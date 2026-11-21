Un misil balístico alcanzó una zona céntrica de la ciudad natal de Zelenski durante la noche del viernes. Entre las víctimas mortales figuran un niño de siete años y una paramédica de 20. Las autoridades denuncian que nuevos ataques con drones se produjeron mientras los equipos de rescate atendían a los afectados.

La guerra de Ucrania ha vuelto a dejar víctimas civiles en una nueva oleada de ataques rusos contra distintas localidades del país. Uno de los episodios más graves se produjo durante la noche del 20 al 21 de noviembre en Krivói Rog, ciudad situada en la región de Dnipropetrovsk y conocida por ser el lugar de nacimiento del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El bombardeo causó la muerte de dos personas y dejó decenas de heridos. Entre los fallecidos se encuentran un niño de siete años y una joven de 20 años que trabajaba como paramédica y que había acudido a prestar asistencia tras el impacto inicial.

El balance de víctimas fue aumentando a medida que avanzaban las labores de emergencia. Las primeras comunicaciones de las autoridades regionales hablaban de 42 heridos. Posteriormente, la cifra ascendió a 58 y, en una actualización difundida durante la mañana del sábado, el responsable de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, elevó a 60 el número de personas que habían solicitado asistencia médica.

De acuerdo con esta última actualización, 28 personas permanecían hospitalizadas y varias presentaban lesiones de gravedad. Entre los afectados también había menores de edad y trabajadores de los servicios de emergencia.

El ataque ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las zonas urbanas ucranianas ante los bombardeos con misiles y drones, en un momento en el que Rusia está intensificando sus operaciones contra infraestructuras estratégicas y localidades situadas lejos de algunos de los principales frentes terrestres.

Un niño y una paramédica, entre las víctimas mortales

El primer ataque alcanzó una zona céntrica de Krivói Rog durante la noche del viernes. Según las autoridades locales, el impacto se produjo en un área residencial y comercial donde había edificios de viviendas, establecimientos y espacios frecuentados por la población.

Entre las víctimas se encontraba un niño de siete años que fue trasladado al hospital en estado crítico. Pese a los esfuerzos de los equipos médicos, no pudieron salvarle la vida.

La segunda víctima mortal fue una paramédica de 20 años que había acudido al lugar para atender a los heridos. La joven falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

La muerte de una trabajadora sanitaria que participaba en las labores de asistencia ha provocado especial conmoción entre los servicios de emergencia de la región.

El responsable del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksandr Vilkul, denunció que, después del impacto inicial, se produjeron nuevos ataques con drones cuando los equipos de rescate ya estaban trabajando en la zona.

Las autoridades ucranianas han descrito esta actuación como una posible táctica de «doble impacto», consistente en atacar un lugar y volver a hacerlo cuando los servicios de emergencia y otras personas se han concentrado para atender a las víctimas.

La existencia de nuevos ataques durante las operaciones de rescate ha sido comunicada por responsables locales y recogida por medios ucranianos. No obstante, la intención concreta de los atacantes y las circunstancias operativas de cada impacto requieren una investigación independiente para poder establecer responsabilidades con precisión.

Hospitales, viviendas y vehículos, entre los daños registrados

Las consecuencias materiales del bombardeo también han sido importantes. Las autoridades locales informaron de daños en aproximadamente 25 edificios residenciales, además de un hospital, centros educativos, establecimientos comerciales, garajes y vehículos.

El ataque provocó varios incendios que obligaron a desplegar equipos de bomberos y efectivos de emergencia. Los servicios municipales trabajaron posteriormente para asegurar los edificios afectados y restablecer los suministros básicos.

La situación de los heridos obligó a movilizar recursos sanitarios adicionales. Según la información difundida por las autoridades regionales, 28 personas permanecían ingresadas en centros hospitalarios en la última actualización localizada. Entre ellas había seis menores, y algunos pacientes necesitaban atención especializada.

Los equipos médicos también atendieron a trabajadores de emergencias que resultaron heridos mientras desarrollaban sus tareas.

El Ayuntamiento y los servicios municipales habilitaron un centro de asistencia para los vecinos cuyos hogares habían sufrido daños. En estas instalaciones, los afectados podían solicitar materiales para reparaciones y tramitar ayudas económicas destinadas a afrontar las consecuencias del bombardeo.

