el coste de la actividad institucional desarrollada durante los últimos años y el grado de transparencia de los gastos asociados a los desplazamientos internacionales de la vicepresidenta segunda del Gobierno.

La dirigente política había sido propuesta oficialmente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para optar a la dirección de uno de los organismos más importantes del sistema de Naciones Unidas en materia laboral. Sin embargo, su candidatura terminó retirándose el 16 de noviembre, pocas horas antes de la votación definitiva, después de que el actual director general, Gilbert F. Houngbo, consiguiera consolidar los apoyos necesarios para continuar al frente de la institución.

La decisión puso fin a una operación diplomática que había situado a Díaz en numerosos encuentros internacionales con representantes gubernamentales, sindicales y empresariales. Su objetivo era convertirse en la primera española en dirigir la organización, pero finalmente no consiguió reunir los apoyos suficientes para competir hasta el final.

La retirada ha dejado sobre la mesa varias cuestiones relacionadas con los gastos de representación, los desplazamientos oficiales y las aportaciones económicas que España ha realizado a la OIT durante el mandato de Pedro Sánchez.

Cerca de 155.000 euros en gastos acumulados entre 2020 y 2024

Uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es el volumen de dinero público destinado a los desplazamientos y actividades internacionales de Yolanda Díaz desde que asumió responsabilidades gubernamentales.

Según la información publicada por El Debate el 21 de noviembre, los gastos reconocidos correspondientes al periodo comprendido entre 2020 y 2024 rondarían los 155.000 euros.

El desglose difundido por ese periódico recoge aproximadamente 75.000 euros correspondientes al periodo 2020-2022, cerca de 19.868 euros durante 2023 y 59.809,83 euros en 2024.

Dentro de las cantidades correspondientes a los primeros tres años, más de 44.000 euros estarían relacionados con viajes identificados como actividades de promoción personal.

Es importante precisar que estas cantidades no representan necesariamente el coste de la candidatura a la OIT. Se trata de gastos acumulados durante varios ejercicios y anteriores a la presentación formal de la candidatura en 2026, por lo que no sería correcto atribuirlos íntegramente a esa operación internacional.

La información económica conocida procede de documentación facilitada por el Ministerio de Trabajo después de distintas reclamaciones relacionadas con el acceso a los gastos de representación y desplazamientos de la vicepresidenta.

La publicación de estos datos también estuvo precedida por actuaciones del Consejo de Transparencia y un procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que se reclamara información sobre los viajes realizados durante los primeros años de su etapa ministerial.

El debate, por tanto, no se limita a la cantidad total gastada, sino también a la necesidad de que los ciudadanos puedan conocer con suficiente detalle el motivo de los desplazamientos, sus costes y la justificación institucional de cada actividad.

Los viajes internacionales y la actividad diplomática de la vicepresidenta

Durante 2026, la agenda internacional de Yolanda Díaz incluyó diferentes desplazamientos y reuniones con representantes de países que podían tener influencia en el proceso de elección de la dirección de la OIT.

Entre los destinos señalados por las informaciones publicadas figuran Senegal, Estados Unidos, China y Luxemburgo.

Uno de los desplazamientos destacados fue el realizado a Dakar los días 7 y 8 de julio, donde Díaz se reunió con el primer ministro senegalés y participó en el II Foro Africano para la Economía Social y Solidaria.

Pocos días después, el 14 de julio, viajó a Estados Unidos para mantener un encuentro con el senador Bernie Sanders y desarrollar contactos con representantes sindicales.

También mantuvo reuniones telemáticas con responsables políticos y sindicales de distintos países. Entre los interlocutores mencionados en la documentación difundida se encuentra Kim Young Hoon, ministro de Trabajo de Corea del Sur, y Luc Triangle, secretario general de la Confederación Sindical Internacional.

La propia vicepresidenta reconoció ante la OIT que determinados contactos relacionados con su candidatura se habían desarrollado mediante videoconferencias o coincidiendo con actividades gubernamentales incluidas en su agenda oficial.

Este detalle resulta especialmente relevante para comprender la dificultad de separar los desplazamientos realizados por motivos institucionales de aquellos encuentros que podían contribuir a reforzar su candidatura.

