La primera quincena de noviembre concentra más de 11.000 llegadas al archipiélago, mientras El Hierro vuelve a situarse en el centro de la presión migratoria. Los datos del Ministerio del Interior reflejan un incremento del 65,9 % respecto al mismo periodo de 2025.

Canarias vuelve a encontrarse ante uno de los episodios de mayor intensidad migratoria de los últimos años. Después de varios meses en los que las estadísticas apuntaban a una reducción de las llegadas por la ruta atlántica, el archipiélago ha experimentado un cambio significativo durante el otoño, con un incremento especialmente acusado en octubre y noviembre.

Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior reflejan que 24.364 personas llegaron a las costas canarias por vía marítima entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026. La cifra supone un incremento de 9.674 personas respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 14.690 llegadas. En términos porcentuales, el aumento alcanza el 65,9 %.

El repunte ha vuelto a situar la ruta atlántica en el centro de la preocupación de las administraciones canarias y de los servicios que participan en las operaciones de rescate, recepción y atención humanitaria.

La situación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que durante la primera mitad del año la tendencia parecía apuntar en dirección contraria. Sin embargo, la evolución registrada desde finales del verano ha cambiado considerablemente el balance acumulado.

Noviembre concentra un volumen excepcional de llegadas

Uno de los datos más destacados del último informe de Interior corresponde a la primera quincena de noviembre. Durante esos quince días, Canarias recibió 11.037 personas a bordo de 106 embarcaciones.

La cifra representa uno de los periodos de mayor intensidad registrados en la historia reciente de la ruta migratoria atlántica. Según la información difundida por la agencia EFE el 16 de noviembre, el sábado 14 se contabilizaron 1.580 llegadas en una sola jornada, distribuidas en quince embarcaciones rescatadas desde distintas islas.

Este registro superó las anteriores marcas diarias conocidas, que se habían producido durante los episodios de mayor actividad migratoria de años anteriores.

La dimensión del fenómeno también se aprecia al comparar noviembre con los meses precedentes. Durante octubre llegaron al archipiélago 6.194 personas en 65 embarcaciones, según el balance oficial difundido por Interior.

Esto significa que en tan solo la primera mitad de noviembre se contabilizaron casi el doble de llegadas que durante todo el mes de octubre.

La concentración de desembarcos en un periodo tan reducido plantea importantes dificultades operativas, especialmente cuando varias embarcaciones alcanzan las costas en jornadas consecutivas y los recursos de recepción deben atender simultáneamente a un elevado número de personas.

El Hierro vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de llegada

Dentro del archipiélago, El Hierro ha adquirido nuevamente un protagonismo destacado. La isla ha sido uno de los principales destinos de las embarcaciones procedentes de las costas africanas, especialmente durante las últimas semanas.

El puerto de La Restinga se ha convertido en un punto fundamental para las operaciones de recepción y asistencia de los ocupantes de los cayucos que alcanzan las aguas próximas a la isla.

Las características geográficas de El Hierro y su ubicación dentro de la ruta atlántica hacen que la isla tenga que afrontar una presión considerable cuando se intensifican las salidas desde África occidental.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado en distintas ocasiones su preocupación por las consecuencias que estas llegadas tienen sobre los servicios públicos y la capacidad de respuesta del archipiélago.

La situación no afecta únicamente a las instalaciones portuarias. También requiere coordinación entre Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios, administraciones locales y organizaciones humanitarias.

Cuando se producen varias llegadas en poco tiempo, los dispositivos deben organizar el traslado de las personas rescatadas, realizar las primeras atenciones médicas y gestionar los procedimientos administrativos correspondientes.

La presión sobre estos recursos constituye uno de los principales desafíos para las autoridades canarias.

Un recuento policial sitúa en 18.491 las llegadas desde mediados de septiembre

A las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior se suma otro recuento que permite observar la intensidad del episodio migratorio más reciente.

Según una recopilación policial citada por La Gaceta y recogida también por La Bandera, entre el 14 de septiembre y el 19 de noviembre habrían llegado al archipiélago 18.491 personas a bordo de 185 embarcaciones.

Este recuento, que según las publicaciones se habría elaborado mediante la revisión de partes de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, refleja la concentración de llegadas durante el otoño.

Conviene precisar que esta cifra corresponde a un intervalo temporal concreto y a una recopilación policial difundida por esos medios. No debe confundirse con el balance acumulado oficial de Interior, que contabiliza las llegadas desde el comienzo del año y utiliza cortes estadísticos diferentes.

La información publicada también apunta a que la primera mitad de noviembre concentró una parte especialmente elevada de los desembarcos registrados durante esas semanas.

De acuerdo con el recuento citado, entre el 2 y el 15 de noviembre habrían llegado 10.818 personas. La cifra resulta coherente con el fuerte incremento que refleja el balance oficial de Interior para esa primera quincena, aunque ambos registros no tienen por qué coincidir exactamente en sus criterios de contabilización.

La ruta migratoria atlántica vuelve a depender de varios países de salida

Otro de los aspectos que ayudan a explicar la evolución de las llegadas es el comportamiento de las rutas utilizadas por las organizaciones que facilitan las salidas desde África occidental.

Durante buena parte de 2025 y los primeros meses de 2026, las medidas de vigilancia y cooperación con países como Mauritania y Senegal contribuyeron a modificar los puntos de partida de algunas embarcaciones.