La reparación de los edificios y la recuperación de los servicios públicos se convirtieron en las prioridades inmediatas después de la ofensiva.

Tres misiles balísticos y 148 drones en una nueva ofensiva nocturna

El ataque contra Krivói Rog no fue un episodio aislado. Según el balance difundido por la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó durante la noche del 20 al 21 de noviembre tres misiles balísticos y 148 drones de distintos tipos contra diferentes puntos del país.

Los misiles fueron identificados por las autoridades ucranianas como proyectiles de los modelos Iskander-M, KN-23 o S-400, lanzados desde la región rusa de Briansk y desde territorios de Crimea ocupados por Rusia.

En cuanto a los drones, el balance militar contabilizó aparatos Shahed, Gerbera y otros modelos utilizados como señuelos. De los 148 dispositivos comunicados, 87 eran drones Shahed propulsados por motores a reacción.

La Fuerza Aérea ucraniana aseguró que sus sistemas de defensa habían destruido o neutralizado 117 drones antes de las 08:00 horas del sábado.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que se habían registrado impactos en 19 localizaciones y que los restos de aparatos interceptados habían caído en otros nueve puntos.

Estas cifras corresponden al balance publicado por el mando militar ucraniano y no han podido verificarse de forma independiente en su totalidad. Además, los datos se refieren a la ofensiva nocturna y no deben confundirse con el número de proyectiles empleados en los ataques de jornadas anteriores.

La utilización simultánea de misiles balísticos y drones obliga a las defensas aéreas a responder a amenazas diferentes. Mientras los misiles balísticos pueden alcanzar sus objetivos en un periodo muy reducido, los drones permiten realizar ataques prolongados y obligan a mantener activos los sistemas de vigilancia y respuesta durante varias horas.

Kiev también sufrió nuevos ataques contra infraestructuras

La ofensiva se produjo después de otra jornada de bombardeos rusos contra Kiev y otras regiones ucranianas.

Durante el viernes 20 de noviembre, la capital sufrió una nueva oleada de ataques con misiles que afectó a infraestructuras estratégicas y provocó daños en varios puentes sobre el río Dniéper.

Los impactos también alcanzaron instalaciones energéticas y edificios residenciales, con consecuencias para el suministro eléctrico en diferentes zonas del país.

Según las informaciones publicadas por Reuters y otros medios internacionales, la ofensiva del viernes dejó al menos ocho fallecidos en Kiev y Leópolis, además de numerosos heridos. En la capital se registraron daños en infraestructuras esenciales y problemas de suministro eléctrico.

Los ataques contra los puentes de Kiev tienen una importancia especial por la función que desempeñan estas conexiones en la movilidad diaria de la ciudad. Las infraestructuras permiten comunicar las dos orillas del Dniéper y resultan fundamentales para el transporte público, el tráfico privado y el movimiento de mercancías.

Los daños en las instalaciones energéticas también han generado preocupación ante la llegada de los meses más fríos, cuando la población depende especialmente de la electricidad y la calefacción.

La sucesión de ataques contra diferentes regiones demuestra que la ofensiva aérea rusa no se limita a una única ciudad, sino que está afectando a infraestructuras y núcleos urbanos distribuidos por buena parte del territorio ucraniano.

Moscú sostiene que sus objetivos son instalaciones estratégicas

El Ministerio de Defensa ruso ha informado en otras comunicaciones relacionadas con esta oleada de ataques de operaciones contra instalaciones energéticas y objetivos que, según su versión, abastecen a la industria militar ucraniana.

Moscú también ha afirmado haber atacado infraestructuras de transporte y una embarcación de carga próxima a Odesa que, según las autoridades rusas, transportaba mercancías de uso dual destinadas al Ejército ucraniano.

Estas afirmaciones deben atribuirse al Ministerio de Defensa ruso y no pueden considerarse verificadas únicamente por haber sido difundidas por una de las partes enfrentadas.

Por su parte, Ucrania sostiene que los bombardeos han alcanzado zonas residenciales, infraestructuras civiles y servicios esenciales, y denuncia que los ataques han puesto en peligro a la población y a los equipos de rescate.