No obstante, la coincidencia entre ambas actividades no demuestra por sí misma que los viajes se financiaran exclusivamente para obtener apoyos electorales. Para establecerlo sería necesario disponer de los expedientes completos de cada desplazamiento y conocer qué parte de los gastos correspondía a las obligaciones propias del cargo y cuál, en su caso, a actividades específicamente electorales.

Los más de 87 millones de euros aportados por España a la OIT

Otra de las cifras que ha provocado debate es el dinero que España ha transferido a la Organización Internacional del Trabajo durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez.

Según los cálculos publicados por Libertad Digital a partir de los registros financieros de la OIT, las aportaciones españolas en concepto de contribuciones ordinarias desde 2018 hasta julio de 2026 alcanzarían aproximadamente los 81,6 millones de euros.

A esa cantidad se sumarían otros 6,9 millones de dólares estadounidenses en contribuciones voluntarias realizadas entre 2021 y 2024, equivalentes a aproximadamente 6,07 millones de euros según la conversión utilizada en esa información.

El importe conjunto se situaría así alrededor de los 87,67 millones de euros.

Sin embargo, es fundamental aclarar la naturaleza de estos fondos. Las aportaciones ordinarias no son transferencias discrecionales destinadas a respaldar a un candidato, sino contribuciones que corresponden a España como Estado miembro de la organización.

La propia OIT explica que su presupuesto ordinario se financia mediante aportaciones prorrateadas de los Estados miembros, de acuerdo con las proporciones aprobadas por la Conferencia Internacional del Trabajo.

Estas cuotas permiten financiar el funcionamiento de la organización, sus programas y sus actividades institucionales.

Por otra parte, las contribuciones voluntarias tienen una finalidad diferente. Según la información oficial de la OIT, España aportó 6,9 millones de dólares entre 2021 y 2024 para financiar actividades complementarias de cooperación al desarrollo.

La organización señala que actualmente España financia ocho proyectos de cooperación en diferentes partes del mundo.

Entre las áreas de colaboración figuran la promoción del trabajo digno, la inclusión social y la protección de los trabajadores migrantes, además de iniciativas dirigidas a combatir el trabajo infantil en América Latina y el Caribe.

Por tanto, aunque la cifra acumulada de aportaciones resulta considerable, no existe base documental en los datos consultados para afirmar que esos fondos se utilizaran para favorecer personalmente a Yolanda Díaz o conseguir votos para su candidatura.

La transparencia sobre los gastos vuelve al centro de la polémica

La cuestión de los gastos de representación de la vicepresidenta no comenzó con su candidatura internacional.

En los últimos años, distintos medios de comunicación han recurrido a los mecanismos previstos en la Ley de Transparencia para solicitar información sobre los desplazamientos de los miembros del Gobierno.

En el caso de Yolanda Díaz, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha intervenido en diferentes ocasiones para resolver reclamaciones relacionadas con la entrega de información sobre viajes y gastos.

Uno de los episodios más relevantes fue la reclamación relativa a los gastos de representación correspondientes al periodo 2020-2024, que llegó al organismo de transparencia después de que se solicitara al Ministerio de Trabajo un desglose de las cantidades ejecutadas por años y partidas.

También se produjo un procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid relacionado con la información de los desplazamientos realizados entre 2020 y 2022. Tras ese proceso, el Ministerio facilitó documentación que permitió conocer parte de los importes reclamados.

Posteriormente, nuevas solicitudes permitieron acceder a datos correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024.

La sucesión de reclamaciones ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión importante: la obligación de las administraciones de ofrecer información suficiente sobre la utilización de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de viajes internacionales de altos cargos.

En este sentido, conocer el importe de los desplazamientos no significa cuestionar automáticamente su legalidad. Lo relevante es que exista documentación que permita comprobar su finalidad, los gastos generados y su relación con las funciones oficiales desempeñadas.

La OIT elige a su director y Díaz se queda fuera de la carrera

El desenlace de la candidatura se produjo el 16 de noviembre de 2026.

La Organización Internacional del Trabajo confirmó que Gilbert F. Houngbo había sido reelegido para un segundo mandato de cinco años, que comenzará el 1 de octubre de 2027 y finalizará el 30 de septiembre de 2032.

