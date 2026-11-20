Bogotá Fashion Weekend reúne una colección especial de prendas intervenidas por reconocidos creadores colombianos para recaudar fondos destinados a las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La iniciativa forma parte de un evento que reúne a 715 marcas y más de 250 actividades en doce zonas comerciales de la capital.

La industria de la moda colombiana ha decidido sumar esfuerzos a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto. Veintisiete diseñadores nacionales participan en una iniciativa solidaria que convierte prendas de moda en una herramienta para recaudar recursos destinados a las regiones que todavía afrontan las consecuencias del desastre.

La propuesta forma parte de la tercera edición de Bogotá Fashion Weekend, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que se celebra entre el 20 y el 22 de noviembre. En esta ocasión, el encuentro no solo busca impulsar las ventas, dar visibilidad a las marcas nacionales y acercar el diseño colombiano al público, sino también vincular al sector creativo con las necesidades de reconstrucción de los territorios afectados.

El proyecto central de esta vertiente solidaria es una colección especial en la que 27 diseñadores han intervenido prendas existentes para transformarlas en piezas singulares. Los artículos se presentarán en el desfile inaugural y posteriormente estarán disponibles para su comercialización en Villa Adelaida, sede principal del evento. Según la información difundida por la organización y recogida por distintos medios, los recursos obtenidos con estas ventas se destinarán a respaldar la recuperación de las zonas afectadas por el sismo.

La iniciativa cuenta con nombres destacados de la moda colombiana, entre ellos Silvia Tcherassi, Pepa Pombo, Hernán Zajar, Isabel Henao, Juan Pablo Socarrás, Johanna Ortiz, Kika Vargas, Francesca Miranda y Ricardo Pava.

Una colección que busca ir más allá de las pasarelas

La Colección Solidaria introduce un componente diferente dentro de la programación habitual de un evento de moda. En lugar de limitarse a presentar nuevas tendencias o propuestas comerciales, los diseñadores han trabajado sobre prendas ya existentes para darles una nueva vida mediante técnicas de intervención y suprarreciclaje, también conocidas como upcycling.

Este procedimiento consiste en transformar materiales o prendas que ya existen para convertirlos en productos con un nuevo diseño, valor estético o utilidad. En este caso, el objetivo es crear artículos exclusivos que puedan comercializarse y generar recursos para una causa social.

La fórmula permite unir dos objetivos: promover el trabajo de los diseñadores colombianos y utilizar la actividad comercial como mecanismo de apoyo a las comunidades damnificadas.

Entre los participantes figuran firmas y creadores con una trayectoria reconocida dentro y fuera del país. La presencia de nombres como Silvia Tcherassi, Pepa Pombo, Hernán Zajar, Johanna Ortiz e Isabel Henao contribuye a dar visibilidad a una iniciativa que pretende involucrar a diferentes sectores de la industria.

Las prendas estarán disponibles en Villa Adelaida, donde los visitantes podrán conocer las piezas y adquirirlas. Es importante precisar que la información publicada por la organización vincula la ayuda económica a los ingresos obtenidos por su comercialización; por tanto, no debe confundirse la donación de prendas con la entrega directa de todo el dinero recaudado sin conocer previamente las condiciones concretas de venta y distribución.

El terremoto dejó una emergencia de grandes dimensiones

La causa que impulsa esta colección está relacionada con el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro se localizó en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró el movimiento a las 7:34 de la mañana, con una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros. La entidad explicó que se trató de un acontecimiento sísmico de gran alcance, percibido en numerosos puntos del territorio nacional.

La emergencia tuvo repercusiones especialmente importantes en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero, aunque sus efectos se extendieron a otras zonas del país.

Las cifras oficiales recopiladas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) muestran la dimensión de las consecuencias. En su Plan de Acción Específico para la Recuperación, con datos consolidados de octubre de 2026, la entidad contabiliza 778.281 personas afectadas, registradas en 409 municipios de 16 departamentos.

El mismo balance recoge 255.079 viviendas afectadas, de las cuales 203.301 resultaron averiadas y 51.778 fueron destruidas. También registra 5.309 sedes educativas afectadas, 4.238 personas heridas, 358 fallecidas y 98 desaparecidas, según los registros del sector salud incluidos en el documento oficial.

La UNGRD calcula en 44,65 billones de pesos el valor de los daños y las pérdidas ocasionados por el desastre. Se trata de una magnitud que permite entender por qué la recuperación requiere la participación de las administraciones públicas, las organizaciones sociales, el sector privado y la cooperación.

Estas cifras corresponden al balance oficial publicado por la entidad y no deben atribuirse exclusivamente a los tres territorios que recibirán el apoyo de la colección, ya que el registro comprende municipios de distintos departamentos.

