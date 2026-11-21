El Instituto de las Mujeres ha respaldado una investigación que reivindica los conocimientos tradicionales de las mujeres del campo y propone trasladarlos a las aulas. La publicación, de 140 páginas, aborda la relación entre género, sostenibilidad y educación, e incluye reflexiones críticas sobre el modelo económico y la organización social.

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha financiado con 25.840,50 euros un proyecto de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que relaciona el feminismo, los conocimientos tradicionales del medio rural y la crisis ambiental. El trabajo, denominado GESUSA —Género, Sustentabilidad y Saberes Rurales—, ha culminado con la publicación de una guía educativa que pretende incorporar las experiencias y los conocimientos de las mujeres del campo a los contenidos escolares.

La iniciativa ha vuelto a situar en el debate público el destino de las subvenciones concedidas por los organismos estatales para financiar investigaciones relacionadas con la igualdad de género. El proyecto fue seleccionado dentro de la convocatoria de Investigaciones Feministas de 2024 y contó con una dotación de 25.840,50 euros, según los datos publicados por el portal oficial de investigación de la Universidad de Santiago.

La investigación fue dirigida por Ana Cabana Iglesia y contó con la participación de otros investigadores, entre ellos David García Romero, Stefania Barca, Alba Díaz Geada, Elena Freire Paz, Tamara López Fernández, Uxía Otero González, María do Mar Pérez Fra y María Dolores Vázquez Castro.

El periodo de ejecución registrado por la universidad abarcó desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2025. Su resultado se ha materializado en una publicación editada por el Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, bajo el título Fondos de conocimiento de las mujeres rurales en la crisis ecosocial. Proyecto GESUSA en clave educativa.

La guía tiene 140 páginas y está disponible en el catálogo oficial de publicaciones de la Administración General del Estado. En ella se plantea que los conocimientos transmitidos durante generaciones por las mujeres rurales pueden servir como herramienta educativa para abordar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la producción alimentaria, la gestión de los recursos naturales y la conservación del entorno.

Una subvención pública concedida mediante concurrencia competitiva

Los 25.840,50 euros destinados al proyecto no corresponden a una adjudicación directa realizada al margen de un procedimiento de selección. La Universidad de Santiago especifica que la ayuda se concedió dentro de una convocatoria pública y en régimen de concurrencia competitiva.

Este detalle es relevante para contextualizar el gasto. La financiación formaba parte de una línea de ayudas del Instituto de las Mujeres destinada a impulsar investigaciones universitarias relacionadas con la situación de las mujeres y las desigualdades de género.

El proyecto GESUSA obtuvo financiación para desarrollar una investigación centrada en el papel de las mujeres rurales como transmisoras de conocimientos y prácticas vinculadas al territorio.

La convocatoria de 2024 incluyó diferentes investigaciones sobre cuestiones relacionadas con la igualdad. Entre ellas figuraban trabajos sobre salud, empleo, educación, sostenibilidad y condiciones sociales de las mujeres.

El Instituto de las Mujeres también recoge en su memoria de actividades de 2024 la concesión de ayudas a 21 entidades para desarrollar 32 proyectos, entre ellos el de la Universidad de Santiago.

La cuantía concedida a GESUSA fue de 25.840,50 euros. Por tanto, no debe confundirse el importe de esta investigación con el presupuesto global de la convocatoria ni con el coste total de las políticas públicas de igualdad.

La pregunta sobre la utilidad de este tipo de financiación, sin embargo, sigue siendo pertinente: ¿qué resultados concretos obtiene la sociedad de una investigación de estas características y cómo se evalúa su impacto?

Qué plantea realmente el proyecto GESUSA

La publicación sostiene que parte del conocimiento acumulado por las mujeres rurales ha quedado históricamente relegado frente a otros modelos de producción y enseñanza.

Sus autores consideran que las prácticas relacionadas con la agricultura familiar, los huertos de autoconsumo, la conservación de alimentos, la artesanía y la gestión de los recursos comunitarios contienen conocimientos que pueden resultar útiles para comprender los cambios ambientales y sociales.

El documento plantea que la desaparición de determinadas formas de vida rural y la falta de relevo generacional pueden provocar también la pérdida de conocimientos transmitidos entre generaciones.

Desde esta perspectiva, el proyecto pretende recuperar testimonios, experiencias y prácticas de mujeres que han desarrollado su actividad en el campo y utilizarlos como material de aprendizaje.

La guía no se limita a describir las actividades tradicionales. También introduce una interpretación ideológica sobre las relaciones entre el sistema económico, la organización social, el patriarcado y el deterioro ambiental.

En uno de sus apartados, los autores sostienen que la prioridad histórica concedida a la producción y al beneficio económico frente a los cuidados habría contribuido a una forma de organización social perjudicial para el medio ambiente.

El texto incorpora además reflexiones procedentes de corrientes ecofeministas, que relacionan las desigualdades de género con las formas de explotación de los recursos naturales.

En este sentido, el documento no es únicamente un manual de técnicas agrícolas tradicionales, sino una propuesta que combina investigación social, perspectiva feminista y orientación pedagógica.