La diferencia entre las versiones de ambos gobiernos evidencia la dificultad de verificar de manera independiente los objetivos militares de cada operación en un conflicto activo.

En cualquier caso, el Derecho Internacional Humanitario establece obligaciones para todas las partes de un conflicto armado. Los ataques deben distinguir entre objetivos militares y bienes civiles, respetar el principio de proporcionalidad y adoptar precauciones para reducir los daños a la población.

Los hospitales, el personal sanitario y los equipos de socorro cuentan además con protección específica, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el derecho internacional.

La calificación de un ataque concreto como crimen de guerra requiere examinar las pruebas, las circunstancias y la responsabilidad de sus autores. No basta con la descripción de los hechos realizada por uno de los gobiernos enfrentados.

Una guerra que continúa golpeando a la población civil

La nueva ofensiva llega en un contexto de escalada de los ataques aéreos y de incertidumbre sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, Ucrania ha sufrido daños extensos en viviendas, infraestructuras energéticas, redes de transporte y servicios públicos.

La utilización de drones de largo alcance y misiles balísticos se ha convertido en uno de los principales elementos de la estrategia militar rusa. Ucrania, por su parte, continúa reforzando sus sistemas de defensa aérea y realizando ataques contra objetivos militares y logísticos rusos.

En los últimos días también se han producido ataques ucranianos contra instalaciones en territorio ruso y contra infraestructuras vinculadas a la logística militar de Moscú. Ambos gobiernos han comunicado operaciones y daños, aunque sus respectivos balances deben contrastarse con fuentes independientes.

En Krivói Rog, mientras tanto, la prioridad sigue siendo atender a los heridos, reparar los edificios afectados y garantizar que los vecinos puedan recuperar sus viviendas.

La muerte de un niño y de una joven paramédica ha convertido esta última ofensiva en un nuevo episodio de especial gravedad para la población local. La investigación de los impactos y de las circunstancias en las que se produjeron los ataques será determinante para esclarecer lo ocurrido.

La ciudad natal de Zelenski vuelve así a quedar en el centro de la guerra, con decenas de familias afectadas y unos servicios de emergencia que han tenido que trabajar bajo el riesgo de nuevos bombardeos.

Fuentes consultadas y contraste

Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, 21 de noviembre de 2026: balance de víctimas y daños en Krivói Rog, comunicado por su responsable Oleksandr Hanzha. ukrinform.net+1

balance de víctimas y daños en Krivói Rog, comunicado por su responsable Oleksandr Hanzha. ukrinform.net+1 Fuerza Aérea de Ucrania, 21 de noviembre de 2026: balance de los tres misiles y 148 drones lanzados durante la ofensiva nocturna, así como de los 117 aparatos neutralizados. ukrinform.net+1

balance de los tres misiles y 148 drones lanzados durante la ofensiva nocturna, así como de los 117 aparatos neutralizados. ukrinform.net+1 Associated Press, 21 de noviembre de 2026: información independiente sobre las dos víctimas mortales, los heridos y los daños en Krivói Rog. AP News

información independiente sobre las dos víctimas mortales, los heridos y los daños en Krivói Rog. AP News Reuters, 20 de noviembre de 2026: ataques contra Kiev, puentes del Dniéper e infraestructuras energéticas. Reuters

ataques contra Kiev, puentes del Dniéper e infraestructuras energéticas. Reuters Europa Press, 21 de noviembre de 2026: información sobre el ataque contra Krivói Rog y las declaraciones de las autoridades locales. Europa Press

información sobre el ataque contra Krivói Rog y las declaraciones de las autoridades locales. Europa Press Ukrainska Pravda, 21 de noviembre de 2026: detalles del ataque aéreo y del balance de víctimas comunicado por las autoridades ucranianas. Ukrainska Pravda+1

detalles del ataque aéreo y del balance de víctimas comunicado por las autoridades ucranianas. Ukrainska Pravda+1 TRT World, 21 de noviembre de 2026: recoge la versión del Ministerio de Defensa ruso sobre los ataques a instalaciones energéticas y de transporte. trtworld.com