Doce zonas comerciales y 715 marcas en Bogotá

La iniciativa solidaria se integra en una edición de Bogotá Fashion Weekend que ha ampliado considerablemente su presencia en la capital.

De acuerdo con la información difundida por la Cámara de Comercio de Bogotá y publicada por el portal institucional de la Alcaldía, el evento reúne a 715 marcas, alrededor de 150 espacios comerciales y más de 250 actividades distribuidas en doce zonas de la ciudad.

El circuito incluye sectores como El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén, La Candelaria, Tejido Fashion Mart y San Victorino.

La programación permite recorrer tiendas, espacios de exposición, concept stores y establecimientos temporales, además de participar en talleres, mercados de diseño y encuentros relacionados con la industria. La intención es acercar las propuestas de diseñadores y emprendedores a ciudadanos y visitantes, al tiempo que se impulsa el consumo de productos nacionales.

Villa Adelaida funciona como punto central de la programación. Allí se concentra la Colección Solidaria y se desarrollan actividades relacionadas con el sector, entre ellas conversaciones de industria y un mercado de diseño con propuestas de distintas regiones del país.

La entrada a las actividades del circuito es gratuita, aunque algunas experiencias concretas pueden tener condiciones particulares de acceso o inscripción. La programación anunciada contempla horarios hasta el domingo 22 de noviembre.

La Cámara de Comercio busca impulsar el negocio local

Además de su dimensión solidaria, Bogotá Fashion Weekend tiene un objetivo económico: fortalecer el tejido empresarial de la moda y facilitar que las marcas colombianas lleguen a nuevos compradores.

La Cámara de Comercio de Bogotá plantea el evento como una plataforma para conectar establecimientos comerciales, diseñadores, emprendedores y consumidores. La participación de 715 marcas permite reunir propuestas de vestuario, calzado, joyería, accesorios y marroquinería en diferentes puntos de la ciudad.

Según los datos publicados por Forbes Colombia, la organización proyecta que las acciones de promoción y la agenda del evento tengan impacto directo en la actividad de 209 empresarios del sector.

La iniciativa también busca descentralizar la actividad comercial. En lugar de concentrar toda la programación en un único recinto, los recorridos se distribuyen por distintos barrios y zonas comerciales, lo que puede favorecer a establecimientos que habitualmente no forman parte de las grandes pasarelas.

Este planteamiento adquiere relevancia para una industria formada tanto por grandes firmas consolidadas como por pequeñas marcas, talleres y negocios independientes. La visibilidad, el contacto con potenciales clientes y la posibilidad de generar ventas son factores importantes para la continuidad de estos proyectos.

Solidaridad, consumo responsable y reconstrucción

La Colección Solidaria también pone sobre la mesa el papel que puede desempeñar la moda en iniciativas de carácter social. La transformación de prendas existentes permite vincular el proyecto con prácticas de reutilización y aprovechamiento de materiales, una cuestión cada vez más presente en el debate sobre sostenibilidad dentro de la industria textil.

No obstante, el alcance de la ayuda dependerá de los resultados de comercialización y de la forma en que se administren y distribuyan los recursos. Para conocer el impacto final será necesario que la organización informe posteriormente sobre las ventas, el dinero recaudado y los destinatarios concretos de los fondos.

Esa información será fundamental para evaluar el resultado de la campaña y comprobar cuánto apoyo económico llega efectivamente a las comunidades damnificadas.

La reconstrucción de las zonas afectadas no se limita a reparar viviendas. También implica recuperar infraestructuras educativas, servicios públicos, actividades productivas y oportunidades de empleo. En muchos municipios, los daños sobre el comercio, la agricultura y los medios de vida pueden prolongar las consecuencias económicas mucho después de que termina la emergencia inicial.

Por ello, las iniciativas privadas pueden complementar los programas institucionales, aunque no sustituyen la responsabilidad de las administraciones públicas ni los planes de recuperación coordinados por la UNGRD.

Bogotá Fashion Weekend intenta demostrar que la industria creativa puede implicarse en esa tarea. La participación de 27 diseñadores en una colección especial representa una forma de canalizar el interés por el diseño colombiano hacia una causa que afecta a miles de familias.

Entre pasarelas, tiendas y espacios comerciales, la edición de este año incorpora así un mensaje que trasciende las tendencias: utilizar la creatividad y la capacidad empresarial para contribuir a la recuperación de territorios golpeados por una emergencia natural.

El verdadero alcance de la iniciativa se conocerá cuando se publiquen los resultados económicos de la colección y se detalle el destino de los recursos. Por ahora, la propuesta convierte el diseño colombiano en un vehículo de solidaridad y sitúa la reconstrucción del Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero en el centro de una de las principales citas de moda de la capital.

Fuentes consultadas