La agencia EFE ya apuntaba el pasado 9 de noviembre a un cambio en esta dinámica. Según la información publicada, durante los meses anteriores se había observado una mayor presencia de cayucos procedentes de Gambia y Guinea, mientras que posteriormente se produjo una reactivación de las salidas desde Senegal.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, también había señalado la importancia de los movimientos registrados en Senegal para explicar el cambio de tendencia.

Este fenómeno pone de manifiesto que la ruta atlántica no depende de un único punto de salida. Las modificaciones en los controles fronterizos, la cooperación policial y las condiciones de navegación pueden provocar que las embarcaciones utilicen otros tramos del litoral africano.

Por ese motivo, las medidas de vigilancia aplicadas en un país pueden influir en las salidas desde territorios vecinos sin que necesariamente desaparezca la presión migratoria.

En este contexto, la cooperación internacional resulta determinante para intentar reducir las salidas peligrosas y combatir las redes que organizan estos desplazamientos.

Las condiciones del viaje siguen suponiendo un riesgo elevado

Más allá de las cifras, la ruta canaria continúa siendo uno de los trayectos marítimos más peligrosos utilizados por quienes intentan alcanzar Europa desde África occidental.

Las embarcaciones empleadas en muchos de estos desplazamientos son cayucos, pateras y neumáticas que pueden recorrer grandes distancias en condiciones de seguridad muy limitadas.

La duración del trayecto, el estado del mar, la falta de combustible, las condiciones meteorológicas y la ausencia de medios adecuados de navegación pueden convertir la travesía en una situación de enorme peligro.

Las operaciones de Salvamento Marítimo desempeñan un papel esencial para localizar y auxiliar a las embarcaciones que se encuentran en dificultades.

La intensidad de las llegadas también obliga a mantener dispositivos de vigilancia y rescate preparados para responder a avisos simultáneos en diferentes puntos del archipiélago.

A esta dimensión humanitaria se añade la necesidad de investigar la actividad de las redes que presuntamente organizan las salidas y se lucran con el traslado de personas en embarcaciones precarias.

Interior confirma un incremento que cambia las previsiones para 2026

El balance del Ministerio del Interior permite comprobar que el cambio de tendencia no se limita a Canarias, aunque el archipiélago concentra una parte especialmente importante del incremento.

Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026 llegaron irregularmente a España 44.238 personas por vías marítimas y terrestres, frente a las 31.742 registradas durante el mismo periodo de 2025. Esto supone un aumento del 39,4 %.

De ese total, 24.364 correspondieron a llegadas marítimas a Canarias.

El contraste entre las cifras nacionales y las del archipiélago permite observar el peso que continúa teniendo la ruta atlántica dentro del fenómeno migratorio español.

Además, el número de embarcaciones que llegaron a Canarias durante ese periodo pasó de 236 en 2025 a 266 en 2026, un incremento del 12,7 %.

Estos datos reflejan que el aumento no se explica únicamente por una mayor ocupación de las embarcaciones, sino también por un incremento del número de unidades que alcanzaron las costas canarias.

Un escenario que mantiene en alerta a las administraciones canarias

La evolución registrada durante las últimas semanas vuelve a colocar la gestión migratoria entre los principales asuntos de preocupación para el Gobierno autonómico y las instituciones estatales.

La capacidad de acogida, la disponibilidad de recursos sanitarios, los dispositivos de seguridad y la coordinación con los países de origen y tránsito forman parte de los desafíos que deberán afrontarse durante los próximos meses.

Aunque las últimas jornadas sin desembarcos pueden interpretarse como una pausa en la actividad de la ruta, no permiten concluir que el repunte haya terminado.

Las condiciones meteorológicas, la vigilancia en las costas africanas y los movimientos de las redes que organizan las salidas pueden modificar rápidamente el ritmo de llegadas.

Por el momento, los datos oficiales ofrecen una fotografía clara: Canarias ha pasado de registrar una tendencia de reducción durante la primera parte de 2026 a afrontar un fuerte incremento durante el otoño.

La cifra de 24.364 llegadas hasta el 15 de noviembre y el registro de más de 11.000 personas durante la primera quincena de ese mes reflejan la dimensión del desafío.

La incógnita ahora es si la cooperación internacional y los dispositivos de vigilancia conseguirán contener las salidas durante las próximas semanas o si el archipiélago volverá a enfrentarse a nuevos episodios de llegadas masivas antes de finalizar el año.

Fuentes y documentación para contrastar

Estas son las fuentes principales que respaldan la información:

1. Ministerio del Interior – Gobierno de España. Balance oficial de inmigración irregular hasta el 15 de noviembre de 2026. Incluye los datos de Canarias, comparación con 2025 y número de embarcaciones. Consultar informe oficial. Ministerio del Interior+1

2. EFE – 16 de noviembre de 2026. Información sobre las 11.037 llegadas durante la primera quincena de noviembre y el récord diario del día 14. Leer noticia de EFE. EFE Noticias

3. EFE – 9 de noviembre de 2026. Análisis del cambio de tendencia en la ruta canaria y del papel de Senegal, Gambia y Guinea. Leer análisis de EFE. EFE

4. EFE – 3 de noviembre de 2026. Balance de las llegadas durante octubre. Consultar información. EFE

5. Europa Press – 16 de noviembre de 2026. Datos nacionales de inmigración irregular y comparación interanual. Consultar información. Europa Press

6. La Gaceta – 21 de noviembre de 2026. Recuento policial de 18.491 llegadas entre septiembre y noviembre. Consultar publicación.