La guía incluye actividades para llevar estas ideas a los centros educativos

Uno de los aspectos más relevantes de la publicación es su intención de trasladar sus conclusiones al sistema educativo.

El proyecto propone utilizar los conocimientos de las mujeres rurales como material para desarrollar actividades escolares. La guía contiene cuatro grandes propuestas pedagógicas relacionadas con los huertos de autoconsumo, los oficios y las artesanías, la presencia de mujeres rurales en el entorno cotidiano del alumnado y la creación de ecosistemas educativos vinculados al medio rural.

Entre las actividades planteadas se encuentra la utilización de huertos familiares como punto de partida para estudiar cuestiones relacionadas con la alimentación, el entorno natural y los conocimientos transmitidos entre generaciones.

También se propone investigar los oficios tradicionales y las artesanías, relacionando su dimensión cultural con aspectos económicos y medioambientales.

Otra de las iniciativas consiste en que los alumnos identifiquen a mujeres rurales de su entorno y conozcan sus experiencias, trabajos y aportaciones a la comunidad.

Para desarrollar estas actividades, el documento contempla entrevistas, visitas a hogares, observación de prácticas familiares, dibujos, relatos personales y ejercicios de reflexión.

La metodología incluye lo que sus autores denominan «multimetodología autobiográfica extendida», un sistema que combina distintas técnicas para estudiar las experiencias personales y los conocimientos culturales de las comunidades.

La publicación plantea que el profesorado puede utilizar estos materiales para diseñar actividades relacionadas con distintas áreas del currículo y evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes.

Por tanto, el proyecto tiene una vertiente educativa concreta: no pretende limitarse a la publicación de una investigación académica, sino proporcionar herramientas para introducir sus planteamientos en las aulas.

La perspectiva ideológica del documento y sus conclusiones

La publicación también contiene afirmaciones que han generado interés por su interpretación de las causas de la crisis ambiental.

En sus primeras páginas, los autores relacionan la crisis ecológica con un modelo económico que, a su juicio, ha priorizado la acumulación de capital y la producción frente al mantenimiento de los ecosistemas y las necesidades de cuidado.

El documento llega a vincular esa forma de organización con procesos que describe como posibles causas de «genocidios y ecocidios», una formulación que aparece en el marco teórico de la investigación y que debe entenderse como parte de su argumentación académica, no como una conclusión judicial ni como una medición científica de delitos ambientales.

También cuestiona determinados enfoques de la enseñanza tradicional, a los que atribuye una visión elitista y eurocéntrica por conceder mayor reconocimiento a unos conocimientos que a otros.

Estas afirmaciones forman parte del enfoque teórico elegido por los investigadores. No deben confundirse con hechos empíricos demostrados por sí mismos ni con una posición oficial del conjunto de las universidades españolas.

La guía combina referencias bibliográficas, reflexión teórica, experiencias comunitarias y propuestas de intervención educativa. Su metodología se apoya especialmente en técnicas cualitativas, como las entrevistas abiertas, las narraciones personales, la observación y la expresión artística.

Por ello, es importante precisar el alcance del trabajo: se trata de una investigación social y educativa sobre conocimientos rurales y sostenibilidad, no de un informe técnico destinado a medir emisiones contaminantes, analizar la calidad del agua o cuantificar el impacto físico del cambio climático.

El Instituto de las Mujeres incluye una cláusula de responsabilidad sobre el contenido

La publicación ha sido editada por el Instituto de las Mujeres y figura en el catálogo oficial de publicaciones de la Administración General del Estado.

Sin embargo, en sus páginas iniciales aparece una nota expresa en la que el organismo señala que no se hace responsable de las opiniones recogidas en la guía ni de los resultados obtenidos en la investigación de la que parte.

Esta aclaración permite distinguir entre la financiación y edición institucional de una publicación y la responsabilidad sobre las opiniones concretas de sus autores.

La existencia de esa cláusula no significa que el organismo esté cuestionando el trabajo ni que haya declarado incorrectas sus conclusiones. Tampoco permite deducir que exista un conflicto entre los investigadores y el Ministerio.

Lo que sí deja claro es que las opiniones expresadas en el documento corresponden a sus autores y no deben atribuirse automáticamente como una declaración oficial del Gobierno.

La publicación puede consultarse gratuitamente a través del catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado y de los recursos del Instituto de las Mujeres.

Las estadísticas oficiales muestran que las desigualdades rurales sí existen

Más allá de las interpretaciones ideológicas del proyecto, las administraciones públicas disponen de datos que reflejan dificultades estructurales para las mujeres que viven y trabajan en el medio rural.

El Ministerio de Agricultura mantiene un apartado específico dedicado a esta cuestión y reconoce que las desigualdades entre mujeres y hombres pueden ser más acusadas en los pueblos que en los entornos urbanos.

La memoria anual del Ministerio correspondiente a 2024 recoge varios indicadores relevantes.

Según los datos del INE utilizados en ese documento, los municipios rurales —definidos mediante criterios de población y densidad— representan el 83,8 % de la superficie nacional, pero concentran únicamente el 15,5 % de la población española.