El dirigente togolés obtuvo 51 votos favorables y cinco abstenciones en el Consejo de Administración, integrado por representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos.

Yolanda Díaz anunció su retirada antes de que se celebrara la votación. En su mensaje público justificó la decisión por la necesidad de preservar la unidad del movimiento sindical y evitar una división dentro de las organizaciones de trabajadores.

La decisión llegó después de que se conociera que diferentes organizaciones internacionales empresariales y sindicales respaldaban la continuidad del actual director general.

El Gobierno español había defendido la candidatura de Díaz desde julio, cuando Pedro Sánchez anunció oficialmente que España la propondría para dirigir el organismo.

La Moncloa destacó entonces su trayectoria en materia laboral y su experiencia en el diálogo social, presentándola como una candidata con capacidad para representar a España en una institución internacional de gran relevancia.

Sin embargo, el respaldo político del Ejecutivo español no fue suficiente para conseguir que su candidatura llegara a la votación definitiva.

Las preguntas que quedan pendientes tras la retirada

La salida de Yolanda Díaz de la carrera por dirigir la OIT deja ahora varias cuestiones que afectan tanto a la transparencia gubernamental como a la evaluación de la actividad institucional desarrollada durante los últimos meses.

Una de ellas es conocer el coste completo de los desplazamientos realizados durante 2026, incluyendo transporte, alojamiento, seguridad y los gastos de las delegaciones que acompañaron a la vicepresidenta.

También resulta relevante determinar qué actividades estuvieron directamente relacionadas con la candidatura y cuáles respondían a compromisos oficiales propios del Ministerio de Trabajo.

La propia OIT publicó la documentación relativa a las actividades de campaña y a la financiación declarada por los candidatos, en cumplimiento de las normas establecidas para el proceso de elección. Esta documentación constituye una vía adicional para conocer cómo se articuló formalmente la candidatura.

Por ahora, las cifras difundidas permiten identificar dos cuestiones diferentes: por un lado, los gastos acumulados de viajes y actividades de la vicepresidenta durante varios años y, por otro, las aportaciones económicas que España realiza a una organización internacional de la que forma parte.

La retirada de la candidatura no convierte automáticamente esos gastos en irregulares ni demuestra que las contribuciones institucionales tuvieran relación con el resultado electoral.

Sin embargo, el desenlace sí deja abierta una cuestión política legítima: hasta qué punto se ha explicado con suficiente claridad el coste de la actividad internacional desarrollada por una vicepresidenta del Gobierno que aspiraba a ocupar uno de los principales puestos de responsabilidad del sistema de Naciones Unidas.

La respuesta definitiva dependerá de la documentación económica que se haga pública y de la posibilidad de diferenciar con precisión los gastos ordinarios del cargo de aquellos vinculados específicamente a la promoción de su candidatura.

Fuentes consultadas y documentación de contraste

– Organización Internacional del Trabajo (OIT): resultado oficial de la elección, retirada de las candidaturas y reelección de Gilbert Houngbo. Comunicado oficial de la OIT. International Labour Organization

– OIT: documentación del proceso electoral y publicación de la información de campaña y financiación declarada por Yolanda Díaz. Expediente oficial de candidaturas. International Labour Organization+1

– OIT: explicación oficial sobre las cuotas de los Estados miembros y el funcionamiento de su presupuesto ordinario. Sistema de financiación de la OIT. International Labour Organization

– OIT: aportaciones voluntarias de España por valor de 6,9 millones de dólares entre 2021 y 2024 y ocho proyectos de cooperación. Asociación España-OIT. International Labour Organization

– Libertad Digital: desglose de las contribuciones ordinarias españolas y cálculo de las aportaciones acumuladas. Consultar investigación económica. Libre Mercado

– El Debate: información sobre los gastos de representación y desplazamientos entre 2020 y 2024. Consultar desglose de gastos. El Debate+1

– Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: documentación sobre reclamaciones relacionadas con gastos de representación del Ministerio de Trabajo. Consultar resolución oficial. Consejo de Transparencia

– RTVE: información sobre la retirada de Yolanda Díaz y las razones comunicadas públicamente. Leer información de RTVE.