La misma publicación señala que en los municipios rurales había 103,8 hombres por cada 100 mujeres durante 2024. En los municipios rurales de menor tamaño, la proporción aumentaba hasta los 106,4 hombres por cada 100 mujeres.

En el ámbito laboral también aparecen diferencias significativas.

La memoria del Ministerio recoge que, durante el último trimestre de 2024, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca reunían a 795.400 personas activas. De ellas, 560.000 eran hombres y 235.500 mujeres.

Además, el documento señala que únicamente 1.382 explotaciones agrarias estaban inscritas en el régimen de titularidad compartida, una figura destinada a reconocer la participación de ambos miembros de una pareja en la gestión y los derechos de una explotación.

Estas cifras reflejan que la presencia femenina en la actividad agraria sigue siendo limitada y que existen obstáculos para conseguir un reconocimiento equivalente de su trabajo.

Por tanto, aunque el enfoque ideológico de GESUSA pueda ser objeto de debate, la existencia de desigualdades laborales, demográficas y económicas en el medio rural cuenta con respaldo en documentación oficial.

El Gobierno también ha incorporado la igualdad a su estrategia contra la despoblación

El proyecto universitario coincide con otras iniciativas estatales que relacionan la igualdad de oportunidades con la sostenibilidad territorial.

El 14 de julio de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La estrategia establece varios pilares de actuación, entre ellos la adaptación al cambio climático, el acceso a infraestructuras y servicios, el dinamismo económico de los municipios y la igualdad e inclusión en los territorios.

El documento reconoce que las zonas rurales presentan vulnerabilidades específicas y plantea mejorar el acceso a servicios esenciales, fomentar el empleo de calidad y promover el emprendimiento.

También contempla incorporar la perspectiva de género a las políticas rurales, favorecer la participación de las mujeres en la vida económica y política y reducir las barreras que históricamente han impulsado su salida de los pueblos.

Esta línea de actuación muestra que la relación entre igualdad y desarrollo rural no se limita a una investigación universitaria financiada por el Instituto de las Mujeres, sino que forma parte de una estrategia más amplia de las administraciones públicas.

El reto está en transformar esas declaraciones y programas en resultados verificables para los municipios, especialmente en materia de empleo, transporte, sanidad, educación y acceso a los servicios.

El reto de convertir la investigación en resultados prácticos

El proyecto GESUSA ha culminado con una publicación que pretende dar visibilidad a las experiencias de las mujeres rurales y trasladar determinados conocimientos a las aulas.

Su financiación, de 25.840,50 euros, fue concedida mediante una convocatoria competitiva y su resultado está disponible gratuitamente para su consulta.

La discusión sobre la oportunidad de este gasto público puede centrarse en cuestiones concretas: qué aportaciones educativas introduce la guía, cómo se aplicarán sus propuestas, cuántos centros podrían utilizarlas y qué mecanismos permitirán evaluar sus resultados.

También resulta necesario diferenciar las conclusiones teóricas de la investigación de los datos oficiales sobre la situación laboral y demográfica de las mujeres rurales.

La guía ofrece una interpretación ecofeminista de la crisis ambiental y una metodología educativa basada en experiencias personales y comunitarias. Sus planteamientos pueden ser analizados, debatidos y contrastados desde distintas perspectivas académicas.

Lo que todavía deberá comprobarse es hasta qué punto sus propuestas consiguen trasladarse a las aulas y generar beneficios medibles para las comunidades rurales.

En un país donde los municipios rurales ocupan la mayor parte del territorio, pero concentran una proporción reducida de la población, la conservación de los conocimientos locales y la mejora de las oportunidades económicas siguen siendo desafíos importantes.

El debate sobre los 25.840 euros destinados a GESUSA no debería quedarse únicamente en la etiqueta de feminismo o ecología. La cuestión fundamental para evaluar una subvención pública es conocer qué resultados produce, cómo se utilizan sus conclusiones y si el dinero invertido se traduce en mejoras reales para la sociedad.

Fuentes consultadas y contraste

Universidad de Santiago de Compostela: ficha oficial del proyecto, importe concedido, duración, modalidad competitiva y equipo investigador. Universidade de Santiago de Compostela

ficha oficial del proyecto, importe concedido, duración, modalidad competitiva y equipo investigador. Universidade de Santiago de Compostela Instituto de las Mujeres – Ministerio de Igualdad: guía completa de GESUSA, objetivos, planteamientos teóricos, metodología y propuestas educativas. Instituto de las Mujeres+2

guía completa de GESUSA, objetivos, planteamientos teóricos, metodología y propuestas educativas. Instituto de las Mujeres+2 Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: ficha oficial de la publicación, extensión de 140 páginas y organismo editor. CPAGE

ficha oficial de la publicación, extensión de 140 páginas y organismo editor. CPAGE Ministerio de Agricultura: diagnóstico oficial sobre la situación de las mujeres en el medio rural y en el sector agrario. Mapa del Gobierno de España

diagnóstico oficial sobre la situación de las mujeres en el medio rural y en el sector agrario. Mapa del Gobierno de España Ministerio para la Transición Ecológica: II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, aprobada el 14 de julio de 2026. Ministerio de Transición Ecológica

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